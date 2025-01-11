11 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
11 января отмечается Международный день «Спасибо», День заповедников и национальных парков в России и Страшный день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это официальный праздник, созданный по инициативе ряда экологических организаций. Дата выбрана неслучайно. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).
11 января отмечается один из самых «вежливых» праздников в году — Международный день «Спасибо». Торжество празднуется ежегодно, в разных странах устраивают конкурсы, флешмобы, придумывают открытки и плакаты, люди обмениваются подарками.
День кофейных грез.
Международный день равенства на работе.
День тайного приятеля.
День молока.
День «Выучите свое имя на азбуке Морзе».
Всемирный день зарисовок.
День карты визуализации.
День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев отмечается 11 января и посвящен трагическому событию, описанному в Новом Завете. Согласно Евангелию от Матфея, после рождения Иисуса Христа царь Ирод, опасаясь потери власти, отдал приказ остричь всех мальчиков до двух лет в Вифлееме и окрестностях. Это жестокое событие стало символом непомерной жестокости и страха. В этот день христиане вспоминают невинные жизни, а также размышляют о значении милосердия и защиты беззащитных, особенно детей.
День памяти преподобного Маркелла Апамейского.
11 января в народе отмечается День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев, в народе — Страшный день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
С утра ходили в церковь и молились за детей.
Девушки гадали на суженого. Считалось, что 11 января все гадания наиболее правдивы.
День проводили в кругу родных и близких.
Выпускать детей из дома — на них охотилась нечисть.
Грудным детям клали в колыбель веточку чертополоха, как оберег от сглаза и злых чар.
Сквернословить, ругаться и обижать кого-то.
Браться за важные дела — они будут безуспешны.
Теплая погода сулит раннюю весну.
Метель — к пасмурному июлю.
Лошадь спит стоя — будет мороз, легла на землю — оттепель.
Дым идет столбом — к холодам.
1700 год — в России вместо византийского календаря введен юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесено на 1 января.
1787 год — Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран.
1892 год — Рязанско-Козловская железная дорога вошла в состав общества Рязано-Уральской железной дороги.
1899 год — Министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьев обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.
1917 год — на территории России создан первый заповедник — Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.
1919 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразверстки.
1922 год — четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.
1940 год — в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
1960 год — в СССР, в Звездном городке, создан Центр подготовки космонавтов.
1994 год — начал работу новый парламент России — Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.
2004 год — на Октябрьской железной дороге произошел инцидент с электропоездом №1908, в ходе которого, грузовой состав, под управлением машиниста с психическим расстройством, пролетел ряд станций на запрещающий сигнал светофора, пока его спустя 47 минут не остановили, отключив питание.
2011 год — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.