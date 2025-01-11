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Какой сегодня праздник: что за день 11 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

11 января: какой сегодня праздник в России и в мире

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков
Мария Задорожная
Автор
День заповедников и национальных парков
Фото Roger Thornby, iStock
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11 января отмечается Международный день «Спасибо», День заповедников и национальных парков в России и Страшный день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День заповедников и национальных парков

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это официальный праздник, созданный по инициативе ряда экологических организаций. Дата выбрана неслучайно. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).

Международные праздники

Международный день «Спасибо»

11 января отмечается один из самых «вежливых» праздников в году — Международный день «Спасибо». Торжество празднуется ежегодно, в разных странах устраивают конкурсы, флешмобы, придумывают открытки и плакаты, люди обмениваются подарками.

Международный день «Спасибо»
Фото Maksym Belchenko, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 января

  • День кофейных грез.

  • Международный день равенства на работе.

  • День тайного приятеля.

  • День молока.

  • День «Выучите свое имя на азбуке Морзе».

  • Всемирный день зарисовок.

  • День карты визуализации.

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Церковные праздники

День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев

День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев отмечается 11 января и посвящен трагическому событию, описанному в Новом Завете. Согласно Евангелию от Матфея, после рождения Иисуса Христа царь Ирод, опасаясь потери власти, отдал приказ остричь всех мальчиков до двух лет в Вифлееме и окрестностях. Это жестокое событие стало символом непомерной жестокости и страха. В этот день христиане вспоминают невинные жизни, а также размышляют о значении милосердия и защиты беззащитных, особенно детей.

День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев
Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 11 января

  • День памяти преподобного Маркелла Апамейского.

Традиции и приметы на 11 января

11 января в народе отмечается День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев, в народе — Страшный день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • С утра ходили в церковь и молились за детей.

  • Девушки гадали на суженого. Считалось, что 11 января все гадания наиболее правдивы.

  • День проводили в кругу родных и близких.

Семья за столом
Фото dragana991, iStock

Что нельзя делать:

  • Выпускать детей из дома — на них охотилась нечисть.

  • Грудным детям клали в колыбель веточку чертополоха, как оберег от сглаза и злых чар.

  • Сквернословить, ругаться и обижать кого-то.

  • Браться за важные дела — они будут безуспешны.

Погодные приметы:

  • Теплая погода сулит раннюю весну.

  • Метель — к пасмурному июлю.

  • Лошадь спит стоя — будет мороз, легла на землю — оттепель.

  • Дым идет столбом — к холодам.

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Что произошло 11 января

  • 1700 год — в России вместо византийского календаря введен юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесено на 1 января.

  • 1787 год — Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран.

  • 1892 год — Рязанско-Козловская железная дорога вошла в состав общества Рязано-Уральской железной дороги.

  • 1899 год — Министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьев обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.

  • 1917 год — на территории России создан первый заповедник — Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.

  • 1919 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразверстки.

  • 1922 год — четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.

  • 1940 год — в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»

  • 1960 год — в СССР, в Звездном городке, создан Центр подготовки космонавтов.

  • 1994 год — начал работу новый парламент России — Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.

  • 2004 год — на Октябрьской железной дороге произошел инцидент с электропоездом №1908, в ходе которого, грузовой состав, под управлением машиниста с психическим расстройством, пролетел ряд станций на запрещающий сигнал светофора, пока его спустя 47 минут не остановили, отключив питание.

  • 2011 год — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

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