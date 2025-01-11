11 января: какой сегодня праздник в России и в мире

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков

11 января отмечается Международный день «Спасибо», День заповедников и национальных парков в России и Страшный день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День заповедников и национальных парков

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это официальный праздник, созданный по инициативе ряда экологических организаций. Дата выбрана неслучайно. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).

Международные праздники

Международный день «Спасибо»

11 января отмечается один из самых «вежливых» праздников в году — Международный день «Спасибо». Торжество празднуется ежегодно, в разных странах устраивают конкурсы, флешмобы, придумывают открытки и плакаты, люди обмениваются подарками.

Фото Maksym Belchenko, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 января

День кофейных грез.

Международный день равенства на работе.

День тайного приятеля.

День молока.

День «Выучите свое имя на азбуке Морзе».

Всемирный день зарисовок.

День карты визуализации.

Церковные праздники

День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев

День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев отмечается 11 января и посвящен трагическому событию, описанному в Новом Завете. Согласно Евангелию от Матфея, после рождения Иисуса Христа царь Ирод, опасаясь потери власти, отдал приказ остричь всех мальчиков до двух лет в Вифлееме и окрестностях. Это жестокое событие стало символом непомерной жестокости и страха. В этот день христиане вспоминают невинные жизни, а также размышляют о значении милосердия и защиты беззащитных, особенно детей.

Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 11 января

День памяти преподобного Маркелла Апамейского.

Традиции и приметы на 11 января

11 января в народе отмечается День памяти 14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев, в народе — Страшный день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

С утра ходили в церковь и молились за детей.

Девушки гадали на суженого. Считалось, что 11 января все гадания наиболее правдивы.

День проводили в кругу родных и близких.

Фото dragana991, iStock

Что нельзя делать:

Выпускать детей из дома — на них охотилась нечисть.

Грудным детям клали в колыбель веточку чертополоха, как оберег от сглаза и злых чар.

Сквернословить, ругаться и обижать кого-то.

Браться за важные дела — они будут безуспешны.

Погодные приметы:

Теплая погода сулит раннюю весну.

Метель — к пасмурному июлю.

Лошадь спит стоя — будет мороз, легла на землю — оттепель.

Дым идет столбом — к холодам.

Что произошло 11 января