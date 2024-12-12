12 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации, Международный день нейтралитета и Парамонов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День Конституции Российской Федерации

12 декабря в России отмечается важный государственный праздник — День Конституции Российской Федерации. Этот день посвящен главному нормативному документу страны, который был принят 12 декабря 1993 года. В рамках этого события прошел всенародный референдум, на котором граждане российского государства выразили свою волю в поддержку новой Конституции.

Международные праздники

Международный день нейтралитета

2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая учредила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Возникновение этой памятной даты стало результатом анализа Ашхабадского итогового документа, который завершил Международную конференцию.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 декабря

Международный день «Хеви-метал»;

День меховой шапки;

Всемирный день глотания;

Общероссийский день приема граждан;

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

День пряничного домика.

Церковные праздники

День памяти мученика Парамона Вифинского

День памяти мученика Парамона Вифинского отмечается православной церковью 12 декабря. Святой Парамон жил в III веке и стал известен благодаря храбрости и стойкости в исповедании христианской веры в условиях гонений. Святой пострадал за свою веру во время правления императора Максимиана. Мученик был подвергнут жестоким пыткам, однако не отрекся от Христа.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 12 декабря

День памяти преподобного Акакия Синайского;

День памяти священномученика Сатурнина Тулузского;

День памяти мученика Филумена Анкирского.

Традиции и приметы на 12 декабря

12 декабря православные христиане чтят память мученика Парамона Вифинского, в народе — Парамонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки считали, что в праздник необходимо активно трудиться, и если кто-то уклонялся от работы, то зима могла обрушить на него различные болезни. Поэтому даже после заката люди находили себе занятия, пусть даже и домашние.

В Парамонов день занимались уборкой снега с крыш домов и других строений. Существовал интересный обычай: снег следовало убирать не лопатой, а при помощи веника или метлы.

В нижнее бревно бани в старину забивали гвоздь, но не с любой стороны, а именно с запада. Считалось, что это защитит тех, кто парился, от болезней, а баню — от порчи.

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Что нельзя делать:

Проводить магические обряды — к болезням.

Вступать в конфликты — к затяжным ссорам

Совершать финансовые операции — к безденежью.

Отказывать соседям взять что-либо на время. Тот, кто не жадничает, подарит удачу как себе, так и соседям.

Если ребенку еще нет 12 лет, стричь ему волосы — вместе с волосами можно состричь ум.

Если упал кусок масла, то поднимать его, лучше вытереть тряпкой.

Подметать пол разными вениками или вытирать разными тряпками — можно вымести удачу.

Погодные приметы: