12 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

12 ноября отмечается День специалиста по безопасности, Всемирный день борьбы с пневмонией и Синичкин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День специалиста по безопасности

12 ноября отмечается День специалиста по безопасности. Это праздник профессионалов, занимающихся созданием и поддержанием безопасности в различных сферах. Учредили торжество в 2005 году по инициативе крупного портала по безопасности, и с тех пор праздник стал ежегодно традиционно отмечаться 12 ноября.

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Международные праздники

Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Его учредили по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ объявили о создании «Глобального плана действий по профилактике и борьбе с пневмонией».

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 ноября

Экологический праздник «Синичкин день»;

День юных читателей в США;

День отца в Индонезии;

День врача в Тайване;

День французского сэндвича в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии

Священномученик Зиновий и мученица Зиновия считаются покровителями и защитниками верующих. Зиновий, по преданию, был епископом города Эдессы. Он отличался глубокой верой и заботой о своей пастве. Во время гонений на христиан в годы правления императора Диоклетиана Зиновия арестовали, осудили и в конечном итоге казнили за приверженность к Христу. Мученица Зиновия, часто считаемая его сестрой, также претерпела страдания за свою веру. Она оставалась верной Христу даже в самые тяжелые времена, за что была подвергнута мучениям и гибели.

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Какие еще церковные праздники отмечают 12 ноября

Праздник Озерянской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 12 ноября

12 ноября православная церковь чтит память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. В народе праздник прозвали Синичкин день, так как в это время прилетают на зимовку перелетные птицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Особое внимание уделялось животным, особенно птицам. Им ставили кормушки, угощали разнообразными лакомствами и делали скворечники.

Праздник считался удачным временем для того, чтобы отказаться от вредных привычек.

Предки верили, что новые знакомства именно в Синичкин день могут оказаться крепкими и долговечными.

Хозяйки в праздник на стол подавали блюда из зайца и кролика.

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Что нельзя делать

Лениться, сидеть без дела — иначе удача отвернется.

Отказывать в помощи нуждающимся и тем, кто оказался в трудной ситуации — можно столкнуться с неприятностями.

Ссориться, ругаться, сплетничать и устраивать шумные разбирательства, особенно с близкими — конфликт может перерасти в серьезную ссору или стать затяжным.

Одиноким девушкам есть говядину и свинину — долго не смогут выйти замуж.

Выбрасывать остатки пищи — к финансовым трудностям в будущем.

Погодные приметы