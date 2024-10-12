12 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 октября отмечается Международный день астрономии, День кадрового работника и Феофан Милостивый. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
12 октября 1918 года Народный комиссариат юстиции утвердил инструкцию об организации советской милиции. Именно при милиции появились первые отделы кадров. Так что день кадровика отмечается в эту дату. Еще одна дата праздника — 24 мая.
В 2024 году Международный день астрономии отмечается 12 октября. Проводится он в субботу, ближайшую к фазе первой четверти растущей Луны в рамках Осенней недели астрономии (7 — 13 октября). Торжество справляют астрономы-любители и профессионалы по всему миру.
День медицинской службы МВД РФ;
День шоколадных сюрпризов;
Всемирный день мигрирующих птиц;
Всемирный день борьбы с артритом;
День российской гомеопатии;
Всемирный день зомби;
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.
12 октября православной церковью почитается преподобный Феофан Милостивый. Он всю жизнь посвятил помощи бедным, отличался добротой и милосердием, а после смерти его мощи исцеляли больных.
День памяти преподобного Кириака Палестинского.
12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день старались как можно больше уделять помощи нуждающимся.
Незамужние девушки ходили к своим знакомым и просили у них соль. Ее рассыпали в виде креста на входе в свой дом. Считалось, что это поможет в ближайшее время встретить суженого.
Мужчины отправлялись на охоту и пытались поймать зайца, чтобы навлечь удачу на весь следующий год.
Необдуманно тратить деньги и покупать ненужные вещи — к финансовым трудностям.
Устраивать помолвку, бракосочетание и делать предложение руки и сердца — к недолгому браку.
Брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно пораниться.
Обижаться и конфликтовать — к затяжным ссорам.
Соль отсырела в солонке — к скорым и сильным дождям.
Выросло в лесу много новых грибов — будет поздняя зима.
Сильный туман — в ближайшие дни будет тепло.
Много звезд — осень будет сухой.