12 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Читайте нас в

12 сентября отмечается День программиста, Международный день вязания крючком и Александр Сытник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День программиста

День программиста — это профессиональный праздник, который отмечается в 256-й день года. Число 256 выбрано неслучайно. Это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

Фото hobo> 018?f?>?>/istockphoto.com

Как правило, праздник выпадает на 13 сентября. Однако в високосный 2024 год дата празднования меняется на 12 сентября.

Международные праздники

Международный день вязания крючком

Международный день вязания крючком — это неофициальный праздник, который отмечается с 2007 года. Появился он благодаря американскому блогеру, который изготавливал крючки для вязания. Он хотел поднять продажи своей продукции и придумал торжество. Поклонники этой техники вязания стали организовывать мастер-классы, выставки, флешмобы в социальных сетях.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 сентября

День виртуальной бутылки;

День семейного общения;

День заглядывания в окна;

День осознанности;

Международный день борьбы с мигренью;

День Шнобелевской премии;

День джипера;

Дeнь пoдpaздeлeний МВД РФ пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти лиц, подлежащих гocyдapcтвeнной зaщитe.

Церковные праздники

День памяти преподобного Александра Свирского

Святой Александр Свирский считается защитником и покровителем бездетных пар. Помимо всего прочего, ему молятся при параличе и болезнях ног. Однако святой помогает всем всегда и во всем, главное, чтобы страждущий молился с верой и от чистого сердца.

Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 12 сентября

Пpaздник пepeнeceния мoщeй cвятoгo блaгoвepнoгo князя Aлeкcaндpa Нeвcкoгo.

День памяти cвятыx cвятитeлeй Aлeкcaндpa, Иoaннa Пocтникa и Пaвлa Нoвoгo.

Coбop Cepбcкиx cвятитeлeй.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фaнтинa Чудoтвopцa.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Хpиcтoфopa Римлянинa.

Пpaздник oбpeтeния мoщeй блaгoвepнoгo князя Даниила Мocкoвcкoгo.

Традиции и приметы на 12 сентября

12 сентября православная церковь вспоминает святого Александра Свирского, в народе — Александр Сытник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

После строгого однодневного поста (11 сентября) предки устраивали обильные застолья. Они готовили ячменную кашу, а также пекли караваи.

Молодежь собиралась для рассказов, песен и забав.

В некоторых местах в это время крестьяне начинали жатву яровых хлебов.

День считался благоприятным, чтобы завести щенка. По поверьям, питомец принесет в дом счастье и прибыль.

Фото ti-ja/istockphoto.com

Что нельзя делать

Заводить кошку или приносить в дом котенка.

Перестилать и сушить постель.

До обеда считать мелочь.

Мыть голову.

Бездельничать и мстить.

Погодные приметы