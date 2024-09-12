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Какой сегодня праздник: что за день 12 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

12 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день вязания крючком.
Фото hsvrs/istockphoto.com
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12 сентября отмечается День программиста, Международный день вязания крючком и Александр Сытник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День программиста

День программиста — это профессиональный праздник, который отмечается в 256-й день года. Число 256 выбрано неслучайно. Это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

День программиста
Фото hobo>018?f?>?>/istockphoto.com

Как правило, праздник выпадает на 13 сентября. Однако в високосный 2024 год дата празднования меняется на 12 сентября.

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Международные праздники

Международный день вязания крючком

Международный день вязания крючком — это неофициальный праздник, который отмечается с 2007 года. Появился он благодаря американскому блогеру, который изготавливал крючки для вязания. Он хотел поднять продажи своей продукции и придумал торжество. Поклонники этой техники вязания стали организовывать мастер-классы, выставки, флешмобы в социальных сетях.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 сентября

  • День виртуальной бутылки;

  • День семейного общения;

  • День заглядывания в окна;

  • День осознанности;

  • Международный день борьбы с мигренью;

  • День Шнобелевской премии;

  • День джипера;

  • Дeнь пoдpaздeлeний МВД РФ пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти лиц, подлежащих гocyдapcтвeнной зaщитe.

Церковные праздники

День памяти преподобного Александра Свирского

Святой Александр Свирский считается защитником и покровителем бездетных пар. Помимо всего прочего, ему молятся при параличе и болезнях ног. Однако святой помогает всем всегда и во всем, главное, чтобы страждущий молился с верой и от чистого сердца.

Церковные праздники
Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 12 сентября

  • Пpaздник пepeнeceния мoщeй cвятoгo блaгoвepнoгo князя Aлeкcaндpa Нeвcкoгo.

  • День памяти cвятыx cвятитeлeй Aлeкcaндpa, Иoaннa Пocтникa и Пaвлa Нoвoгo.

  • Coбop Cepбcкиx cвятитeлeй.

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фaнтинa Чудoтвopцa.

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Хpиcтoфopa Римлянинa.

  • Пpaздник oбpeтeния мoщeй блaгoвepнoгo князя Даниила Мocкoвcкoгo.

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Традиции и приметы на 12 сентября

12 сентября православная церковь вспоминает святого Александра Свирского, в народе — Александр Сытник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • После строгого однодневного поста (11 сентября) предки устраивали обильные застолья. Они готовили ячменную кашу, а также пекли караваи.

  • Молодежь собиралась для рассказов, песен и забав.

  • В некоторых местах в это время крестьяне начинали жатву яровых хлебов.

  • День считался благоприятным, чтобы завести щенка. По поверьям, питомец принесет в дом счастье и прибыль.

Традиции и приметы
Фото ti-ja/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Заводить кошку или приносить в дом котенка.

  • Перестилать и сушить постель.

  • До обеда считать мелочь.

  • Мыть голову.

  • Бездельничать и мстить.

Погодные приметы

  • Куры меняют перья — зима будет теплой.

  • Много звезд на небе — к хорошему урожаю.

  • Пчелы запечатали свой улей — будет ранняя зима.

  • Птицы кружат в небе — к теплой и солнечной осени.

  • Много звезд падает — будут эпидемии и неурожай.

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