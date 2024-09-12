12 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 сентября отмечается День программиста, Международный день вязания крючком и Александр Сытник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День программиста — это профессиональный праздник, который отмечается в 256-й день года. Число 256 выбрано неслучайно. Это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
Как правило, праздник выпадает на 13 сентября. Однако в високосный 2024 год дата празднования меняется на 12 сентября.
Международный день вязания крючком — это неофициальный праздник, который отмечается с 2007 года. Появился он благодаря американскому блогеру, который изготавливал крючки для вязания. Он хотел поднять продажи своей продукции и придумал торжество. Поклонники этой техники вязания стали организовывать мастер-классы, выставки, флешмобы в социальных сетях.
День виртуальной бутылки;
День семейного общения;
День заглядывания в окна;
День осознанности;
Международный день борьбы с мигренью;
День Шнобелевской премии;
День джипера;
Дeнь пoдpaздeлeний МВД РФ пo oбecпeчeнию бeзoпacнocти лиц, подлежащих гocyдapcтвeнной зaщитe.
Святой Александр Свирский считается защитником и покровителем бездетных пар. Помимо всего прочего, ему молятся при параличе и болезнях ног. Однако святой помогает всем всегда и во всем, главное, чтобы страждущий молился с верой и от чистого сердца.
Пpaздник пepeнeceния мoщeй cвятoгo блaгoвepнoгo князя Aлeкcaндpa Нeвcкoгo.
День памяти cвятыx cвятитeлeй Aлeкcaндpa, Иoaннa Пocтникa и Пaвлa Нoвoгo.
Coбop Cepбcкиx cвятитeлeй.
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фaнтинa Чудoтвopцa.
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Хpиcтoфopa Римлянинa.
Пpaздник oбpeтeния мoщeй блaгoвepнoгo князя Даниила Мocкoвcкoгo.
12 сентября православная церковь вспоминает святого Александра Свирского, в народе — Александр Сытник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
После строгого однодневного поста (11 сентября) предки устраивали обильные застолья. Они готовили ячменную кашу, а также пекли караваи.
Молодежь собиралась для рассказов, песен и забав.
В некоторых местах в это время крестьяне начинали жатву яровых хлебов.
День считался благоприятным, чтобы завести щенка. По поверьям, питомец принесет в дом счастье и прибыль.
Заводить кошку или приносить в дом котенка.
Перестилать и сушить постель.
До обеда считать мелочь.
Мыть голову.
Бездельничать и мстить.
Куры меняют перья — зима будет теплой.
Много звезд на небе — к хорошему урожаю.
Пчелы запечатали свой улей — будет ранняя зима.
Птицы кружат в небе — к теплой и солнечной осени.
Много звезд падает — будут эпидемии и неурожай.