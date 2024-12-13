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Какой сегодня праздник: что за день 13 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

13 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

13 декабря отмечается День горячего какао
Мария Задорожная
Автор
День горячего какао
Фото JulijaDmitrijeva, iStock
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13 декабря отмечается День горячего какао, День медведя и Андреев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День медведя

3 декабря в России отмечается День медведя. Животное издревле почитается в русской культуре за силу и мощь, считается одним из символов страны. Праздник приходится на первый месяц зимы, так как в это время медведи впадают в спячку до самой весны. Также торжество привлекает внимание к проблемам, связанным с исчезновением медведей по всему миру.

День медведя
Фото DrDjJanek, iStock

Международные праздники

День горячего какао

13 декабря отмечается праздник одного из самых известных и любимых напитков — День горячего какао. В 1828 году голландский химик Конрад ван Хаутен впервые разделил какао на какао-масло и сухой какао-порошок, что позволило дольше хранить продукт и сделать его более доступным.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 декабря

  • День «Джентельменов удачи».

  • День неприятностей «Пятница, тринадцатое».

  • День первых снежинок.

  • День главного редактора.

  • День ванильного неба.

  • День рождественского свитера в Великобритании.

  • День скрипки в США.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Андрея Первозванного отмечается 13 декабря. Он является одним из двенадцати апостолов, учеником Иисуса Христа. Андрей был братом апостола Петра и стал первым, кто последовал за Христом, за что и получил прозвище «Первозванный».

День памяти святого апостола Андрея Первозванного.
Фото MIKHAIL GALYSHEV, iStock

Апостол сыграл важную роль в распространении христианства, проповедуя в разных регионах. Согласно преданию, он основал первую христианскую общину в Назарете и проповедовал в странах Причерноморья и на Балканах, включая Грецию и Киев, где, по традиции, стал святым покровителем города. Праздник также символизирует начало рыбной ловли в зимний период, поэтому в этот день часто готовят рыбные блюда.

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 декабря

  • День памяти святителя Фрументия Индийского.

Традиции и приметы на 13 декабря

13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного, в народе — Андреев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Верующие отправляются на богослужение в храм, незамужние девушки молились о встрече с суженым.

  • Чтобы весь следующий год был счастливым, предки убирались в доме и приводили в порядок свой внешний вид.

  • Святой считается покровителем рыбного промысла, поэтому в этот день готовили блюда из рыбы.

Готовить рыбу
Фото NataBene, iStock

Что нельзя делать:

  • Шить и заниматься любым рукоделием — будут неприятности.

  • Выполнять тяжелую физическую работу, проводить ремонт, что-то строить — к проблемам.

  • Много думать и размышлять — можно потерять рассудок.

  • Ругаться с супругом/супругой — к затяжной ссоре.

  • Шуметь, кричать, устраивать шумные гуляния — не к добру.

  • Сплетничать, обсуждать кого-то — все слова вернутся.

Погодные приметы:

  • Если выпал снег, зима будет снежной и морозной, если снега нет — теплой и малоснежной.

  • Красный огонь в печи предвещал стужу, а белый — оттепель.

  • Холодная, но солнечная погода сулит хороший урожай.

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