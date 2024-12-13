13 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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13 декабря отмечается День горячего какао, День медведя и Андреев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
3 декабря в России отмечается День медведя. Животное издревле почитается в русской культуре за силу и мощь, считается одним из символов страны. Праздник приходится на первый месяц зимы, так как в это время медведи впадают в спячку до самой весны. Также торжество привлекает внимание к проблемам, связанным с исчезновением медведей по всему миру.
13 декабря отмечается праздник одного из самых известных и любимых напитков — День горячего какао. В 1828 году голландский химик Конрад ван Хаутен впервые разделил какао на какао-масло и сухой какао-порошок, что позволило дольше хранить продукт и сделать его более доступным.
День «Джентельменов удачи».
День неприятностей «Пятница, тринадцатое».
День первых снежинок.
День главного редактора.
День ванильного неба.
День рождественского свитера в Великобритании.
День скрипки в США.
День памяти святого апостола Андрея Первозванного отмечается 13 декабря. Он является одним из двенадцати апостолов, учеником Иисуса Христа. Андрей был братом апостола Петра и стал первым, кто последовал за Христом, за что и получил прозвище «Первозванный».
Апостол сыграл важную роль в распространении христианства, проповедуя в разных регионах. Согласно преданию, он основал первую христианскую общину в Назарете и проповедовал в странах Причерноморья и на Балканах, включая Грецию и Киев, где, по традиции, стал святым покровителем города. Праздник также символизирует начало рыбной ловли в зимний период, поэтому в этот день часто готовят рыбные блюда.
День памяти святителя Фрументия Индийского.
13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного, в народе — Андреев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Верующие отправляются на богослужение в храм, незамужние девушки молились о встрече с суженым.
Чтобы весь следующий год был счастливым, предки убирались в доме и приводили в порядок свой внешний вид.
Святой считается покровителем рыбного промысла, поэтому в этот день готовили блюда из рыбы.
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Выполнять тяжелую физическую работу, проводить ремонт, что-то строить — к проблемам.
Много думать и размышлять — можно потерять рассудок.
Ругаться с супругом/супругой — к затяжной ссоре.
Шуметь, кричать, устраивать шумные гуляния — не к добру.
Сплетничать, обсуждать кого-то — все слова вернутся.
Если выпал снег, зима будет снежной и морозной, если снега нет — теплой и малоснежной.
Красный огонь в печи предвещал стужу, а белый — оттепель.
Холодная, но солнечная погода сулит хороший урожай.