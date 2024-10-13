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Какой сегодня праздник: что за день 13 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

13 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

13 октября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
Мария Задорожная
Автор
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ
Фото hopsalka, iStock
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13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ и Михаил Соломенный. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ

Ежегодно во второе воскресенье октября празднуется День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. В 2024 году торжество выпало на 13-е число. Это профессиональный праздник фермеров, агрономов, специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводов и огородников.

Международные праздники

Всемирный день борьбы с тромбозом

13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата выбрана не случайно, потому что в этот день в 1821 году родился немецкий врач Рудольф Вирхов, который первым разработал концепцию «тромбоза» и добился значительных успехов в ее понимании.

Всемирный день борьбы с тромбозом
Фото Rabizo, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 октября

  • День целомудрия;

  • День засыпающих деревьев;

  • День глупых высказываний;

  • Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий;

  • Международный день геологического тайника;

  • Международный день скептиков;

  • Всемирный день воздушных змеев;

  • День гидрографической службы ВМФ РФ;

  • Международный день простого языка;

  • Международный день костюма.

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Церковные праздники

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского

13 октября православные верующие чтят память святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси. Он родился в Сирии, в 988 году прибыл к великому князю Владимиру. Был одним из главных распространителей христианства и строил церкви. Именно Михаилу приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. В 992 году святой скончался в Киеве, его мощи с 1730 года хранятся в соборной Печерской церкви.

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского
Фото VitaliyPestov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 13 октября

  • День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца;

  • День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении.

Традиции и приметы на 13 октября

13 октября православная церковь чтит память святого Михаила, митрополита Киевского, в народе — Михаил Соломенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Девушки сжигали старую набивку в подушках и матрасах и заменяли ее на новую. А мужчины меняли соломенные подстилки на крыльце и в доме, чтобы защититься от сглаза и порчи.

  • Чтобы не впустить в дом злые силы, порог обливали святой водой.

  • В праздник ходили в баню, чтобы попариться и очистить себя от негатива.

  • На Михаила Соломенного сжигали лапти, чтобы зима пришла быстрее.

  • В этот день предки купали детей на пороге. Они верили, что это поможет защитить их от болезней зимой.

Банные принадлежности
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Что нельзя делать

  • Спать на старом постельном белье. Хозяйки меняли его на свежее, перебирали подушки, взбивали матрасы, чтобы из жизни ушли все неприятности и горести.

  • Заниматься серьезными делами, переговорами и заключением сделок — к неудачам.

  • Ссориться, чтобы не навлечь сложности.

  • Жениться — не будет счастливого брака.

  • Ходить в грязной одежде, чтобы не притянуть несчастья.

  • Ходить в лес, иначе злые духи уведут далеко вглубь.

  • Приглашать гостей — к ссорам в доме.

Погодные приметы

  • Журавли улетели — зима будет ранняя и холодная.

  • Белка чисто вылиняла — к хорошей зиме.

  • Первый сухой снег сулит хорошее лето.

  • Утренний мороз на окнах — к приходу гостей.

  • Если много орехов, а грибов нет — зима будет снежная и суровая.

  • Снегирь пищит — будет ранняя зима.

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