Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 13 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

13 января: какой сегодня праздник в России и в мире

13 января отмечается День российской печати
Мария Задорожная
Автор
День российской печати
Фото Malik Evren, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

13 января отмечается День российской печати, Щедрый вечер и День резинового утенка. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Куда сдавать елку на&nbsp;переработку. Когда выбрасывать елку и как это делать, чтобы не получить штраф

Праздники в России

День российской печати

13 января в России отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. Торжество связано с исторической датой. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

Международные праздники

День резинового утенка

День резинового утенка отмечается по всему миру ежегодно 13 января. Эти стильные предметы обрели культовый статус в западной поп-культуре. Но никто не может точно сказать, откуда взялись резиновые утята, но многие знают их с детства.

День резинового утенка
Фото Imagesbybarbara, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 13 января

  • День случайных попутчиков.

  • День общественного радиовещания.

  • День наклейки в США.

  • День совершеннолетия в Японии.

Календарь праздников на&nbsp;январь 2025 года. Календарь праздников в России и в мире на январь 2025 года: главные события

Церковные праздники

День памяти святителя Петра Могилы

День памяти святителя Петра Могилы отмечается 13 января в православной традиции. Святитель Петр Могила (1596-1647) был выдающимся православным архиепископом и одним из наиболее влиятельных деятелей своего времени. Он основал Киево-Могилянскую академию, которая стала одним из первых высших учебных заведений на Руси и сыграла значительную роль в развитии образования и богословия.

День памяти святителя Петра Могилы
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 13 января

  • День памяти преподобной Мелании Младшей.

Православные праздники в&nbsp;январе 2025 года. Православный календарь на январь 2025 года: праздники, посты и именины

Традиции и приметы на 13 января

13 января в народе отмечается Щедрый вечер. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Люди наряжались и шли колядовать по соседям.

  • Хозяйки накрывали богатый стол с мясными блюдами, выпечкой, ставили на стол тарелку с маком, который считался символом долгих лет жизни.

  • В дом обязательно впускали ряженых, которые колядовали и устраивали «щедривки». Их угощали сладостями и сдобой.

  • Люди надевали новые вещи, а старые убирали подальше, чтобы жить в благополучии весь год.

  • До захода солнца мыли пол, потом выливали воду в надежде, что с ней уходит все плохое.

Накрывать богатый стол
Фото wjarek, iStock

Что нельзя делать:

  • Давать и считать мелочь, чтобы потом «не мелочиться весь год».

  • Скандалить и выяснять отношения — ссора затянется надолго.

  • Экономить на еде и ставить на стол пустую кутью — будет голод в семье.

  • Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям в течение года.

Погодные приметы:

  • Снегопад предвещает позднюю весну, но урожайный год.

  • Подул южный ветер — лето будет жарким.

  • Если в Щедрый день тепло, лето будет дождливым.

Магнитные бури в&nbsp;январе 2025 года. Календарь магнитных бурь в январе 2025 года: когда будут и как влияют на самочувствие

Что произошло 13 января

  • 1703 год — в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости». Это была первая в России газета.

  • 1813 год — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.

  • 1830 год — в Москве вышел в печать первый номер «Литературной газеты».

  • 1858 год — поступила в обращение первая российская почтовая марка.

  • 1872 год — в России начала работу служба погоды.

  • 1934 год — постановлением Совнаркома СССР учреждена cтепень кандидата наук.

  • 1953 год — в Советском Союзе начались аресты по так называемому «делу врачей».

Календарь стрижек. Лунный календарь стрижек на январь 2025: советы астролога
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Кто родился 13 января: список известных личностей