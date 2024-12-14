14 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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14 декабря отмечается День обезьян, День вязания и Наумов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
14 декабря в России отмечается День вязания. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день, в 1887 году, вышла книга «Курс женских рукоделий». Это издание стало своеобразной энциклопедией народных промыслов, один из разделов которого был посвящен вязанию.
14 декабря во многих странах мира отмечается День обезьян. Праздник не носит официального статуса. Он возник как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов в 2000 году отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. В итоге шуточный праздник перерос в международный.
День вертолетчика.
Международный день условно-бесплатных программ.
День башкирского языка.
День кривляния перед зеркалом.
День бесплатной доставки в США.
День энергосбережения в Индии.
День жареных каштанов в США.
День памяти святого пророка Наума отмечается 14 декабря. Святой является одним из 12 меньших пророков Ветхого Завета и наиболее известен пророчествами о разрушении Нинивии, столицы Ассирийской империи. Наум жил в VII веке до нашей эры и, согласно преданиям, был родом из Галилеи.
День памяти праведного Филарета Милостивого.
День памяти мученика Анания Персиянина.
14 декабря православные христиане отмечают День памяти святого пророка Наума, в народе — Наумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки верили, что в этот день время нужно посвятить обучению и получению новых знаний, чтобы быть успешным в будущем.
Продолжался Рождественский пост, поэтому его соблюдали.
Устраивались семейные посиделки за ужином.
Выходить на улицу в темное время суток — злые духи могут забрать силы и рассудок.
Хвастаться успехами и проводить магические ритуалы — можно остаться без удачи и привлечь в жизнь черную полосу.
Лениться и проводить день в праздности — будут неприятности.
Изучать что-то новое за едой — можно «съесть» знания.
Смотреться в зеркало после учебы — все знания будут напрасны.
Звезды на небе переливаются — будет вьюга.
Звездное ночное небо — к заморозкам.
Сильный ветер предвещал морозы.
Слышно собачий лай — к снегопаду.