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Какой сегодня праздник: что за день 14 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

14 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Рыбак
Фото Marek Trawczynski/istockphoto.com
День российской почты
Фото LP7/istockphoto.com
Почта России
14 июля: какой праздник.
Фото LP7/istockphoto.com
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14 июля отмечаются День рыбака, День российской почты и Летние Кузьминки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рыбака

Праздник отмечается в России во второе воскресенье июля, в 2024 году он выпал на 14 июля. Цель праздника — показать значимость всех тех, кто трудится в рыбной промышленности, способствует ее развитию.

День российской почты

День российской почты — это профессиональный праздник работников почтовой связи, который ежегодно отмечается в России с 1994 года во второе воскресенье июля.

Почта России
14 июля: какой праздник.
Фото LP7/istockphoto.com

Международные праздники

День хаоса и беспорядка

Этот необычный праздник родом из США. Отмечается он благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит. Торжество предлагает ненадолго вспомнить, что беспорядок — это большой шаг к чему-то новому, что хаос играл важную роль в построении мира.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 июля

  • День смородины;

  • Праздник стельки;

  • День придумывания 27 слов на букву «О»;

  • День осведомленности об акулах.

Смородина. День смородины: когда отмечается и традиции праздника

Церковные праздники

День памяти святых Космы и Дамиана

14 июля православная церковь чтит память святых мучеников, чудотворцев и бессребреников родных братьев Космы и Дамиана. Родом они были из Рима, работали врачами. Бог наградил их даром исцеления болезней.

Церковные праздники 14 июля
Фото Vera Tikhonova/istockphoto.com

Иконы святых Космы и Дамиана помогают в поисках пары и устройства супружеской жизни. Оказывают поддержку тем, кто желает избавиться от алкогольной зависимости.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 июля

  • Праздник Валаамской иконы Божией Матери;

  • Собор Белорусских святых;

  • Собор Новгородских святых;

  • Собор святых Удмуртской земли;

  • Собор Вологодских святых;

  • Собор Псковских святых;

  • День памяти святого мученика Потита Гаргарского.

Традиции и приметы на 14 июля

Согласно народному календарю, 14 июля отмечаются Летние Кузьминки. Предки в этот день устраивали женский пир, для которого варили общую кашу. Каждая хозяйка давала для нее какие-то продукты. Перед едой предки обращались к святым Косме и Дамиану с молитвой. Пищей угощали всех родных и знакомых, а также нищих и путников.

Традиции и приметы: 14 июля
Фото Daisy-Daisy/istockphoto.com

Традиции праздника

  • В этот день на Руси было принято собирать малину и крыжовник, варить из малины варенье и компот. Крыжовник использовать для приготовления разных блюд.

  • Крестьяне также посещали церковь и молились святым о хорошем урожае.

  • После посещения церкви предки собирали цветы и растения и делали из них целебный отвар.

  • Девушки собирали растения, чтобы плести из них цветки. Считалось, что если носить украшение в течение всего дня, то сбудутся все желания.

  • До захода солнца в Летние Кузьминки люди просили друг у друга прощения.

  • В праздник люди старались задобрить Домового. Для этого в угол дома ставили кашу или пирог.

  • Молодые девушки гадали на любовь.

Что нельзя делать

  • Женщинам запрещается работать или убираться.

  • Нельзя завидовать чужому счастью.

  • Нельзя грустить и плакать.

  • Запрещается рассказывать о своих планах.

  • Нельзя тратить много денег.

Погодные приметы

  • Западный ветер — к дождю.

  • Луна отсвечивает красным светом — подуют ветры.

  • Если ночью светят звезды ярко, а небо затянет тучами — будет сильная гроза.

  • Желтые листья на деревьях — к ранней осени.

  • Сороки кричат — будет знойная погода.

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