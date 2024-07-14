14 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

14 июля отмечаются День рыбака, День российской почты и Летние Кузьминки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рыбака

Праздник отмечается в России во второе воскресенье июля, в 2024 году он выпал на 14 июля. Цель праздника — показать значимость всех тех, кто трудится в рыбной промышленности, способствует ее развитию.

День российской почты

День российской почты — это профессиональный праздник работников почтовой связи, который ежегодно отмечается в России с 1994 года во второе воскресенье июля.

14 июля: какой праздник. Фото LP7/istockphoto.com

Международные праздники

День хаоса и беспорядка

Этот необычный праздник родом из США. Отмечается он благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит. Торжество предлагает ненадолго вспомнить, что беспорядок — это большой шаг к чему-то новому, что хаос играл важную роль в построении мира.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 июля

День смородины;

Праздник стельки;

День придумывания 27 слов на букву «О»;

День осведомленности об акулах.

Церковные праздники

День памяти святых Космы и Дамиана

14 июля православная церковь чтит память святых мучеников, чудотворцев и бессребреников родных братьев Космы и Дамиана. Родом они были из Рима, работали врачами. Бог наградил их даром исцеления болезней.

Фото Vera Tikhonova/istockphoto.com

Иконы святых Космы и Дамиана помогают в поисках пары и устройства супружеской жизни. Оказывают поддержку тем, кто желает избавиться от алкогольной зависимости.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 июля

Праздник Валаамской иконы Божией Матери;

Собор Белорусских святых;

Собор Новгородских святых;

Собор святых Удмуртской земли;

Собор Вологодских святых;

Собор Псковских святых;

День памяти святого мученика Потита Гаргарского.

Традиции и приметы на 14 июля

Согласно народному календарю, 14 июля отмечаются Летние Кузьминки. Предки в этот день устраивали женский пир, для которого варили общую кашу. Каждая хозяйка давала для нее какие-то продукты. Перед едой предки обращались к святым Косме и Дамиану с молитвой. Пищей угощали всех родных и знакомых, а также нищих и путников.

Фото Daisy-Daisy/istockphoto.com

Традиции праздника

В этот день на Руси было принято собирать малину и крыжовник, варить из малины варенье и компот. Крыжовник использовать для приготовления разных блюд.

Крестьяне также посещали церковь и молились святым о хорошем урожае.

После посещения церкви предки собирали цветы и растения и делали из них целебный отвар.

Девушки собирали растения, чтобы плести из них цветки. Считалось, что если носить украшение в течение всего дня, то сбудутся все желания.

До захода солнца в Летние Кузьминки люди просили друг у друга прощения.

В праздник люди старались задобрить Домового. Для этого в угол дома ставили кашу или пирог.

Молодые девушки гадали на любовь.

Что нельзя делать

Женщинам запрещается работать или убираться.

Нельзя завидовать чужому счастью.

Нельзя грустить и плакать.

Запрещается рассказывать о своих планах.

Нельзя тратить много денег.

Погодные приметы