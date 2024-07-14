14 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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14 июля отмечаются День рыбака, День российской почты и Летние Кузьминки. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздник отмечается в России во второе воскресенье июля, в 2024 году он выпал на 14 июля. Цель праздника — показать значимость всех тех, кто трудится в рыбной промышленности, способствует ее развитию.
День российской почты — это профессиональный праздник работников почтовой связи, который ежегодно отмечается в России с 1994 года во второе воскресенье июля.
Этот необычный праздник родом из США. Отмечается он благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит. Торжество предлагает ненадолго вспомнить, что беспорядок — это большой шаг к чему-то новому, что хаос играл важную роль в построении мира.
День смородины;
Праздник стельки;
День придумывания 27 слов на букву «О»;
День осведомленности об акулах.
14 июля православная церковь чтит память святых мучеников, чудотворцев и бессребреников родных братьев Космы и Дамиана. Родом они были из Рима, работали врачами. Бог наградил их даром исцеления болезней.
Иконы святых Космы и Дамиана помогают в поисках пары и устройства супружеской жизни. Оказывают поддержку тем, кто желает избавиться от алкогольной зависимости.
Праздник Валаамской иконы Божией Матери;
Собор Белорусских святых;
Собор Новгородских святых;
Собор святых Удмуртской земли;
Собор Вологодских святых;
Собор Псковских святых;
День памяти святого мученика Потита Гаргарского.
Согласно народному календарю, 14 июля отмечаются Летние Кузьминки. Предки в этот день устраивали женский пир, для которого варили общую кашу. Каждая хозяйка давала для нее какие-то продукты. Перед едой предки обращались к святым Косме и Дамиану с молитвой. Пищей угощали всех родных и знакомых, а также нищих и путников.
В этот день на Руси было принято собирать малину и крыжовник, варить из малины варенье и компот. Крыжовник использовать для приготовления разных блюд.
Крестьяне также посещали церковь и молились святым о хорошем урожае.
После посещения церкви предки собирали цветы и растения и делали из них целебный отвар.
Девушки собирали растения, чтобы плести из них цветки. Считалось, что если носить украшение в течение всего дня, то сбудутся все желания.
До захода солнца в Летние Кузьминки люди просили друг у друга прощения.
В праздник люди старались задобрить Домового. Для этого в угол дома ставили кашу или пирог.
Молодые девушки гадали на любовь.
Женщинам запрещается работать или убираться.
Нельзя завидовать чужому счастью.
Нельзя грустить и плакать.
Запрещается рассказывать о своих планах.
Нельзя тратить много денег.
Западный ветер — к дождю.
Луна отсвечивает красным светом — подуют ветры.
Если ночью светят звезды ярко, а небо затянет тучами — будет сильная гроза.
Желтые листья на деревьях — к ранней осени.
Сороки кричат — будет знойная погода.