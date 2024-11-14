14 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, День социолога и Кузьминки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День социолога

14 ноября в России отмечается день социолога. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 14 ноября 1901 года, в Париже на улице Сорбонны, начала работать Русская высшая школа общественных наук. Именно при этом учебном заведении функционировал один из первых в мире социологических факультетов.

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Международные праздники

Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В 1991 году праздник учредила Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 ноября

Международный день логопеда;

Всемирный день качества;

Всемирный день юзабилити;

Всемирный день курицы;

День эндокринолога;

День дизайнера упаковки.

Церковные праздники

День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских

14 ноября православные верующие чтят память святых Космы и Дамиана Ассийских. Они жили в конце III до начала IV века. В раннем детстве потеряли отца и были воспитаны матерью, святой Феодотией. Она привнесла в их жизнь принципы благочестия, миролюбия и жажды знаний. В результате, повзрослев, Косма и Дамиан посвятили себя изучению медицины. За их праведное поведение Господь даровал им дар исцеления. Юноши стали помогать всем, кто нуждался в помощи, и не запрашивали за свои услуги никакой оплаты, что и сделало их известными как бессребреники.

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Традиции и приметы на 14 ноября

14 ноября церковь вспоминает святых Косму и Дамиана Ассийских, в народе — Кузьминки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Кузьминки справляли курьи именины. Богачи передавали курочек родственникам, а крестьяне приносили птиц в дар боярыням, в ответ получали ленты. Яйца этих курочек считались целебными, их просто так не ели.

Люди помогали нищим, старались покормить нуждающихся, бездомных животных.

Чтобы в доме было здоровье, хозяйки готовили блюда из курицы и угощали ими близких. Старикам и детям нужно было съесть куриное сердце, чтобы стать сильнее.

Молодые девушки собирались в одной избе, накрывали пышный стол, приглашали холостых и видных парней. Обязательно на стол ставили сытную кашу. Застолье продолжалось до утра, а на рассвете молодые люди отправлялись воровать соседских кур.

Хозяйки садились за шитье, пряли шерсть, чтобы потом сделать теплые носки, покрывала на зиму.

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Что нельзя делать

Решать проблемы, связанные с отношениями — к ссорам с близкими людьми.

Устраивать свидания, помолвки, свадьбы — к разбитому сердцу.

Выбрасывать куриные кости и сердечки, яичную скорлупу после обеда — к болезням.

Совершать крупные покупки — к финансовым трудностям.

Смотреть беднякам в глаза — они могут сглазить.

Оставлять ночью открытыми окна и двери — молодые девушки могут лишиться красоты.

Погодные приметы