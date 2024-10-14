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Какой сегодня праздник: что за день 14 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

14 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

14 октября отмечается День чак-чака
Мария Задорожная
Автор
День чак-чака
Фото Anna-r, iStock
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14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, День чак-чака и День работников заповедного дела. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День работников заповедного дела

14 октября в России отмечается День работников заповедного дела. В 1999 году на Всероссийском совещании директоров государственных природных заповедников во Владивостоке было решено считать этот день профессиональным праздником сотрудников государственных природных заповедников.

День работников заповедного дела
Фото amriphoto, iStock

Международные праздники

День чак-чака

Ежегодно 14 октября в некоторых странах мира отмечается гастрономический праздник — День чак-чака. Это торжество всем известной восточной сладости, которая изготавливается из теста с медом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 октября

  • День рождения Винни-Пуха;

  • День накопления жизненных сил;

  • Всемирный день за будущее без кариеса;

  • Всемирный день спирометрии и легочного здоровья;

  • Международный день винограда «Прокупац»;

  • Всемирный день стандартов.

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Церковные праздники

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православная церковь отмечает один из великих церковных праздников — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В основе торжества лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе в начале Х века. Тогда Византийская империя в очередной раз оказалась на грани исчезновения. Люди надеялись на помощь Пресвятой Богородицы, поэтому днем и ночью молились ей во Влахернском храме. Богородица услышала молитвы.

Покров Пресвятой Богородицы
Фото VMarin, iStock

Невидимая для других, она в сопровождении Иоанн Предтечи и апостола Иоанна Богослова, а также множества святых, явилась и сняла с себя блиставшее покрывало. Затем святая распростерла его над всем стоящим в храме народом. Покров Божией Матери защитил город, так как вскоре поднялась буря, которая уничтожила корабли врагов у берегов Константинополя.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 октября

  • Праздник Псково-Покровской иконы Божией Матери;

  • Праздник иконы Божией Матери Мятинской;

  • Праздник иконы Божией Матери Люблинской;

  • Праздник иконы Божией Матери Барской;

  • День памяти преподобного Романа Сладкопевца;

  • Собор Молдавских святых;

  • Праздник иконы Божией Матери Гербовецкой;

  • День памяти святого апостола Анания;

  • Праздник Касперовской иконы Божией Матери.

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Традиции и приметы на 14 октября

14 октября православная церковь отмечает великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Незамужние девушки ходили с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках будущего мужа.

  • Предки старались играть свадьбы в Покров день — такие браки были долгими и счастливыми.

  • Чтобы встретить праздник с Божьей благодатью, верующие шли на всенощное бдение в храмы.

  • Хозяйки пекли пирожки и булочки, угощали ими гостей и соседей. Они верили, что искренняя щедрость в этот день приводит к достатку.

  • Предки топили печь ветками фруктовых деревьев. Считалось, что тогда в доме всю зиму будет тепло.

  • Проводили праздничные застолья, но во время них не забывали про Домового. Ему ставили миску с молоком за печкой, чтобы заручиться поддержкой домашнего духа на всю зиму.

Девушка ставить свечу в храме
Фото vadiar, iStock

Что нельзя делать

  • Работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Разрешалось приготовить праздничные блюда к столу.

  • Отказывать в гостеприимстве.

  • Ругаться и сквернословить.

  • Употреблять алкоголь и переедать.

Погодные приметы

  • Какая погода на Покров — такая будет и зимой.

  • Если к Покрову листья с деревьев полностью облетели — зиму будет легкой и снежной, если остались — будут суровые морозы.

  • Журавли улетели до праздника — к холодной зиме, после него — к теплой.

  • Северный ветер сулит снежную зиму, южный — мягкую, а западный и восточный — суровую.

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