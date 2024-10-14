14 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, День чак-чака и День работников заповедного дела. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников заповедного дела

14 октября в России отмечается День работников заповедного дела. В 1999 году на Всероссийском совещании директоров государственных природных заповедников во Владивостоке было решено считать этот день профессиональным праздником сотрудников государственных природных заповедников.

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Международные праздники

День чак-чака

Ежегодно 14 октября в некоторых странах мира отмечается гастрономический праздник — День чак-чака. Это торжество всем известной восточной сладости, которая изготавливается из теста с медом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 октября

День рождения Винни-Пуха;

День накопления жизненных сил;

Всемирный день за будущее без кариеса;

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья;

Международный день винограда «Прокупац»;

Всемирный день стандартов.

Церковные праздники

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православная церковь отмечает один из великих церковных праздников — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В основе торжества лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе в начале Х века. Тогда Византийская империя в очередной раз оказалась на грани исчезновения. Люди надеялись на помощь Пресвятой Богородицы, поэтому днем и ночью молились ей во Влахернском храме. Богородица услышала молитвы.

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Невидимая для других, она в сопровождении Иоанн Предтечи и апостола Иоанна Богослова, а также множества святых, явилась и сняла с себя блиставшее покрывало. Затем святая распростерла его над всем стоящим в храме народом. Покров Божией Матери защитил город, так как вскоре поднялась буря, которая уничтожила корабли врагов у берегов Константинополя.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 октября

Праздник Псково-Покровской иконы Божией Матери;

Праздник иконы Божией Матери Мятинской;

Праздник иконы Божией Матери Люблинской;

Праздник иконы Божией Матери Барской;

День памяти преподобного Романа Сладкопевца;

Собор Молдавских святых;

Праздник иконы Божией Матери Гербовецкой;

День памяти святого апостола Анания;

Праздник Касперовской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 14 октября

14 октября православная церковь отмечает великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Незамужние девушки ходили с платком на голове — покровом, который символизировал помощь Богородицы в поисках будущего мужа.

Предки старались играть свадьбы в Покров день — такие браки были долгими и счастливыми.

Чтобы встретить праздник с Божьей благодатью, верующие шли на всенощное бдение в храмы.

Хозяйки пекли пирожки и булочки, угощали ими гостей и соседей. Они верили, что искренняя щедрость в этот день приводит к достатку.

Предки топили печь ветками фруктовых деревьев. Считалось, что тогда в доме всю зиму будет тепло.

Проводили праздничные застолья, но во время них не забывали про Домового. Ему ставили миску с молоком за печкой, чтобы заручиться поддержкой домашнего духа на всю зиму.

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Что нельзя делать

Работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Разрешалось приготовить праздничные блюда к столу.

Отказывать в гостеприимстве.

Ругаться и сквернословить.

Употреблять алкоголь и переедать.

Погодные приметы