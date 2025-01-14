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Какой сегодня праздник: что за день 14 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

14 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Старый Новый год
Фото alvarez, iStock
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14 января отмечается Старый Новый год, Всемирный день логики и Обрезание Господне. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

Старый Новый год

Традиционно в России в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Празднуется торжество с начала XX века, после перехода на григорианский календарь. Это неофициальный праздник, который принято встречать в кругу семьи.

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Международные праздники

Всемирный день логики

14 января во многих странах отмечается Всемирный день логики. Праздник учредили в 2019 году ЮНЕСКО и Международный совет по философии и гуманитарным наукам.

Всемирный день логики
Фото Christian Horz, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 января

  • День народного целителя.

  • День белоснежных птиц.

  • День рождения Московской области.

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Церковные праздники

Обрезание Господне

14 января православные христиане отмечают один из великих праздников — Обрезание Господне. В этот день Христос показал, что Он — истинный Человек, а не носитель призрачной плоти. Также в этот же день он был наречен именем Иисус, что означает Спаситель.

Обрезание Господне
Фото ZeynepKaya, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 14 января

  • Праздник иконы Божией Матери «Ты Еси Лоза Виноградная».

  • День памяти святителя Василия Великого.

  • День памяти святого мученика Василия Анкирского Кесарийского.

Традиции и приметы на 14 января

14 января в народе отмечается Старый Новый год. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Принято накрывать пышный стол. Ставить различные мясные блюда, блины, выпечку, кутью. Считалось, чем богаче стол, тем удачнее будет год.

  • Предки старались напоить и накормить скот досыта, чтобы он был здоров.

  • Хозяйки пекли пряники в форме животных и угощали ими гостей. Считалось, что домашняя скотина будет жива и здорова.

  • На Руси люди весело отмечали праздник, собирались компаниями и шли колядовать по домам. Их благодарили, давали угощения, фрукты, конфеты.

  • Мужчины утром 14 января ходили посевать — осыпали двор и жилище зерном, пели песни. Зерно запрещалось подметать и выбрасывать. Его бережно собирали и хранили до следующего года.

Праздничный стол
Фото Liliboas, iStock

Что нельзя делать:

  • Давать колядующим деньги, также давать или брать в долг — к безденежью на весь год.

  • Считать мелочь — к слезам и печали на весь год.

  • Убираться и выносить мусор из двора — к нищете.

  • Девушкам и женщинам смотреться в зеркало — они потеряют красоту.

  • Ругаться, ссориться и таить в себе обиду — к неудачам на весь год.

  • Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям.

  • Южный ветер предвещает жаркое и долгое лето, восточный — урожай фруктов, западный — много молока и рыбы, северный — урожай орехов.

  • Иней на деревьях — будет много меда.

  • Снег выпал — зима будет снежной, а весна поздней.

  • Много звезд на небе — к урожаю ягод.

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Что произошло 14 января

  • 1700 год — Петр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

  • 1814 год — открытие Императорской Публичной библиотеки.

  • 1914 год — Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.

  • 1929 год — образована Московская область.

  • 1980 год — основана военно-патриотическая рок-группа «Любэ».

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