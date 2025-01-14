14 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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14 января отмечается Старый Новый год, Всемирный день логики и Обрезание Господне. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Традиционно в России в ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Празднуется торжество с начала XX века, после перехода на григорианский календарь. Это неофициальный праздник, который принято встречать в кругу семьи.
14 января во многих странах отмечается Всемирный день логики. Праздник учредили в 2019 году ЮНЕСКО и Международный совет по философии и гуманитарным наукам.
День народного целителя.
День белоснежных птиц.
День рождения Московской области.
14 января православные христиане отмечают один из великих праздников — Обрезание Господне. В этот день Христос показал, что Он — истинный Человек, а не носитель призрачной плоти. Также в этот же день он был наречен именем Иисус, что означает Спаситель.
Праздник иконы Божией Матери «Ты Еси Лоза Виноградная».
День памяти святителя Василия Великого.
День памяти святого мученика Василия Анкирского Кесарийского.
14 января в народе отмечается Старый Новый год. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Принято накрывать пышный стол. Ставить различные мясные блюда, блины, выпечку, кутью. Считалось, чем богаче стол, тем удачнее будет год.
Предки старались напоить и накормить скот досыта, чтобы он был здоров.
Хозяйки пекли пряники в форме животных и угощали ими гостей. Считалось, что домашняя скотина будет жива и здорова.
На Руси люди весело отмечали праздник, собирались компаниями и шли колядовать по домам. Их благодарили, давали угощения, фрукты, конфеты.
Мужчины утром 14 января ходили посевать — осыпали двор и жилище зерном, пели песни. Зерно запрещалось подметать и выбрасывать. Его бережно собирали и хранили до следующего года.
Давать колядующим деньги, также давать или брать в долг — к безденежью на весь год.
Считать мелочь — к слезам и печали на весь год.
Убираться и выносить мусор из двора — к нищете.
Девушкам и женщинам смотреться в зеркало — они потеряют красоту.
Ругаться, ссориться и таить в себе обиду — к неудачам на весь год.
Садиться за стол в темной одежде — к печальным событиям.
Южный ветер предвещает жаркое и долгое лето, восточный — урожай фруктов, западный — много молока и рыбы, северный — урожай орехов.
Иней на деревьях — будет много меда.
Снег выпал — зима будет снежной, а весна поздней.
Много звезд на небе — к урожаю ягод.
1700 год — Петр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
1814 год — открытие Императорской Публичной библиотеки.
1914 год — Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.
1929 год — образована Московская область.
1980 год — основана военно-патриотическая рок-группа «Любэ».