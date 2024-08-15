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Какой сегодня праздник: что за день 15 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

15 августа: какой сегодня день в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Виктор Цой
Фото Кадр из фильма «Асса»
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15 августа — День памяти Виктора Цоя, День телефонного приветствия «Алло» и День Степана Сеновала. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Важные дни в России

День авиастроителя

15 августа свой профессиональный праздник отмечают те, кто разрабатывает, проектирует и строит летательные аппараты, авиационное оборудование, взлетно-посадочные устройства. День авиастроителя учредили в СССР в 1956 году, чтобы подчеркнуть значимость отрасли и отдать дань уважения специалистам, которые связаны с созданием воздушных судов.

День авиастроителя
Фото South_agency/istockphoto.com

День памяти Виктора Цоя

Ежегодно 15 августа в России проходит День памяти Виктора Цоя — легендарного рок-музыканта, чьи песни актуальны даже спустя 30 лет. 15 августа 1990 года артист попал в автокатастрофу. Это произошло на трассе в Латвии, машина музыканта врезалась в автобус, он погиб.

Международные праздники

День телефонного приветствия «Алло»

15 августа в мире отмечается праздник, посвященный рождению телефонного приветствия «Алло». Изобретатель первого телефонного аппарата Александр Белл долго искал варианты обращений к собеседнику. Однако придумать известное «Алло» удалось Томасу Эдисону. Он предложил вариант «алло», что в переводе означает «привет» или «Hello».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 августа

  • Праздник сладких огурцов.

  • День шептания с Лунными Девами.

  • День археолога.

  • День «Пойте на Луну».

  • День республики Тыва.

Церковные праздники

День памяти святого блаженного Василия, чудотворца Московского

Православные верующие вспоминают святого Василия Блаженного каждый год 15 августа, в день его смерти. Канонизировали Василия Блаженного в 1588 году, причислив к лику святых почти через 30 лет после его погребения. Василий помогал нуждающимся, искал опустившихся и отчаявшихся людей, чтобы поддержать их добрым словом. Оберегал чудотворец и от бесов.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 15 августа

  • Праздник иконы Божией Матери Ачаирская.

Традиции и приметы на 15 августа

По народному календарю 15 августа отмечается день Степана Сеновала. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В это время на Руси завершались сенокосные работы, и предки устраивали большой праздник. Скошенную траву сушили и складывали в стог или скирду, а после поздравляли друг друга и пели песни.

  • Девушки собирали цветы и травы и плели из них венки, затем приносили домой и вешали в углу, рядом с иконами. Считалось, что венки могут защитить дом и одарить красотой.

  • Крестьяне в этот день готовили «серебряную воду». Кидали в жидкость серебряную монету и давали настояться. После пили воду сами и поили ей лошадей, чтобы защитить от болезней.

  • Лошадям в день Степана Сеновала вплетали в гриву и хвост разноцветные ленты.

Традиции и приметы
Фото mikedabell/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Брать и давать деньги в долг, по поверьям, это могло привести к нищите.

  • Забывать на столе монеты, иначе можно растерять счастье.

  • Перед поездкой прощаться на лестнице, иначе в пути встретит несчастье.

  • Девушкам заводить кошку, это приведет к несчастьям в личной жизни.

  • Знакомиться с новыми людьми и разговаривать с чужаками — к беде.

Погодные приметы:

  • Какая погода стоит 15 августа — такая будет и в сентябре.

  • Кошка стену скребет — к ненастью.

  • Скотина днем спит — к дождю.

  • Дождь обещает хороший урожай картофеля.

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