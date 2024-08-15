15 августа: какой сегодня день в России и в мире

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15 августа — День памяти Виктора Цоя, День телефонного приветствия «Алло» и День Степана Сеновала. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
15 августа свой профессиональный праздник отмечают те, кто разрабатывает, проектирует и строит летательные аппараты, авиационное оборудование, взлетно-посадочные устройства. День авиастроителя учредили в СССР в 1956 году, чтобы подчеркнуть значимость отрасли и отдать дань уважения специалистам, которые связаны с созданием воздушных судов.
Ежегодно 15 августа в России проходит День памяти Виктора Цоя — легендарного рок-музыканта, чьи песни актуальны даже спустя 30 лет. 15 августа 1990 года артист попал в автокатастрофу. Это произошло на трассе в Латвии, машина музыканта врезалась в автобус, он погиб.
15 августа в мире отмечается праздник, посвященный рождению телефонного приветствия «Алло». Изобретатель первого телефонного аппарата Александр Белл долго искал варианты обращений к собеседнику. Однако придумать известное «Алло» удалось Томасу Эдисону. Он предложил вариант «алло», что в переводе означает «привет» или «Hello».
Праздник сладких огурцов.
День шептания с Лунными Девами.
День археолога.
День «Пойте на Луну».
День республики Тыва.
Православные верующие вспоминают святого Василия Блаженного каждый год 15 августа, в день его смерти. Канонизировали Василия Блаженного в 1588 году, причислив к лику святых почти через 30 лет после его погребения. Василий помогал нуждающимся, искал опустившихся и отчаявшихся людей, чтобы поддержать их добрым словом. Оберегал чудотворец и от бесов.
Праздник иконы Божией Матери Ачаирская.
По народному календарю 15 августа отмечается день Степана Сеновала. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В это время на Руси завершались сенокосные работы, и предки устраивали большой праздник. Скошенную траву сушили и складывали в стог или скирду, а после поздравляли друг друга и пели песни.
Девушки собирали цветы и травы и плели из них венки, затем приносили домой и вешали в углу, рядом с иконами. Считалось, что венки могут защитить дом и одарить красотой.
Крестьяне в этот день готовили «серебряную воду». Кидали в жидкость серебряную монету и давали настояться. После пили воду сами и поили ей лошадей, чтобы защитить от болезней.
Лошадям в день Степана Сеновала вплетали в гриву и хвост разноцветные ленты.
Брать и давать деньги в долг, по поверьям, это могло привести к нищите.
Забывать на столе монеты, иначе можно растерять счастье.
Перед поездкой прощаться на лестнице, иначе в пути встретит несчастье.
Девушкам заводить кошку, это приведет к несчастьям в личной жизни.
Знакомиться с новыми людьми и разговаривать с чужаками — к беде.
Какая погода стоит 15 августа — такая будет и в сентябре.
Кошка стену скребет — к ненастью.
Скотина днем спит — к дождю.
Дождь обещает хороший урожай картофеля.