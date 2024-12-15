15 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

15 декабря отмечается Международный день чая, День радиотехнических войск ВКС РФ и Абакумов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День радиотехнических войск ВКС РФ

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День основания Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года на основании Постановления Совета Министров СССР и изначально именовался Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) противовоздушной обороны СССР.

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Международные праздники

Международный день чая

Международный день чая отмечается 15 декабря с 2005 года в странах, производящих чай, таких как Индия, Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, Кения, Малави, Малайзия, Уганда и Танзания. Этот день был учрежден с целью привлечь внимание правительств и населения всего мира к влиянию международной торговли чаем на рабочих и производителей. Он также связан с призывами к обеспечению ценовой поддержки и внедрению принципов справедливой торговли.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 декабря

День журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

День антидепрессантов.

День капкейка в США.

День энергетика в Казахстане.

День имбирно-пряничного латте в США.

Церковные праздники

День святого пророка Аввакума

День святого пророка Аввакума отмечается православными христианами 15 декабря. Аввакум жил в VIII веке до нашей эры и считается одним из двенадцати малых пророков Библии. Его имя связано с книгой, где он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа.

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Пророк Аввакум известен своей стойкостью в вере и осуждением несправедливости. Он обличал пороки своего времени, демонстрируя глубокую приверженность к Богу и Его законам.

Какие еще церковные праздники отмечаются 15 декабря

Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».

День памяти преподобного Афанасия Печерского.

День памяти святой мученицы Миропии Хиосской.

День памяти святителя Иессея Цилканского.

Традиции и приметы на 15 декабря

15 декабря православные христиане чтят святого пророка Аввакума, в народе — Абакумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

С давних времен предки обращались к Высшим силам с просьбой изгнать из дома всякую нечисть. Также в это время принято молить Всевышнего о даровании крепкого и здорового сна как для себя, так и для младенцев.

Девушкам в этот день рекомендуется собираться вместе за рукоделием для обсуждения различных девичьих тем.

Если какие-либо ремонтные работы уже начаты ранее, лучше отложить их на другой день и сделать перерыв, чтобы избежать гнева Домового.

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Что нельзя делать:

Начинать ремонт — Домовой будет зол и начнет пакостить.

Устраивать шумные застолья, так как это может привести к проблемам в личной жизни.

Зашивать дырки на одежде — можно привлечь старые заботы и неприятности.

Погодные приметы: