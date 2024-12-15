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Какой сегодня праздник: что за день 15 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

15 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

15 декабря отмечается Международный день чая
Мария Задорожная
Автор
Международный день чая
Фото Pekic, iStock
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15 декабря отмечается Международный день чая, День радиотехнических войск ВКС РФ и Абакумов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День радиотехнических войск ВКС РФ

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День основания Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года на основании Постановления Совета Министров СССР и изначально именовался Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) противовоздушной обороны СССР.

День радиотехнических войск ВКС РФ
Фото Evgeny Stavnikov, iStock

Международные праздники

Международный день чая

Международный день чая отмечается 15 декабря с 2005 года в странах, производящих чай, таких как Индия, Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, Кения, Малави, Малайзия, Уганда и Танзания. Этот день был учрежден с целью привлечь внимание правительств и населения всего мира к влиянию международной торговли чаем на рабочих и производителей. Он также связан с призывами к обеспечению ценовой поддержки и внедрению принципов справедливой торговли.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 декабря

  • День журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

  • День антидепрессантов.

  • День капкейка в США.

  • День энергетика в Казахстане.

  • День имбирно-пряничного латте в США.

Церковные праздники

День святого пророка Аввакума

День святого пророка Аввакума отмечается православными христианами 15 декабря. Аввакум жил в VIII веке до нашей эры и считается одним из двенадцати малых пророков Библии. Его имя связано с книгой, где он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа.

День святого пророка Аввакума
Фото Aviavlad, iStock

Пророк Аввакум известен своей стойкостью в вере и осуждением несправедливости. Он обличал пороки своего времени, демонстрируя глубокую приверженность к Богу и Его законам.

Какие еще церковные праздники отмечаются 15 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».

  • День памяти преподобного Афанасия Печерского.

  • День памяти святой мученицы Миропии Хиосской.

  • День памяти святителя Иессея Цилканского.

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Традиции и приметы на 15 декабря

15 декабря православные христиане чтят святого пророка Аввакума, в народе — Абакумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • С давних времен предки обращались к Высшим силам с просьбой изгнать из дома всякую нечисть. Также в это время принято молить Всевышнего о даровании крепкого и здорового сна как для себя, так и для младенцев.
  • Девушкам в этот день рекомендуется собираться вместе за рукоделием для обсуждения различных девичьих тем.
  • Если какие-либо ремонтные работы уже начаты ранее, лучше отложить их на другой день и сделать перерыв, чтобы избежать гнева Домового.
Девушка вышивает
Фото Rawpixel, iStock

Что нельзя делать:

  • Начинать ремонт — Домовой будет зол и начнет пакостить.

  • Устраивать шумные застолья, так как это может привести к проблемам в личной жизни.

  • Зашивать дырки на одежде — можно привлечь старые заботы и неприятности.

Погодные приметы:

  • Много снега — к богатому урожаю травы.

  • Луна в тумане — будет метель.

  • Мороз, а петух песню запел — скоро потеплеет.

  • Дождь предвещает непогоду, которая продлится до февраля.

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