15 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 декабря отмечается Международный день чая, День радиотехнических войск ВКС РФ и Абакумов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День основания Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года на основании Постановления Совета Министров СССР и изначально именовался Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) противовоздушной обороны СССР.
Международный день чая отмечается 15 декабря с 2005 года в странах, производящих чай, таких как Индия, Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Индонезия, Бангладеш, Кения, Малави, Малайзия, Уганда и Танзания. Этот день был учрежден с целью привлечь внимание правительств и населения всего мира к влиянию международной торговли чаем на рабочих и производителей. Он также связан с призывами к обеспечению ценовой поддержки и внедрению принципов справедливой торговли.
День журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
День антидепрессантов.
День капкейка в США.
День энергетика в Казахстане.
День имбирно-пряничного латте в США.
День святого пророка Аввакума отмечается православными христианами 15 декабря. Аввакум жил в VIII веке до нашей эры и считается одним из двенадцати малых пророков Библии. Его имя связано с книгой, где он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа.
Пророк Аввакум известен своей стойкостью в вере и осуждением несправедливости. Он обличал пороки своего времени, демонстрируя глубокую приверженность к Богу и Его законам.
Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».
День памяти преподобного Афанасия Печерского.
День памяти святой мученицы Миропии Хиосской.
День памяти святителя Иессея Цилканского.
15 декабря православные христиане чтят святого пророка Аввакума, в народе — Абакумов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Начинать ремонт — Домовой будет зол и начнет пакостить.
Устраивать шумные застолья, так как это может привести к проблемам в личной жизни.
Зашивать дырки на одежде — можно привлечь старые заботы и неприятности.
Много снега — к богатому урожаю травы.
Луна в тумане — будет метель.
Мороз, а петух песню запел — скоро потеплеет.
Дождь предвещает непогоду, которая продлится до февраля.