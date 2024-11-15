15 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, День шоколадного кекса, День Акиндина и Пигасия. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника был установлен распоряжением президента Российской Федерации 12 ноября 1992 года с целью повышения общественной значимости и престижа военной службы, а также для улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Этот день отмечается ежегодно 15 ноября.

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Считается праздником для всех молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые призываются на военную службу в силовые структуры Российской Федерации.

Международные праздники

День шоколадного кекса

15 ноября отмечается День шоколадного кекса. Многим это лакомство знакомо с детства, оно отличается мягким и воздушным тестом, слегка влажным, с добавлением сухофруктов и орехов. История этого знаменитого кондитерского изделия восходит к Древнему Риму, когда люди любили сочетать орехи, гранат, изюм и прочие ингредиенты в ячменном пюре. Название «кекс» появилось в Средние века, а его популярность в качестве десерта начала расти в XVI веке.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 ноября

День молочных коктейлей;

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ;

День восьми миллиардов;

Европейский день музыкальной терапии;

Всемирный день вторичной переработки.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и Анемподиста отмечается 15 ноября по новому стилю. Эти святые были исповедниками христианской веры и стали мучениками в период гонений на христиан. Их подвиги олицетворяют стойкость духа и верность христианским идеалам.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 15 ноября

Праздник Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 15 ноября

15 ноября православная церковь отмечает Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa. В народе — День Акиндина и Пигасия. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки считали, что до этого дня дом необходимо было полностью подготовить к зимнему сезону, завершить ремонты и навести порядок.

В день Акиндина и Пигасия люди часто обращались с молитвами о защите семьи от болезней, а также просили здоровья для своих близких и детей.

До 15 ноября хозяйкам следовало убедиться, что все запасы на зиму готовы и ничто не забыто.

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Что нельзя делать

Ссориться или сплетничать — конфликты и обсуждение других людей могут привлечь в дом негативную энергию на всю зиму.

Заниматься тяжелым физическим трудом — к неудачам.

Строить большие планы — они могут остаться нереализованными.

Погодные приметы