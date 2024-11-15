15 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, День шоколадного кекса, День Акиндина и Пигасия. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Всероссийский день призывника был установлен распоряжением президента Российской Федерации 12 ноября 1992 года с целью повышения общественной значимости и престижа военной службы, а также для улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Этот день отмечается ежегодно 15 ноября.
Считается праздником для всех молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые призываются на военную службу в силовые структуры Российской Федерации.
15 ноября отмечается День шоколадного кекса. Многим это лакомство знакомо с детства, оно отличается мягким и воздушным тестом, слегка влажным, с добавлением сухофруктов и орехов. История этого знаменитого кондитерского изделия восходит к Древнему Риму, когда люди любили сочетать орехи, гранат, изюм и прочие ингредиенты в ячменном пюре. Название «кекс» появилось в Средние века, а его популярность в качестве десерта начала расти в XVI веке.
День молочных коктейлей;
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ;
День восьми миллиардов;
Европейский день музыкальной терапии;
Всемирный день вторичной переработки.
День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и Анемподиста отмечается 15 ноября по новому стилю. Эти святые были исповедниками христианской веры и стали мучениками в период гонений на христиан. Их подвиги олицетворяют стойкость духа и верность христианским идеалам.
15 ноября православная церковь отмечает Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa. В народе — День Акиндина и Пигасия. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки считали, что до этого дня дом необходимо было полностью подготовить к зимнему сезону, завершить ремонты и навести порядок.
В день Акиндина и Пигасия люди часто обращались с молитвами о защите семьи от болезней, а также просили здоровья для своих близких и детей.
До 15 ноября хозяйкам следовало убедиться, что все запасы на зиму готовы и ничто не забыто.
Ссориться или сплетничать — конфликты и обсуждение других людей могут привлечь в дом негативную энергию на всю зиму.
Заниматься тяжелым физическим трудом — к неудачам.
Строить большие планы — они могут остаться нереализованными.
Если 15 ноября погода облачная, то зима обещает быть снежной; если солнечная — стоит ожидать морозную и сухую зиму.
Вороны летают низко или роются в земле — к быстрому похолоданию и снегопаду.
На рассвете видно звезды — будут сильные холода впереди.
Если снег падает плавно и без ветра, зима, вероятнее всего, будет мягкой.