15 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, Международный день белой трости и Куприян и Устинья. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Сегодня отмечается День образования адресно-справочных подразделений Главного управления по вопросам миграции МВД России. Именно 15 октября 1809 года в Российской империи в составе городской полиции были созданы Конторы адресов.
Всемирный день мытья рук учредили в 2008 году по инициативе Глобального партнерства по мытью рук, при одобрении и поддержке ряда международных правительственных и неправительственных организаций. В этот день более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом. С тех пор 15 октября принято отмечать Всемирный день мытья рук, который призван привлечь внимание мирового сообщества к такому эффективному и доступному способу профилактики возникновения, распространения инфекционных заболеваний, как чистые руки.
Всемирный день борьбы с раком молочной железы;
Международный день белой трости;
День собирания осенних листьев;
Международный день сельских женщин;
День синдрома дубликации хромосомы;
Всемирный день борьбы с раком молочной железы;
День шаурмы в Канаде;
День мопса в США.
15 октября православная церковь отмечает день памяти святых мучеников Киприана и Иустинии. Священномученики пострадали в Никомидии, при Диоклетиане, в 304 году. К этим святым прибегают с просьбой защиты от воздействий черной магии, колдовства и приворотов, а также о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом и гаданиями. Благодаря молитвам святым Киприану и Иустине многие христиане избавляются от злых духов и получают помощь против искушений.
День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова.
15 октября православная церковь вспоминает святых мучеников Киприана и Иустинию, в народе — Куприян и Устинья. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник было принято проводить в коллективном труде: женщины занимались рукоделием, мужчины беседовали.
День считался удачным для предсвадебных хлопот.
Девушки загадывали желания, чтобы следующий год был удачным.
Предки накрывали богатый стол, чтобы грядущий год был благополучным и не доставлял домочадцам хлопот.
Ругаться, сквернословить и сплетничать — к душевным и телесным страданиям.
Пускать в дом чужих людей — вместе с ними в дом могут проникнуть темные силы.
Ругать детей, особенно тех, кто не крещен. Предки верили, что так к детям прикрепится нечистая сила.
Надевать яркую одежду, блестящие украшения — к бедам.
Выходить из дома с большой суммой денег — к финансовым потерям.
Отправляться в дальнюю дорогу, строить грандиозные планы, заниматься переездом — начинания закончатся крахом.
Ночевать в чужом доме — можно лишиться денег.
Пересаживать цветы, работать в саду и огороде — можно навлечь беды.
Иней на ветках — будет сухая и солнечная погода.
Холодный ветер и сильный дождь сулят суровую зиму.
Если выпал снег, то настоящая зима придет через 40 дней.