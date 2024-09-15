15 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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15 сентября отмечается День худеющих, Международный день точки и День свободных денег. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности каждый год отмечается в разные даты, но это всегда третье воскресенье сентября. В 2024 году торжество выпало на 15 сентября. Это праздник людей, которые охраняют и возрождают леса России.
15 сентября отмечается Всемирный день худеющих. Цель праздника — привлечь внимание общества к вопросам здорового образа жизни, правильного, сбалансированного рациона и безопасного похудения.
Международный день точки;
День свободных денег;
День совпадений снов;
День памяти великого князя Олега;
День «Когда-нибудь»;
День санитарно-эпидемиологической службы РФ;
Международный день демократии;
День «Сделай шляпу»;
Всемирный день афро;
Всемирный день осведомленности о лимфоме;
Всемирный день осведомленности миотонической дистрофии.
Иоанн IV Постник — константинопольский патриарх, почитаемый как святой в лике святителей. Отличался особой любовью к бедным, так как сам всю жизнь был бедняком. Иоанн Постник первым стал говорить в отношении своей кафедры наименование «Вселенский патриархат», что вызвало резкую критику со стороны папы римского святого Григория I Великого, который в противовес ему принял сохраняющийся за Папами до сих пор титул «Раб Рабов Божьих».
Праздник иконы Божией Матери Калужская.
День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Собор Саратовских святых.
День памяти мучеников Маманта, Феодота и Руфины Кесарийских.
15 сентября православная церковь чтит память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народном календаре — День Мамонтия. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки подвешивали в этот день в хлеву старую обувь, чтобы защитить от сглаза и порчи домашнюю скотину.
Хозяйки ставили на стол угощения из козьего молока.
15 сентября на Руси считался хорошим днем для свиданий, признаний в чувствах. Парни делали предложения руки и сердца.
Выгонять домашний скот со двора, иначе животные заболеют.
Обижать домашних животных и птиц — к беде.
Начинать новые дела — они не увенчаются успехом.
Совершать дорогостоящие покупки — к обману.
Надевать яркую одежду — к зависти.
Красный цвет заката — к скорым морозам.
Дождь — будет сухая осень.
Низкие облака — погода ухудшится.
Обильная роса — к теплой погоде.