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Какой сегодня праздник: что за день 15 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

15 января: какой сегодня праздник в России и в мире

15 января отмечается День фигурного катания
Мария Задорожная
Автор
День фигурного катания
Фото Artur Didyk, iStock
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15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ, День фигурного катания и Сильвестров день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День образования Следственного комитета РФ

15 января в России отмечается День образования Следственного комитета РФ. Дата выбрана неслучайно. Именно 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года.

СК РФ
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Международные праздники

День фигурного катания

15 января многие страны отмечают неофициальный праздник — День фигурного катания. Это торжество призвано привлечь больше внимания и повысить популярность одного из самых красивых видов спорта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 января

  • День головного убора.

  • День поиска пропавшего эха

  • День музейного селфи.

  • День бублика.

  • День принятия горячей ванны.

  • День Главного штаба военно-морского штаба РФ.

  • День клубничного мороженого.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Серафима Саровского

День памяти преподобного Серафима Саровского отмечается 15 января (по новому стилю). Преподобный Серафим, родившийся в 1759 году, — один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Он стал известен благодаря своему глубокому духовному подвигу, уединенной жизни в Саровской пустыне, а также поучениям о молитве, любви к ближним и обретении внутреннего мира.

День памяти преподобного Серафима Саровского
Фото SimoneN, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 15 января

  • День памяти преподобного Сильвестра Печерского.

  • День памяти праведной Иулиании Лазаревской.

Традиции и приметы на 15 января

15 января православные вспоминают преподобного Сильвестра Печерского, в народе — Сильвестров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Святой Сильвестр считался покровителем кур, поэтому в праздник птиц кормили, поили, а курятники окуривали, вычищали и вешали у входа оберег.

  • Было принято вставать с первым криком петуха, чтобы привлечь в дом достаток.

Курица сидит на соломе
Фото SimonSkafar, iStock

Что нельзя делать:

  • Подавать к столу блюда из птицы — к большой беде.

  • Пить алкоголь — выпившего утащит нечистая сила.

  • Поднимать с земли куриное перо — к болезням.

  • Стричь волосы и ногти — можно укоротить себе жизнь.

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Погодные приметы:

  • Дрова в печи трещат — будет сильный мороз.

  • Петухи рано запели — к оттепели.

  • Сороки летают возле дома — к вьюге.

  • Куры в снегу копошатся — к потеплению, рано спать ложатся — будет стужа.

Что произошло 15 января

  • 1208 год — убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.

  • 1582 год — в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор — перемирие сроком на 10 лет.

  • 1826 год — вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».

  • 1892 год — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

  • 1920 год — арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака.

  • 1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».

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