16 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

16 августа отмечается День малинового варенья, День Джокера и день Антония Малинника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День малинового варенья

День малинового варенья придумало сообщество кулинаров в 2015 году. Дата торжества выбрана не случайно, ведь 16 августа на Руси отмечали Малинник — праздник, посвященный ягоде, которую любят с давних времен все, вне зависимости от возраста и социального положения. А без малинового варенья трудно представить традиционное русское чаепитие.

Международные праздники

День памяти Элвиса Пресли

16 августа в американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Ежегодно в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются в Мемфис на неделю памяти любимого исполнителя.

Фото Lorraine Boogich/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 августа

День Джокера.

День «Настоящая любовь навсегда».

День чуда своими руками.

Международный день «Помашите в камеру наблюдения».

День рома в США.

День мира в Таиланде.

Шиколотада во Франции.

Церковные праздники

День памяти преподобного Антония Римлянина, чудотворца Новгородского

Когда Антонию было 17 лет, он остался сиротой, раздал свое имущество и ушел в пустынный скит, где прожил 20 лет. Когда начались гонения, Антоний стал странствовать, пока не обосновался на большом камне на берегу моря. Там он прожил в посте и молитве около года. Но однажды на море разразилась сильная буря, камень вместе со святым вынесло в открытое море. Волей Божию Антоний остался жив, так как камень вынесло на берег недалеко от Новгорода. На этом месте преподобный основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Память святому Антонию совершается 16 августа, в день его смерти. Ему принято молиться об укреплении в вере и обретении смирения.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 августа

День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Традиции и приметы на 16 августа

16 августа отмечают церковный праздник — день Антония Римлянина, в народе — день Антония Малинника. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки в этот день собирали малину и орехи, готовили из них блюда, обязательной сладостью было малиновое варенье, которое заготавливали на зиму.

На Руси в праздник трудились в саду и огороде, чтобы привлечь богатый урожай.

Люди брали с собой на улицу предметы из дома, считалось, что если их обдует ветер, то в семье будет благополучие.

Фото Lyubov Demus/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Убираться в доме, иначе есть риск остаться без материального благополучия.

Лениться, иначе неудачи будут сопровождать не только в рабочих, но и финансовых делах.

Православным верующим есть рыбу, молоко, мясо и яйца, так как идет Успенский пост.

Устраивать шумные гуляния и праздники, венчаться.

Ссориться, конфликтовать, особенно с родственниками — к долгим конфликтам в будущем.

Погодные приметы: