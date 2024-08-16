16 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 августа отмечается День малинового варенья, День Джокера и день Антония Малинника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День малинового варенья придумало сообщество кулинаров в 2015 году. Дата торжества выбрана не случайно, ведь 16 августа на Руси отмечали Малинник — праздник, посвященный ягоде, которую любят с давних времен все, вне зависимости от возраста и социального положения. А без малинового варенья трудно представить традиционное русское чаепитие.
16 августа в американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти певца и музыканта Элвиса Пресли. Ежегодно в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются в Мемфис на неделю памяти любимого исполнителя.
День Джокера.
День «Настоящая любовь навсегда».
День чуда своими руками.
Международный день «Помашите в камеру наблюдения».
День рома в США.
День мира в Таиланде.
Шиколотада во Франции.
Когда Антонию было 17 лет, он остался сиротой, раздал свое имущество и ушел в пустынный скит, где прожил 20 лет. Когда начались гонения, Антоний стал странствовать, пока не обосновался на большом камне на берегу моря. Там он прожил в посте и молитве около года. Но однажды на море разразилась сильная буря, камень вместе со святым вынесло в открытое море. Волей Божию Антоний остался жив, так как камень вынесло на берег недалеко от Новгорода. На этом месте преподобный основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Память святому Антонию совершается 16 августа, в день его смерти. Ему принято молиться об укреплении в вере и обретении смирения.
День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
16 августа отмечают церковный праздник — день Антония Римлянина, в народе — день Антония Малинника. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Предки в этот день собирали малину и орехи, готовили из них блюда, обязательной сладостью было малиновое варенье, которое заготавливали на зиму.
На Руси в праздник трудились в саду и огороде, чтобы привлечь богатый урожай.
Люди брали с собой на улицу предметы из дома, считалось, что если их обдует ветер, то в семье будет благополучие.
Убираться в доме, иначе есть риск остаться без материального благополучия.
Лениться, иначе неудачи будут сопровождать не только в рабочих, но и финансовых делах.
Православным верующим есть рыбу, молоко, мясо и яйца, так как идет Успенский пост.
Устраивать шумные гуляния и праздники, венчаться.
Ссориться, конфликтовать, особенно с родственниками — к долгим конфликтам в будущем.
Какая погода в этот день, такая будет и в октябре.
Дождь — к затяжному ненастью.
Домашняя птица стала терять перья — к ранним холодам.
Теплый и тихий ветер обещает мягкую зиму.
Туман низко стелется — будет тепло.