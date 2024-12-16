16 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

16 декабря отмечается День покорения вершин, День нейрофитнеса и День Ивана Молчальника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День покорения вершин

16 декабря отмечается День покорения вершин — праздник не только альпинистов и скалолазов, но и настоящих покорителей высот. Этот день символизирует стремление каждого человека достигать новых уровней в личностном и карьерном росте, не сдаваясь на пути к своей цели.

День нейрофитнеса

16 декабря отмечается Всемирный день нейрофитнеса. В России термин «нейрофитнес» впервые прозвучал публично в 2015 году, когда на отечественном телевидении был показан документальный фильм «Лекарство от глупости». Но техники мнемоники были разработаны еще в V веке до нашей эры древними греками и активно изучались как советскими, так и американскими учеными в период Холодной войны.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 декабря

День лохматых.

День мировой немоты и тишины.

День вина «Пино Менье».

День независимости в Казахстане.

День примирения в ЮАР.

День зеленого перца чили в США.

Церковные праздники

День преподобного Иоанна Молчальника

День преподобного Иоанна Молчальника отмечается 16 декабря и посвящен памяти святого, который жил в IV-V веках. Иоанн Молчальник был известным монахом, прославившимся своим уединением и глубоким духовным жизненным опытом. Он выбрал путь молчания и молитвы, что стало его отличительной чертой. Считается, что святой Иоанн учил людей не только словом, но и своим примером, показывая важность внутреннего покоя. Его жизнь вдохновляет многих последователей христианства, стремящихся к смирению и покаянию.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 16 декабря

Праздник иконы Божией Матери Пахромская.

День памяти преподобного Саввы Сторожевского.

День памяти святого пророка Софонии.

Традиции и приметы на 16 декабря

16 декабря православные христиане чтят преподобного Иоанна Молчальника, в народе — День Ивана Молчальника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки старались побольше молчать в этот день, чтобы следующий год был удачным.

На Руси люди ходили в церковь и молились святому, но делали это «про себя».

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Что нельзя делать:

Затевать конфликты в семье, иначе ссора продлится год.

Давать обещания — они будут не выполнены.

Рассказывать о себе — будут слухи.

Кричать, петь, что-то писать.

Погодные приметы: