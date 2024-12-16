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Какой сегодня праздник: что за день 16 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

16 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День покорения вершин
Фото Michael Lutz, iStock
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16 декабря отмечается День покорения вершин, День нейрофитнеса и День Ивана Молчальника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Международные праздники

День покорения вершин

16 декабря отмечается День покорения вершин — праздник не только альпинистов и скалолазов, но и настоящих покорителей высот. Этот день символизирует стремление каждого человека достигать новых уровней в личностном и карьерном росте, не сдаваясь на пути к своей цели.

День нейрофитнеса

16 декабря отмечается Всемирный день нейрофитнеса. В России термин «нейрофитнес» впервые прозвучал публично в 2015 году, когда на отечественном телевидении был показан документальный фильм «Лекарство от глупости». Но техники мнемоники были разработаны еще в V веке до нашей эры древними греками и активно изучались как советскими, так и американскими учеными в период Холодной войны.

День нейрофитнеса
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 декабря

  • День лохматых.
    День мировой немоты и тишины.

  • День вина «Пино Менье».

  • День независимости в Казахстане.

  • День примирения в ЮАР.

  • День зеленого перца чили в США.

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Церковные праздники

День преподобного Иоанна Молчальника

День преподобного Иоанна Молчальника отмечается 16 декабря и посвящен памяти святого, который жил в IV-V веках. Иоанн Молчальник был известным монахом, прославившимся своим уединением и глубоким духовным жизненным опытом. Он выбрал путь молчания и молитвы, что стало его отличительной чертой. Считается, что святой Иоанн учил людей не только словом, но и своим примером, показывая важность внутреннего покоя. Его жизнь вдохновляет многих последователей христианства, стремящихся к смирению и покаянию.

День преподобного Иоанна Молчальника
Фото LegART, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 16 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери Пахромская.

  • День памяти преподобного Саввы Сторожевского.

  • День памяти святого пророка Софонии.

Традиции и приметы на 16 декабря

16 декабря православные христиане чтят преподобного Иоанна Молчальника, в народе — День Ивана Молчальника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки старались побольше молчать в этот день, чтобы следующий год был удачным.

  • На Руси люди ходили в церковь и молились святому, но делали это «про себя».

Девушка молчит и медитирует
Фото Liubomyr Vorona, Telegram

Что нельзя делать:

  • Затевать конфликты в семье, иначе ссора продлится год.

  • Давать обещания — они будут не выполнены.

  • Рассказывать о себе — будут слухи.

  • Кричать, петь, что-то писать.

Погодные приметы:

  • Снегири чирикают под окном — будет оттепель.

  • Падают звезды — будет стужа.

  • Кошка жмется к батарее — ударят морозы.

  • Если кошка умывается и вылизывает лапки, будет потепление.

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