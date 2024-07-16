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Какой сегодня праздник: что за день 16 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

2 мин.

16 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Всемирный день змеи
Фото DamianKuzdak/istockphoto.com
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16 июля отмечается Всемирный день змеи, День вкусной еды и Стожары. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

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Международные праздники

День вкусной еды

День вкусной еды считается неофициальным праздником, о его происхождении ничего неизвестно, но название говорит само за себя. На планете представлено множество национальных кухонь со своими удивительными тайнами и необычными сочетаниями. Этот день как никогда подходит для того, чтобы попробовать что-то новое и вкусное.

День вкусной еды
Фото Tatsiana Volkava/istockphoto.com

Всемирный день змеи

Всемирный день змеи призывает человека больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания змей, научиться жить рядом с этими существами, ареал обитания которых очень широк.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 июля

  • Всемирный день рисования на асфальте;

  • День благодарности морской свинке;

  • День кукурузных оладьев в США;

  • День духовной любви в Грузии.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Мокия и Марка

Мокий и Марк были верными приверженцами христианской веры и жили во времена императора Максимиана. Когда начались гонения, их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Мокий и Марк отказались, за это их казнили, обезглавив мечом.

Церковные праздники
Фото Artem Sokolov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 16 июля

  • День памяти князей благоверных Василия и Константина Ярославских;

  • День памяти святого мученика Иакинфа Римского.

Традиции и приметы на 16 июля

16 июля верующие чтят память святых мучеников Мокия и Марка, в народе этот день получил название Стожары. Предки считали праздник неудачным, поэтому старались вести себя крайне осторожно.

Традиции праздника

  • В этот день люди ставили сенные стога.

  • На Руси в праздник начинали сеять мак. Его семена широко применялись в кулинарии и медицине.

Традиции и приметы: 16 июля
Фото YorVen/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Начинать новые дела, они все приведут к краху.

  • Покупать дорогие вещи. Они быстро сломаются или будут бесполезными.

  • Отправляться в дальние путешествия. В пути могут возникнуть трудности.

  • Ухаживать за растениями, пересаживать их. Они могут погибнуть.

  • Ругаться, конфликтовать, грубить, ссориться. Иначе конфликт затянется надолго.

  • Давать деньги в долг — их не вернут.

  • Ходить на свидания — они не увенчаются успехом.

Погодные приметы

  • Насекомые сбились в круги — к ясной погоде еще на неделю.

  • Ярко светят звезды — к хорошему урожаю.

  • Появилось большое количество жуков — будет теплая зима.

  • Собака отказывается есть и роет лапами землю — к дождю.

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