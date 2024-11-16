16 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, Всемирный день рукоделия и Анна Холодная. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
16 ноября в России отмечается Всероссийский день самбо. Впервые его отпраздновали в 2008 году, когда этому знаменательному виду спорта исполнилось 70 лет. Празднования прошли в формате масштабного мероприятия — юбилей самбо состоялся на Красной площади в Москве.
Всемирный день рукоделия отмечается каждый год 16 ноября. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным, дата выбрана неслучайно. Она совпадает с днем основания ЮНЕСКО — организации, которая в 1957 году признала рукоделие частью культурного наследия.
Международный день борьбы с анорексией;
Всероссийский день проектировщика;
День моря в Португалии;
День фастфуда в США;
День куклы в Беларуси;
День матери в КНДР.
Акепсим Антиохийский — важная фигура в истории христианства. Он был святым, известным своим аскетическим образом жизни и учением. По преданию, Акепсим родился в Антиохии и с ранних лет стремился к духовному самосовершенствованию, отказываясь от мирской суеты. Акепсим славился своими чудесами и исцелениями, что привлекало к нему множество последователей и почитателей. Он также активно проповедовал о любви и милосердии, пытаясь утвердить христианские ценности среди местного населения. Его жизнь и деятельность стали важным вкладом в развитие христианской традиции.
День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала;
День памяти праведной Снандулии Персидской.
16 ноября в народе отмечается Анна Холодная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В это время на Руси варили кисель из замороженных ягод, добавляли их в выпечку и другие блюда.
Девушки в этот день начинали рукодельничать. По преданиям, ткань, сотканная в праздник, обладала целительными свойствами.
Хвалить других — считалось, что похвала может отнять удачу.
Жаловаться, рассказывать о проблемах — ситуация усугубится.
Оставаться после обеда в одиночестве — оно будет преследовать еще долгие годы.
На реке стоит лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.
Вечерний мороз — к теплой зиме, утренний — к снегопаду.
Дым из трубы столбом идет — будет мороз.