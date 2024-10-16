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Какой сегодня праздник: что за день 16 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

16 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день хлеба
Фото radu984, iStock
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16 октября отмечается Всемирный день хлеба, Всемирный день здорового питания и День шефа. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День службы дознания МВД РФ

16 октября отмечает профессиональный праздник одна из важных служб в системе органов внутренних дел — служба дознания. Дознание в качестве самостоятельного подразделения появилось в системе МВД России в 1992 году. Сотрудники этой службы занимаются выявлением, расследованием и раскрытием преступлений.

День службы дознания МВД РФ
Фото LaraBelova, iStock

Международные праздники

Всемирный день хлеба

Всемирный день хлеба отмечается ежегодно 16 октября. Его учредили в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты связан с другим важным событием, именно 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, занимающаяся решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 октября

  • Всемирный день здорового питания;

  • День шефа;

  • Всемирный день позвоночника;

  • День недотрог;

  • День анестезиолога;

  • Всемирный день продовольствия;
    Всемирный день аллерголога;

  • Международный день местоимений;

  • День нетворкинга.

Церковные праздники

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита

16 октября православная церковь вспоминает и молится за священномученика Дионисия Ареопагита, известного христианского мыслителя и святого. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Он был послан апостолом Климентом во главе миссии проповедников в Галлию, где и принял мученическую смерть от гонений римского императора Домициана.

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита
Фото Oxana Medvedeva, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 16 октября

  • Праздник Трубчевской иконы Божией Матери.

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Традиции и приметы на 16 октября

16 октября православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита, в народе — Денис Позимний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси верили, что в этот день нечистая сила устраивает шабаш. Поэтому люди строили свой распорядок дня так, чтобы избежать встречи со злыми духами. Они не выходили из дома без особой нужды и старались свести к минимуму контакты с малознакомыми людьми.

  • Верующие отправлялись в храмы, чтобы помолиться и попросить у Дионисия помочь в воспитании детей и сохранить мир в доме. Также от святого ждали содействия в преодолении трудностей.

  • Предки верили, что сновидения на Дениса Позимнего являются вещими.

Нельзя смотреть в зеркало
Фото Prostock-Studio, iStock

Что нельзя делать

  • Во время разговора с любимым говорить слово «нет» — это может привести к ссоре, помириться после которой будет очень сложно.

  • Смотреть в зеркало — можно накликать на себя сорок бед.

  • При разговоре с кареглазым собеседником смотреть ему в глаза — он может случайно сглазить.

  • Подбирать монеты на дороге — к финансовым потерям.

  • Выходя в первый раз из дома, выбрасывать мусор — вместе с ним можно вынести и удачу.

  • Посещать парикмахеров и салоны красоты — любые изменения могут негативно отразиться на судьбе.

Погодные приметы

  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

  • Воробьи перелетают с места на место — будет ненастье.

  • Низкие темные облака сулят холод, а возможно, и снегопад.

  • Шиповник повторно зацвел — будет теплая и долгая осень.

  • Мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

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