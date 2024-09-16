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Какой сегодня праздник: что за день 16 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

16 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день интервенционной кардиологии
Фото megaflopp/istockphoto.com
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16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии, Международный день охраны озонового слоя и День Домны. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Международные праздники

Международный день интервенционной кардиологии

В 2022 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем интервенционной кардиологии. Цель торжества — повысить осведомленность мировой общественности о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о профилактике и лечении данных недугов.

Кардиология
Фото Kubra Cavus/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 сентября

  • День медицинских клоунов;
    День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей;

  • Международный день охраны озонового слоя;

  • День почитания пожилых людей в Японии;

  • День рождения Джульетты в Италии;

  • День хлеба с корицей и изюмом в США.

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Церковные праздники

День памяти святой мученицы Василиссы Никомидийской

Василисса была верующей девятилетней девочкой, которую поймали из-за доноса. Перфект Александр, служивший императору Диолектиану, пытался переубедить ее и хотел заставить перейти на сторону язычников.

Церковные свечи
Фото Nikolay Tsuguliev/istockphoto.com

Василиссу пытали разными способами, но огонь ее не трогал, а дикие звери не кусали. В итоге сам перфект обратился к Христу, и всю оставшуюся жизнь провел в покаянии. Девочка после того, как ее отпустили, подошла к камню и сотворила из него святой источник. Впоследствии вода из него излечила многих христиан.

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Какие еще церковные праздники отмечают 16 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери Писидийской;

  • День памяти святой Фивы Кенхрейской;

  • День памяти священномученика Анфима Никомидийского;

  • День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского;

  • День памяти преподобного Феоктиста Палестинского.

Традиции и приметы на 16 сентября

16 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Василиссы Никомидийской, в народе праздник получил название — День Домны. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Хозяйки наводили порядки в доме, сарае и в амбаре, чтобы привлечь благополучие в жизнь.

  • Изношенные или ненужные вещи сжигали или раздавали нищим.

  • Старые лапти вешали у скотных дворов, чтобы уберечь животных от сглаза.

Предметы для уборки
Фото Anna Puzatykh/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Смотреть в зеркало — иначе случится беда.

  • Свататься — брак будет несчастливым.

  • Переезжать в новое жилье — жизнь в новом доме будет несчастной.

Погодные приметы

  • Гром гремит — к теплой осени.

  • Красный закат — к заморозкам.

  • Дождь после обеда — к непогоде.

  • Большие муравейники — будет суровая зима.

  • Мало ягод и грибов в лесу — следующий год будет неурожайным.

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