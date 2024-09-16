16 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии, Международный день охраны озонового слоя и День Домны. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день интервенционной кардиологии

В 2022 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем интервенционной кардиологии. Цель торжества — повысить осведомленность мировой общественности о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о профилактике и лечении данных недугов.

Фото Kubra Cavus/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 сентября

День медицинских клоунов;

День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей;

Международный день охраны озонового слоя;

День почитания пожилых людей в Японии;

День рождения Джульетты в Италии;

День хлеба с корицей и изюмом в США.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Василиссы Никомидийской

Василисса была верующей девятилетней девочкой, которую поймали из-за доноса. Перфект Александр, служивший императору Диолектиану, пытался переубедить ее и хотел заставить перейти на сторону язычников.

Фото Nikolay Tsuguliev/istockphoto.com

Василиссу пытали разными способами, но огонь ее не трогал, а дикие звери не кусали. В итоге сам перфект обратился к Христу, и всю оставшуюся жизнь провел в покаянии. Девочка после того, как ее отпустили, подошла к камню и сотворила из него святой источник. Впоследствии вода из него излечила многих христиан.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 сентября

Праздник иконы Божией Матери Писидийской;

День памяти святой Фивы Кенхрейской;

День памяти священномученика Анфима Никомидийского;

День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского;

День памяти преподобного Феоктиста Палестинского.

Традиции и приметы на 16 сентября

16 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Василиссы Никомидийской, в народе праздник получил название — День Домны. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Хозяйки наводили порядки в доме, сарае и в амбаре, чтобы привлечь благополучие в жизнь.

Изношенные или ненужные вещи сжигали или раздавали нищим.

Старые лапти вешали у скотных дворов, чтобы уберечь животных от сглаза.

Фото Anna Puzatykh/istockphoto.com

Что нельзя делать

Смотреть в зеркало — иначе случится беда.

Свататься — брак будет несчастливым.

Переезжать в новое жилье — жизнь в новом доме будет несчастной.

Погодные приметы