16 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии, Международный день охраны озонового слоя и День Домны. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
В 2022 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем интервенционной кардиологии. Цель торжества — повысить осведомленность мировой общественности о сердечно-сосудистых заболеваниях, а также о профилактике и лечении данных недугов.
День медицинских клоунов;
День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей;
Международный день охраны озонового слоя;
День почитания пожилых людей в Японии;
День рождения Джульетты в Италии;
День хлеба с корицей и изюмом в США.
Василисса была верующей девятилетней девочкой, которую поймали из-за доноса. Перфект Александр, служивший императору Диолектиану, пытался переубедить ее и хотел заставить перейти на сторону язычников.
Василиссу пытали разными способами, но огонь ее не трогал, а дикие звери не кусали. В итоге сам перфект обратился к Христу, и всю оставшуюся жизнь провел в покаянии. Девочка после того, как ее отпустили, подошла к камню и сотворила из него святой источник. Впоследствии вода из него излечила многих христиан.
Праздник иконы Божией Матери Писидийской;
День памяти святой Фивы Кенхрейской;
День памяти священномученика Анфима Никомидийского;
День памяти блаженного Иоанна Власатого, чудотворца Ростовского;
День памяти преподобного Феоктиста Палестинского.
16 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Василиссы Никомидийской, в народе праздник получил название — День Домны. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Хозяйки наводили порядки в доме, сарае и в амбаре, чтобы привлечь благополучие в жизнь.
Изношенные или ненужные вещи сжигали или раздавали нищим.
Старые лапти вешали у скотных дворов, чтобы уберечь животных от сглаза.
Смотреть в зеркало — иначе случится беда.
Свататься — брак будет несчастливым.
Переезжать в новое жилье — жизнь в новом доме будет несчастной.
Гром гремит — к теплой осени.
Красный закат — к заморозкам.
Дождь после обеда — к непогоде.
Большие муравейники — будет суровая зима.
Мало ягод и грибов в лесу — следующий год будет неурожайным.