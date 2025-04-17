17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

17 апреля, 00:05
17 апреля отмечается Чистый четверг, Всемирный день гемофилии и День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Он отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2025 году дата торжества — 17 апреля. Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Христос собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги ученикам и разделил с ними хлеб с вином.
17 апреля во многих странах отмечается Всемирный день гемофилии. Гемофилия является редким, но серьезным наследственным заболеванием, которое связано с нарушением функции свертывания крови. Праздник учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам гемофилии, улучшить качество медицинской помощи.
Иосиф Песнопевец.
День денег.
День советской пожарной охраны.
Всемирный день винограда «Мальбек».
День признательности летучим мышам.
День сырных шариков.
День гармошечного зова.
День поэзии хокку.
День памяти преподобного Иосифа Песнописца отмечается 17 апреля. Этот святой был известным монахом и писателем, внес значительный вклад в развитие русской церковной музыки и литургической традиции. Многие его произведения стали основой для последующего музыкального наследия православной церкви.
Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».
17 апреля в народе отмечается Чистый четверг. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В Чистый четверг принято наводить порядок в доме, очищать мысли, а самое главное, принимать ванну или душ. Предки считали, что чистота — залог здоровья. Если не провести этот обряд, весь год будут ждать неудачи.
Доброй приметой в старину считали ранний подъем и раннее купание — еще до восхода солнца. По легендам, утренняя вода несла особую силу, очищала и смывала все негативное.
Чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, умывались водой из таза, куда предварительно бросали серебряную ложку, украшение или монетку.
Дома не только проводили генеральную уборку и стирали, но и выбрасывали все лишнее: мусор, посуду, старые вещи. Это защищало от невзгод в будущем.
Начинали подготавливать тесто для праздничных куличей. Если первый кулич получится мягким и румяным, то семью ждет благополучие, если сухой и черствый — невзгоды.
Кроме того что пекли куличи, предки также красили яйца. Все дела старались успеть сделать в течение дня, чтобы избежать неприятностей.
Оставлять дом, посуду и вещи в грязном виде — к проблемам весь год.
Пробовать праздничную еду — еще идет Великий пост.
Пить алкоголь и устраивать шумные гуляния — грех.
Давать в долг или передавать вещи во временное пользование — можно лишиться достатка.
Солнечная погода предвещает теплую весну.
Дождливо, ветрено и холодно — такая же погода будет всю оставшуюся весну.
1722 год — Петр I ввел в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
1797 год — издание «Учреждения об императорской фамилии», установившего порядок наследования престола.
1877 год — Л. Н. Толстой закончил роман «Анна Каренина».
1824 год — заключена российско-американская Конвенция по определению границ российских владений в Северной Америке.
1891 год — Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого сибирского пути (Транссиба).
1905 год — Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».
1912 год — «Ленский расстрел» — правительственные войска расстреляли протестующих рабочих Ленского золотопромышленного товарищества.
1918 год — первое собрание Цеха живописцев святого Луки — группы учеников художника Д. Н. Кардовского.
1923 год — с 17 по 25 апреля проходил XII съезд РКП(б).
1956 год — роспуск Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа).
1968 год — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».
1986 год — принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране».
1992 год — за Россией закреплены два официальных названия: «Российская Федерация» и «Россия».
2005 год — состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.