17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 апреля отмечается Чистый четверг, Всемирный день гемофилии и День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Чистый четверг

Чистый (Великий) четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Он отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В 2025 году дата торжества — 17 апреля. Согласно библейскому преданию, за три дня до распятия Христос собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер он омыл ноги ученикам и разделил с ними хлеб с вином.

Международные праздники

Всемирный день гемофилии

17 апреля во многих странах отмечается Всемирный день гемофилии. Гемофилия является редким, но серьезным наследственным заболеванием, которое связано с нарушением функции свертывания крови. Праздник учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам гемофилии, улучшить качество медицинской помощи.

Фото AndreyPopov, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 апреля

Иосиф Песнопевец.

День денег.

День советской пожарной охраны.

Всемирный день винограда «Мальбек».

День признательности летучим мышам.

День сырных шариков.

День гармошечного зова.

День поэзии хокку.

Церковные праздники

День памяти преподобного Иосифа Песнописца

День памяти преподобного Иосифа Песнописца отмечается 17 апреля. Этот святой был известным монахом и писателем, внес значительный вклад в развитие русской церковной музыки и литургической традиции. Многие его произведения стали основой для последующего музыкального наследия православной церкви.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 17 апреля

Праздник иконы Божией Матери «Геронтисса».

Традиции и приметы на 17 апреля

17 апреля в народе отмечается Чистый четверг. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В Чистый четверг принято наводить порядок в доме, очищать мысли, а самое главное, принимать ванну или душ. Предки считали, что чистота — залог здоровья. Если не провести этот обряд, весь год будут ждать неудачи.

Доброй приметой в старину считали ранний подъем и раннее купание — еще до восхода солнца. По легендам, утренняя вода несла особую силу, очищала и смывала все негативное.

Чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, умывались водой из таза, куда предварительно бросали серебряную ложку, украшение или монетку.

Дома не только проводили генеральную уборку и стирали, но и выбрасывали все лишнее: мусор, посуду, старые вещи. Это защищало от невзгод в будущем.

Начинали подготавливать тесто для праздничных куличей. Если первый кулич получится мягким и румяным, то семью ждет благополучие, если сухой и черствый — невзгоды.

Кроме того что пекли куличи, предки также красили яйца. Все дела старались успеть сделать в течение дня, чтобы избежать неприятностей.

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Что нельзя делать:

Оставлять дом, посуду и вещи в грязном виде — к проблемам весь год.

Пробовать праздничную еду — еще идет Великий пост.

Пить алкоголь и устраивать шумные гуляния — грех.

Давать в долг или передавать вещи во временное пользование — можно лишиться достатка.

Погодные приметы:

Солнечная погода предвещает теплую весну.

Дождливо, ветрено и холодно — такая же погода будет всю оставшуюся весну.

Что произошло 17 апреля