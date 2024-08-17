17 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 августа отмечается День рыжих котов с голубыми глазами, Международный день бездомных животных и Авдотьи Малиновки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День любимого дивана — это шуточный праздник, который неофициально отмечается в России с 2014 года. Этот предмет мебели — излюбленное место времяпрепровождения многих россиян, поэтому праздничный день можно провести на диване за просмотром фильма.
Международный день бездомных животных учредили в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Отмечается праздник в третью субботу августа и призван привлечь внимание к проблеме бездомных животных.
День рыжих котов с голубыми глазами.
День лысых ежиков.
День проснувшихся улиток.
День секон-хенда.
День города Нижнего Новгорода.
Международный день геокешинга.
Святую мученицу Евдокию Персидскую взял в плен вместе с 9000 христианами персидский царь Сапор II. Он принуждал святую к отречению от Христа, но она осталась непреклонна и была предана истязаниям. Затем ее бросили в темницу и после повторных пыток обезглавили.
Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.
День памяти святых семи отроков Эфесских.
17 августа православная церковь вспоминает святую Евдокию, в народном календаре — день Авдотьи Малиновки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день предки собирали малину и огурцы, лук, чеснок и зверобой, а также заготавливали сено. Из малины готовили блюда.
Женщины надевали красную одежду, чтобы привлечь удачу и любовь.
Загрязнять водоемы, чтобы не беспокоить Водяного.
Женщинам работать в поле.
Незамужним девушкам ходить на свидания, поскольку избранник мог оказаться обманщиком.
Мыть голову, иначе могли выпасть волосы.
Шить, чтобы не испортить зрение.
Скотина поворачивается спиной к ветру — к ненастью.
Если животные принюхиваются, то будет дождь.
Много малины — к хорошему урожаю в следующем году.