17 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, День курьера и Варварин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ

17 декабря в Российской Федерации отмечается памятный праздник — День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (РВСН). 17 декабря 1959 года опубликовали Постановление Совета Министров СССР, где была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

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День курьера

17 декабря в России отмечается День Курьера. Это неофициальный профессиональный праздник людей, которые работают в сфере доставки.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 декабря

День удобной позы.

День атомного подводного флота России.

День белорусского кино в Беларуси.

День кленового сиропа в США.

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

Праздник утренних иллюзий.

Церковные праздники

День памяти великомученицы Варвары

День памяти великомученицы Варвары отмечается 17 декабря. Варвара была дочерью языческого правителя, но приняла христианство, за что ее стали преследовать и в итоге казнили.

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Согласно преданию, после обращения в христианство, Варвара была заключена в темницу, подвергнута пыткам, но не отказалась от веры. Она стала покровительницей артиллеристов и тех, кто работает с огнем, а также считается защитницей от внезапной смерти и опасностей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 17 декабря

День памяти святителя Геннадия Новгородского.

День памяти преподобного Иоанна Дамаскина.

Праздник иконы Божией Матери Дамаскинская.

День памяти святой мученицы Иулиании Илиопольской.

Традиции и приметы на 17 декабря

17 декабря православные христиане вспоминают великомученицу Варвару, в народе — Варварин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

На Руси в праздник пекли пироги с маком или печенье, варили кутью и компот, чтобы получить хороший приплод от скота. Люди верили, что так защитят детей и животных от голода и проблем.

Предки занимались шитьем, вязанием и прочим рукоделием. Они считали, что готовое изделие наполнится божественной энергией и защитит его обладателя от невзгод.

В Варварин день разрешается делать уборку, мыть посуду и готовить.

У святой Варвары девушки могли попросить скорой беременности. Они подготавливали разные пряники, сладкие пирожки, покупали конфеты и раздавали их детям, а потом молились святой в храме.

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Что нельзя делать:

Женщинам жаловать и говорить о проблемах со свекровью — ситуация ухудшится.

Ругаться, ссориться и сквернословить — возникнут неприятности.

Гулять после захода солнца — нечисть может увести далеко от дома.

Погодные приметы: