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Какой сегодня праздник: что за день 17 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

17 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День курьера в России.
Фото nirat, iStock
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17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, День курьера и Варварин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ

17 декабря в Российской Федерации отмечается памятный праздник — День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (РВСН). 17 декабря 1959 года опубликовали Постановление Совета Министров СССР, где была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
Фото ironstuff, iStock

День курьера

17 декабря в России отмечается День Курьера. Это неофициальный профессиональный праздник людей, которые работают в сфере доставки.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 декабря

  • День удобной позы.

  • День атомного подводного флота России.

  • День белорусского кино в Беларуси.

  • День кленового сиропа в США.

  • День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

  • Праздник утренних иллюзий.

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Церковные праздники

День памяти великомученицы Варвары

День памяти великомученицы Варвары отмечается 17 декабря. Варвара была дочерью языческого правителя, но приняла христианство, за что ее стали преследовать и в итоге казнили.

День памяти великомученицы Варвары
Фото marlenka, iStock

Согласно преданию, после обращения в христианство, Варвара была заключена в темницу, подвергнута пыткам, но не отказалась от веры. Она стала покровительницей артиллеристов и тех, кто работает с огнем, а также считается защитницей от внезапной смерти и опасностей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 17 декабря

  • День памяти святителя Геннадия Новгородского.

  • День памяти преподобного Иоанна Дамаскина.

  • Праздник иконы Божией Матери Дамаскинская.

  • День памяти святой мученицы Иулиании Илиопольской.

Традиции и приметы на 17 декабря

17 декабря православные христиане вспоминают великомученицу Варвару, в народе — Варварин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • На Руси в праздник пекли пироги с маком или печенье, варили кутью и компот, чтобы получить хороший приплод от скота. Люди верили, что так защитят детей и животных от голода и проблем.

  • Предки занимались шитьем, вязанием и прочим рукоделием. Они считали, что готовое изделие наполнится божественной энергией и защитит его обладателя от невзгод.

  • В Варварин день разрешается делать уборку, мыть посуду и готовить.

  • У святой Варвары девушки могли попросить скорой беременности. Они подготавливали разные пряники, сладкие пирожки, покупали конфеты и раздавали их детям, а потом молились святой в храме.

Печь пироги с маком
Фото porosolka, iStock

Что нельзя делать:

  • Женщинам жаловать и говорить о проблемах со свекровью — ситуация ухудшится.

  • Ругаться, ссориться и сквернословить — возникнут неприятности.

  • Гулять после захода солнца — нечисть может увести далеко от дома.

Погодные приметы:

  • Ясное, звездное небо — к холодной погоде, пасмурное — к скорому потеплению.

  • Красный закат предвещал ясную погоду.

  • Если дым из труб стелется по земле, то грянет потепление, а идущий строго вверх дым предвещал морозы.

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