17 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, День курьера и Варварин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
17 декабря в Российской Федерации отмечается памятный праздник — День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ (РВСН). 17 декабря 1959 года опубликовали Постановление Совета Министров СССР, где была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.
17 декабря в России отмечается День Курьера. Это неофициальный профессиональный праздник людей, которые работают в сфере доставки.
День удобной позы.
День атомного подводного флота России.
День белорусского кино в Беларуси.
День кленового сиропа в США.
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
Праздник утренних иллюзий.
День памяти великомученицы Варвары отмечается 17 декабря. Варвара была дочерью языческого правителя, но приняла христианство, за что ее стали преследовать и в итоге казнили.
Согласно преданию, после обращения в христианство, Варвара была заключена в темницу, подвергнута пыткам, но не отказалась от веры. Она стала покровительницей артиллеристов и тех, кто работает с огнем, а также считается защитницей от внезапной смерти и опасностей.
День памяти святителя Геннадия Новгородского.
День памяти преподобного Иоанна Дамаскина.
Праздник иконы Божией Матери Дамаскинская.
День памяти святой мученицы Иулиании Илиопольской.
17 декабря православные христиане вспоминают великомученицу Варвару, в народе — Варварин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси в праздник пекли пироги с маком или печенье, варили кутью и компот, чтобы получить хороший приплод от скота. Люди верили, что так защитят детей и животных от голода и проблем.
Предки занимались шитьем, вязанием и прочим рукоделием. Они считали, что готовое изделие наполнится божественной энергией и защитит его обладателя от невзгод.
В Варварин день разрешается делать уборку, мыть посуду и готовить.
У святой Варвары девушки могли попросить скорой беременности. Они подготавливали разные пряники, сладкие пирожки, покупали конфеты и раздавали их детям, а потом молились святой в храме.
Женщинам жаловать и говорить о проблемах со свекровью — ситуация ухудшится.
Ругаться, ссориться и сквернословить — возникнут неприятности.
Гулять после захода солнца — нечисть может увести далеко от дома.
Ясное, звездное небо — к холодной погоде, пасмурное — к скорому потеплению.
Красный закат предвещал ясную погоду.
Если дым из труб стелется по земле, то грянет потепление, а идущий строго вверх дым предвещал морозы.