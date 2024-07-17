17 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 июля отмечается День дарения подарков, День морской авиации и День Андрея Налива. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День морской авиации

17 июля отмечается День основания авиации ВМФ РФ. Дата выбрана неслучайно, 4 июля (17 июля по новому стилю) 1916 года в ходе Первой мировой войны четыре русских гидросамолета взлетели в небо с борта авианосного судна «Орлица» Балтийского флота, чтобы уничтожить противника.

Фото 1971yes/istockphoto.com

В этот день чествуют морских летчиков и всех, кто связан с обеспечением работы данного вида войск.

Международные праздники

День дарения подарков

Сегодня нужно дарить подарки всем — с поводом или без, близким, родным или друзьям. При этом можно подарить не только какую-то материальную вещь, а заботу, тепло и любовь. Главное, проявить радушие, чтобы сделать мир светлее.

Всемирный день эмоджи

17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Люди используют смайлики каждый день для выражения своих эмоций при общении в социальных сетях.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 июля

День рождения Диснейленда;

День укоренившихся традиций;

День этнографа;

Всемирный день международного уголовного правосудия;

Международный день фиргун;

День хот-дога в США;

День демократии в Финляндии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Андрея Рублева

Точная дата рождения Андрея Рублева неизвестна. Однако история гласит, что он умер в 1428 году и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. Преподобный известен и почитаем, как мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. В 1988 году канонизирован русской православной церковью.

Фото dmitriymoroz/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 июля

День памяти святых Царских мучеников;

Праздник Галатской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 17 июля

Православная церковь 17 июля отмечает день памяти Преподобного Андрея Рублева, в народном календаре — Андрей Налива.

Традиции праздника

Предки в этот день перед тем, как сесть за стол, сначала кормили лошадей.

Крестьяне занимались заготовкой сена на зиму, ухаживали за полями овса. День полностью посвящался труду.

Хозяйки с утра готовили традиционное блюдо праздника — овсяную кашу.

Незамужние девушки, чтобы обрести любовь, варили овсяный кисель.

Чтобы защитить дом от злых духов, предки использовали подожженную ветку зверобоя. Ей окуривали жилище.

Верующие обращались с молитвой к преподобному Андрею Рублеву, просили дождя, урожая и достатка.

Фото FreshSplash/istockphoto.com

Что нельзя делать

Строить планы, обсуждать будущее — к неудаче.

Давать деньги в долг или брать их самому — к финансовым проблемам.

Ревновать партнера — к расставанию.

Если попали под дождь, нельзя вытираться. Предки верили, что дождь в праздник обладает целебной силой. Если стереть капли дождя, можно привлечь болезни.

Погодные приметы