17 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 июля отмечается День дарения подарков, День морской авиации и День Андрея Налива. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
17 июля отмечается День основания авиации ВМФ РФ. Дата выбрана неслучайно, 4 июля (17 июля по новому стилю) 1916 года в ходе Первой мировой войны четыре русских гидросамолета взлетели в небо с борта авианосного судна «Орлица» Балтийского флота, чтобы уничтожить противника.
В этот день чествуют морских летчиков и всех, кто связан с обеспечением работы данного вида войск.
Сегодня нужно дарить подарки всем — с поводом или без, близким, родным или друзьям. При этом можно подарить не только какую-то материальную вещь, а заботу, тепло и любовь. Главное, проявить радушие, чтобы сделать мир светлее.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Люди используют смайлики каждый день для выражения своих эмоций при общении в социальных сетях.
День рождения Диснейленда;
День укоренившихся традиций;
День этнографа;
Всемирный день международного уголовного правосудия;
Международный день фиргун;
День хот-дога в США;
День демократии в Финляндии.
Точная дата рождения Андрея Рублева неизвестна. Однако история гласит, что он умер в 1428 году и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. Преподобный известен и почитаем, как мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. В 1988 году канонизирован русской православной церковью.
День памяти святых Царских мучеников;
Праздник Галатской иконы Божией Матери.
Православная церковь 17 июля отмечает день памяти Преподобного Андрея Рублева, в народном календаре — Андрей Налива.
Предки в этот день перед тем, как сесть за стол, сначала кормили лошадей.
Крестьяне занимались заготовкой сена на зиму, ухаживали за полями овса. День полностью посвящался труду.
Хозяйки с утра готовили традиционное блюдо праздника — овсяную кашу.
Незамужние девушки, чтобы обрести любовь, варили овсяный кисель.
Чтобы защитить дом от злых духов, предки использовали подожженную ветку зверобоя. Ей окуривали жилище.
Верующие обращались с молитвой к преподобному Андрею Рублеву, просили дождя, урожая и достатка.
Строить планы, обсуждать будущее — к неудаче.
Давать деньги в долг или брать их самому — к финансовым проблемам.
Ревновать партнера — к расставанию.
Если попали под дождь, нельзя вытираться. Предки верили, что дождь в праздник обладает целебной силой. Если стереть капли дождя, можно привлечь болезни.
Какая погода выдалась в День Андрея Налива, такая будет середина августа.
Появились желтые листья — будет ранняя осень.
Много облаков в небе — к ясным дням.
Много ягод в лесу — зима будет холодной.
Небо на рассвете ярко-красного цвета — к ухудшению погоды.
Яркая радуга — к сильному дождю.
Дождь — к богатому урожаю.