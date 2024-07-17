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Какой сегодня праздник: что за день 17 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

17 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день подарков
Фото Andrii Borodai/istockphoto.com
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17 июля отмечается День дарения подарков, День морской авиации и День Андрея Налива. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День морской авиации

17 июля отмечается День основания авиации ВМФ РФ. Дата выбрана неслучайно, 4 июля (17 июля по новому стилю) 1916 года в ходе Первой мировой войны четыре русских гидросамолета взлетели в небо с борта авианосного судна «Орлица» Балтийского флота, чтобы уничтожить противника.

День морской авиации РФ
Фото 1971yes/istockphoto.com

В этот день чествуют морских летчиков и всех, кто связан с обеспечением работы данного вида войск.

Международные праздники

День дарения подарков

Сегодня нужно дарить подарки всем — с поводом или без, близким, родным или друзьям. При этом можно подарить не только какую-то материальную вещь, а заботу, тепло и любовь. Главное, проявить радушие, чтобы сделать мир светлее.

Всемирный день эмоджи

17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Люди используют смайлики каждый день для выражения своих эмоций при общении в социальных сетях.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 июля

  • День рождения Диснейленда;

  • День укоренившихся традиций;

  • День этнографа;

  • Всемирный день международного уголовного правосудия;

  • Международный день фиргун;

  • День хот-дога в США;

  • День демократии в Финляндии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Андрея Рублева

Точная дата рождения Андрея Рублева неизвестна. Однако история гласит, что он умер в 1428 году и погребен в Спасо-Андрониковом монастыре. Преподобный известен и почитаем, как мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. В 1988 году канонизирован русской православной церковью.

Церковные праздники 17 июля
Фото dmitriymoroz/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 июля

  • День памяти святых Царских мучеников;

  • Праздник Галатской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 17 июля

Православная церковь 17 июля отмечает день памяти Преподобного Андрея Рублева, в народном календаре — Андрей Налива.

Традиции праздника

  • Предки в этот день перед тем, как сесть за стол, сначала кормили лошадей.

  • Крестьяне занимались заготовкой сена на зиму, ухаживали за полями овса. День полностью посвящался труду.

  • Хозяйки с утра готовили традиционное блюдо праздника — овсяную кашу.

  • Незамужние девушки, чтобы обрести любовь, варили овсяный кисель.

  • Чтобы защитить дом от злых духов, предки использовали подожженную ветку зверобоя. Ей окуривали жилище.

  • Верующие обращались с молитвой к преподобному Андрею Рублеву, просили дождя, урожая и достатка.

Традиции и приметы 17 июля
Фото FreshSplash/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Строить планы, обсуждать будущее — к неудаче.

  • Давать деньги в долг или брать их самому — к финансовым проблемам.

  • Ревновать партнера — к расставанию.

  • Если попали под дождь, нельзя вытираться. Предки верили, что дождь в праздник обладает целебной силой. Если стереть капли дождя, можно привлечь болезни.

Погодные приметы

  • Какая погода выдалась в День Андрея Налива, такая будет середина августа.

  • Появились желтые листья — будет ранняя осень.

  • Много облаков в небе — к ясным дням.

  • Много ягод в лесу — зима будет холодной.

  • Небо на рассвете ярко-красного цвета — к ухудшению погоды.

  • Яркая радуга — к сильному дождю.

  • Дождь — к богатому урожаю.

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