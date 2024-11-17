17 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

17 ноября отмечается День участковых, Международный день студентов и Еремин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День уполномоченных участковых полиции РФ

Каждый год 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России. Эта дата была выбрана руководством МВД неслучайно. В 1923 году именно в этот день Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».

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Международные праздники

Международный день студентов

Международный день студентов празднуется каждый год 17 ноября. Этот день был установлен в 1941 году на международной конференции студентов из стран, выступавших против фашизма. Однако праздновать торжество стали только с 1946 года. Дата выбрана в честь чешских патриотично настроенных студентов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 ноября

День защиты черных котов и кошек;

Международный день недоношенных детей;

Международный день белок;

День сливочного масла в США;

День домашнего хлеба в США.

Церковные праздники

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера

День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера отмечается 17 ноября в православной традиции. Никандр был епископом Миром Ликийским и, согласно преданиям, принял мученическую смерть за свою веру во времена гонений на христиан. Ермей, его сподвижник, также пострадал за христианскую веру и был известен своей преданностью. Оба священномученика почитаются как защитники христианской веры и вдохновляют верующих своим примером мужества и стойкости.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 17 ноября

День памяти преподобного Никандра Городноезерского;

День памяти преподобного Иоанникия Великого.

Традиции и приметы на 17 ноября

17 ноября православная церковь вспоминает священномученников Никандра и пресвитера Ермея, в народе — Еремин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси над окнами и дверями рисовали мелом кресты, а на подоконники ставили гроздья рябины, чтобы защитить дома от нечистой силы. При этом двери и окна старались держать закрытыми.

Женщины в этот день готовили большое количество еды для всей семьи и приводили в порядок свой дом. Вечер проводили за рукоделием, чтобы привлечь достаток и благополучие в жизнь.

Чтобы помочь мужу избавиться от привычки пить и гулять, в праздник женщины старались удержать его дома. По народным приметам, это может послужить началом новой жизни с полезными привычками.

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Что нельзя делать

Покидать дом, так как на улицах можно встретить нечистую силу. Если избежать выхода не удалось, лучше избегать разговоров с незнакомыми людьми.

Делиться с соседями свечами, спичками, зажигалками, углем — это принесет множество неприятностей.

Проводить свадьбы или заключать сделки, так как такие начинания могут оказаться неудачными и привести к полному провалу.

Выносить что-либо из дома или давать деньги в долг — к финансовым проблемам.

Не впускать незнакомцев, так как под их видом могут проникнуть злые духи и причинить вред.

Заводить новые знакомства — такие отношения могут не сложиться.

Погодные приметы