17 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 октября отмечается День участкового терапевта, День черники и Ерофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День участкового терапевта

День участкового терапевта в России отмечается ежегодно 17 октября. Это профессиональный праздник врачей, которые одни из первых принимают пациентов, проводят консультации и определяют диагнозы своего профиля.

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Международные праздники

День черники

17 октября во всем мире празднуется День черники. Ягоду активно применяют в кулинарии, медицине и косметологии. Используют не только плоды, но и листья черники. Благодаря своему широкому химическому составу и комплексу витаминов черника является незаменимым помощником для поддержания здоровья.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 октября

День нежности.

День посиделок при свечах.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Всемирный день травм.

Международный день встряски.

День электронных таблиц.

Международный день кредитных союзов.

День прощения бывшего в США.

День полиции в Таиланде.

День верности в Аргентине.

Церковные праздники

День памяти священномученика Иерофея Афинского

Иерофей Афинский — христианский священник I века, священномученик, святой Единой Церкви. Первый епископ Афинский и ученик апостола Павла. По преданию, был наставником Дионисия Ареопагита и присутствовал вместе с ним при погребении Богородицы. Он стоял среди апостолов и утешал их духовными песнями и гимнами. В итоге образ Иерофея вместе со священномучеником Дионисием Ареопагитом стал обязательным атрибутом византийской и древнерусской иконографии Успения.

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Какие еще церковные праздники отмечают 17 октября

Собор Казанских святых.

Традиции и приметы на 17 октября

17 октября православная церковь чтит память священномученика Иерофея Афинского, в народе — Ерофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Хозяйки готовили крепкую настойку на душистых травах. Ее потом часто использовали в качестве лекарства.

В старину люди развешивали по комнатам связки лука и чеснока, чтобы отпугивать нечисть.

Мужчины осматривали рыболовные и охотничьи снаряжения.

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Что нельзя делать

Приглашать в дом незнакомцев, разговаривать с ними на улице, иначе злые духи могли скрыться в этом человеке и навести сглаз.

Венчаться и играть свадьбы — брак будет неудачным.

Заниматься чрезмерным физическим трудом — будут серьезные проблемы со здоровьем.

Думать о плохом, говорить плохие вещи — негативные события притянутся в жизнь.

Злить домового — он разобьет чашки и тарелки.

Погодные приметы