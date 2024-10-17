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Какой сегодня праздник: что за день 17 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

17 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День черники
Фото fcafotodigital, iStock
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17 октября отмечается День участкового терапевта, День черники и Ерофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День участкового терапевта

День участкового терапевта в России отмечается ежегодно 17 октября. Это профессиональный праздник врачей, которые одни из первых принимают пациентов, проводят консультации и определяют диагнозы своего профиля.

День участкового терапевта
Фото Svitlana Hulko, iStock

Международные праздники

День черники

17 октября во всем мире празднуется День черники. Ягоду активно применяют в кулинарии, медицине и косметологии. Используют не только плоды, но и листья черники. Благодаря своему широкому химическому составу и комплексу витаминов черника является незаменимым помощником для поддержания здоровья.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 октября

  • День нежности.

  • День посиделок при свечах.

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

  • Всемирный день травм.

  • Международный день встряски.

  • День электронных таблиц.

  • Международный день кредитных союзов.

  • День прощения бывшего в США.

  • День полиции в Таиланде.

  • День верности в Аргентине.

Церковные праздники

День памяти священномученика Иерофея Афинского

Иерофей Афинский — христианский священник I века, священномученик, святой Единой Церкви. Первый епископ Афинский и ученик апостола Павла. По преданию, был наставником Дионисия Ареопагита и присутствовал вместе с ним при погребении Богородицы. Он стоял среди апостолов и утешал их духовными песнями и гимнами. В итоге образ Иерофея вместе со священномучеником Дионисием Ареопагитом стал обязательным атрибутом византийской и древнерусской иконографии Успения.

День памяти священномученика Иерофея Афинского
Фото Ivan Kocha, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 17 октября

  • Собор Казанских святых.

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Традиции и приметы на 17 октября

17 октября православная церковь чтит память священномученика Иерофея Афинского, в народе — Ерофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Хозяйки готовили крепкую настойку на душистых травах. Ее потом часто использовали в качестве лекарства.

  • В старину люди развешивали по комнатам связки лука и чеснока, чтобы отпугивать нечисть.

  • Мужчины осматривали рыболовные и охотничьи снаряжения.

Лук и чеснок висит на стене
Фото Kristina Kuptsevich, iStock

Что нельзя делать

  • Приглашать в дом незнакомцев, разговаривать с ними на улице, иначе злые духи могли скрыться в этом человеке и навести сглаз.

  • Венчаться и играть свадьбы — брак будет неудачным.

  • Заниматься чрезмерным физическим трудом — будут серьезные проблемы со здоровьем.

  • Думать о плохом, говорить плохие вещи — негативные события притянутся в жизнь.

  • Злить домового — он разобьет чашки и тарелки.

Погодные приметы

  • Красный закат — к холодам.

  • Если лошадь фыркает, то будет тепло, если храпит — холодно.

  • Выпал первый снег — к скорой и холодной зиме.

  • Птицы подлетают ближе к дому — к морозам.

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