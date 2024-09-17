17 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 сентября отмечается День менеджера по туризму, Всемирный день безопасности пациента и Неопалимая Купина. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Ежегодно 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые воплощают в жизнь мечты о путешествиях — менеджеры по туризму. Эти специалисты обеспечивают туристические поездки клиентов, координируют работу задействованных при этом людей и организаций.
Международный день кантри-музыки отмечается с 2003 года. Дата выбрана не случайно, так как 17 сентября — день рождения известного кантри-музыканта Хэнка Уильямса, который считается королем кантри.
Всемирный день безопасности пациентов отмечается каждый год 17 сентября. Учредила дату в 2019 году Всемирная ассамблея здравоохранения. Она приняла резолюцию «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов».
Международный день гнома;
День щекотунчиков;
День разговоров с городом;
День «Время вышло»;
День учителя в Гондурасе;
День народного единства в Беларуси;
День принца в Нидерландах.
Каждый год 17 сентября верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Торжество посвящено иконе Девы Марии. При этом у этого удивительного образа есть необычная история.
Первоначально образ указывал на чудо, которое увидел пророк Моисей в пустыне. Среди бесплодной пустоши он заметил куст, который горел ярким пламенем, но никак не сгорал. Святого потрясло увиденное, он подошел к разгоревшемуся пожару и услышал голос Господа. Всевышний рассказал Моисею о его истинной миссии и велел вывести евреев с египетской земли.
Собор Воронежских святых;
День памяти пророка Моисея Боговидца.
17 сентября православная церковь отмечает Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в народе просто — Неопалимая Купина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Утром верующие шли в церковь, чтобы помолиться Неопалимой Купине. Она считается защитницей дома от пожаров и молний. Также молящиеся просили икону защитить скотину от болезней, а хлев — от огня.
Женщины выкапывали лук, просушивали его, а затем заплетали в длинные луковые косы. Их развешивали по углам кухни и на чердаках.
Мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы выгнать злых духов, которые нападали зимой на скотину.
Предки верили, что кошмар, приснившийся в праздник, уберет негатив из жизни и защитит от бед.
Ссориться, спорить, выяснять отношения — к неприятностям.
Спать в обед — иначе можно заболеть.
Ходить в гости — к финансовым трудностям.
Готовить блинчики или печь оладьи — к беде в доме.
Урожай рябины — будет холодная зима.
Если после дождя земля быстро высохла, то ненастье затянется надолго.
Мало грибов — к суровой зиме.
Большие кучи муравьев — ждет снежная и холодная зима.