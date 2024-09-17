17 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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17 сентября отмечается День менеджера по туризму, Всемирный день безопасности пациента и Неопалимая Купина. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День менеджера по туризму

Ежегодно 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые воплощают в жизнь мечты о путешествиях — менеджеры по туризму. Эти специалисты обеспечивают туристические поездки клиентов, координируют работу задействованных при этом людей и организаций.

Международные праздники

Международный день кантри-музыки

Международный день кантри-музыки отмечается с 2003 года. Дата выбрана не случайно, так как 17 сентября — день рождения известного кантри-музыканта Хэнка Уильямса, который считается королем кантри.

Фото BrianAJackson/istockphoto.com

Всемирный день безопасности пациента

Всемирный день безопасности пациентов отмечается каждый год 17 сентября. Учредила дату в 2019 году Всемирная ассамблея здравоохранения. Она приняла резолюцию «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 сентября

Международный день гнома;

День щекотунчиков;

День разговоров с городом;

День «Время вышло»;

День учителя в Гондурасе;

День народного единства в Беларуси;

День принца в Нидерландах.

Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Каждый год 17 сентября верующие отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Торжество посвящено иконе Девы Марии. При этом у этого удивительного образа есть необычная история.

Фото YorVen/istockphoto.com

Первоначально образ указывал на чудо, которое увидел пророк Моисей в пустыне. Среди бесплодной пустоши он заметил куст, который горел ярким пламенем, но никак не сгорал. Святого потрясло увиденное, он подошел к разгоревшемуся пожару и услышал голос Господа. Всевышний рассказал Моисею о его истинной миссии и велел вывести евреев с египетской земли.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 сентября

Собор Воронежских святых;

День памяти пророка Моисея Боговидца.

Традиции и приметы на 17 сентября

17 сентября православная церковь отмечает Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в народе просто — Неопалимая Купина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Утром верующие шли в церковь, чтобы помолиться Неопалимой Купине. Она считается защитницей дома от пожаров и молний. Также молящиеся просили икону защитить скотину от болезней, а хлев — от огня.

Женщины выкапывали лук, просушивали его, а затем заплетали в длинные луковые косы. Их развешивали по углам кухни и на чердаках.

Мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы выгнать злых духов, которые нападали зимой на скотину.

Предки верили, что кошмар, приснившийся в праздник, уберет негатив из жизни и защитит от бед.

Фото Manakin/istockphoto.com

Что нельзя делать

Ссориться, спорить, выяснять отношения — к неприятностям.

Спать в обед — иначе можно заболеть.

Ходить в гости — к финансовым трудностям.

Готовить блинчики или печь оладьи — к беде в доме.

Погодные приметы