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Какой сегодня праздник: что за день 18 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Всемирный день радиолюбителя
Фото Mateescu Mugur, iStock
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18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя, Великая пятница Страстной недели и День образования органов Гостехнадзора РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День образования органов Гостехнадзора РФ

18 апреля в России отмечается День образования органов Гостехнадзора. Это профессиональный праздник сотрудников контрольно-надзорного органа. Дата торжества выбрана не случайно. Именно 18 апреля 1958 года была создана Государственная инспекция Гостехнадзора.

День образования органов Гостехнадзора РФ
Фото A stockphoto, iStock
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Международные праздники

Всемирный день радиолюбителя

18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с определенным событием. 18 апреля 1925 года в Париже основали Международный союз радиолюбителей. С того момента у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 апреля

  • Международный день памятников и выдающихся мест.

  • Федул Ветреник.

  • День победы на Чудском озере (Ледовое побоище).

  • День печенья в форме животных.

  • Международный день жонглеров.

  • День осведомленности о велоцирапторах.

  • День благодарности мужу.

Церковные праздники

Великая пятница Страстной недели

В 2025 году Великая пятница Страстной недели выпадает на 18 апреля. Это один из самых значимых дней Страстной недели в христианском календаре, который предшествует Пасхе. В этот день православные вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа на кресте. Он отмечает кульминацию страданий Спасителя и является днем глубокой скорби и покаяния.

Великая пятница Страстной недели
Фото Leonid Andronov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 18 апреля

  • День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

  • День памяти преподобной Феодоры Солунской.

  • День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула Чтеца.

  • День памяти преподобного Пуплия Египетского.

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Традиции и приметы на 18 апреля

18 апреля в народе отмечается Великая пятница Страстной недели. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Хозяйки пекли куличи и красили яйца. Приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.

  • Предки верили, что если хлеб и пасхи получатся румяными, будет счастье и благополучие. Если подгорят, возникнут неприятности.

  • Страстную пятницу посвящали молитвам, смирению и помощи близким.

  • Люди посещали службу в храме.

Печь куличи на Пасху.
Фото Markovtel, iStock

Что нельзя делать:

  • Мыться, убирать, стирать и выполнять работу по дому.

  • Работать в огороде. Все посаженное погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.

  • Нарушать Великий пост, веселиться и пить алкоголь.

  • Заниматься любовью. Есть поверье, что зачатый в Страстную пятницу ребенок может родиться больным или вырасти и стать преступником.

Погодные приметы:

  • Солнце — к урожаю хлеба.

  • Теплая и ясная погода — такой будет оставшаяся весна.

  • Дождь предвещает много сорняков на огороде весь год.

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Что произошло 18 апреля

  • 1718 год — по указу Петра I создан Капитул орденов Российской империи.

  • 1763 год — под давлением русской императрицы Екатерины II Священный Синод лишил митрополита Арсения его сана и сослал в монастырь.

  • 1789 год — в Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева.

  • 1790 год — разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски, произошедшем в ходе русско-шведской войны 1788-1790 годов.

  • 1922 год — в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак».

  • 1923 год — по инициативе Ф. Э. Дзержинского создано спортивное общество «Динамо».

  • 1924 год — в Москве началось регулярное автобусное сообщение.

  • 1925 год — образован Международный радиолюбительский союз.

  • 1927 год — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

  • 1928 год — Максим Горький в «Правде» назвал джаз музыкой толстых.

  • 1930 год — приказ Наркомпроса №234 от 18 апреля 1930: реорганизация (расформирование) 2-го МГУ.

  • 1967 год — завершено строительство искусственного Красноярского моря.

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