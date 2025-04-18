18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя, Великая пятница Страстной недели и День образования органов Гостехнадзора РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День образования органов Гостехнадзора РФ

18 апреля в России отмечается День образования органов Гостехнадзора. Это профессиональный праздник сотрудников контрольно-надзорного органа. Дата торжества выбрана не случайно. Именно 18 апреля 1958 года была создана Государственная инспекция Гостехнадзора.

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Международные праздники

Всемирный день радиолюбителя

18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с определенным событием. 18 апреля 1925 года в Париже основали Международный союз радиолюбителей. С того момента у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 апреля

Международный день памятников и выдающихся мест.

Федул Ветреник.

День победы на Чудском озере (Ледовое побоище).

День печенья в форме животных.

Международный день жонглеров.

День осведомленности о велоцирапторах.

День благодарности мужу.

Церковные праздники

Великая пятница Страстной недели

В 2025 году Великая пятница Страстной недели выпадает на 18 апреля. Это один из самых значимых дней Страстной недели в христианском календаре, который предшествует Пасхе. В этот день православные вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа на кресте. Он отмечает кульминацию страданий Спасителя и является днем глубокой скорби и покаяния.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 18 апреля

День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

День памяти преподобной Феодоры Солунской.

День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула Чтеца.

День памяти преподобного Пуплия Египетского.

Традиции и приметы на 18 апреля

18 апреля в народе отмечается Великая пятница Страстной недели. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Хозяйки пекли куличи и красили яйца. Приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.

Предки верили, что если хлеб и пасхи получатся румяными, будет счастье и благополучие. Если подгорят, возникнут неприятности.

Страстную пятницу посвящали молитвам, смирению и помощи близким.

Люди посещали службу в храме.

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Что нельзя делать:

Мыться, убирать, стирать и выполнять работу по дому.

Работать в огороде. Все посаженное погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.

Нарушать Великий пост, веселиться и пить алкоголь.

Заниматься любовью. Есть поверье, что зачатый в Страстную пятницу ребенок может родиться больным или вырасти и стать преступником.

Погодные приметы:

Солнце — к урожаю хлеба.

Теплая и ясная погода — такой будет оставшаяся весна.

Дождь предвещает много сорняков на огороде весь год.

Что произошло 18 апреля