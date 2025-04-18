18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя, Великая пятница Страстной недели и День образования органов Гостехнадзора РФ. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
18 апреля в России отмечается День образования органов Гостехнадзора. Это профессиональный праздник сотрудников контрольно-надзорного органа. Дата торжества выбрана не случайно. Именно 18 апреля 1958 года была создана Государственная инспекция Гостехнадзора.
18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Дата связана с определенным событием. 18 апреля 1925 года в Париже основали Международный союз радиолюбителей. С того момента у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения.
Международный день памятников и выдающихся мест.
Федул Ветреник.
День победы на Чудском озере (Ледовое побоище).
День печенья в форме животных.
Международный день жонглеров.
День осведомленности о велоцирапторах.
День благодарности мужу.
В 2025 году Великая пятница Страстной недели выпадает на 18 апреля. Это один из самых значимых дней Страстной недели в христианском календаре, который предшествует Пасхе. В этот день православные вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа на кресте. Он отмечает кульминацию страданий Спасителя и является днем глубокой скорби и покаяния.
День перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.
День памяти преподобной Феодоры Солунской.
День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула Чтеца.
День памяти преподобного Пуплия Египетского.
18 апреля в народе отмечается Великая пятница Страстной недели. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Хозяйки пекли куличи и красили яйца. Приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.
Предки верили, что если хлеб и пасхи получатся румяными, будет счастье и благополучие. Если подгорят, возникнут неприятности.
Страстную пятницу посвящали молитвам, смирению и помощи близким.
Люди посещали службу в храме.
Мыться, убирать, стирать и выполнять работу по дому.
Работать в огороде. Все посаженное погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.
Нарушать Великий пост, веселиться и пить алкоголь.
Заниматься любовью. Есть поверье, что зачатый в Страстную пятницу ребенок может родиться больным или вырасти и стать преступником.
Солнце — к урожаю хлеба.
Теплая и ясная погода — такой будет оставшаяся весна.
Дождь предвещает много сорняков на огороде весь год.
1718 год — по указу Петра I создан Капитул орденов Российской империи.
1763 год — под давлением русской императрицы Екатерины II Священный Синод лишил митрополита Арсения его сана и сослал в монастырь.
1789 год — в Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева.
1790 год — разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски, произошедшем в ходе русско-шведской войны 1788-1790 годов.
1922 год — в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак».
1923 год — по инициативе Ф. Э. Дзержинского создано спортивное общество «Динамо».
1924 год — в Москве началось регулярное автобусное сообщение.
1925 год — образован Международный радиолюбительский союз.
1927 год — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
1928 год — Максим Горький в «Правде» назвал джаз музыкой толстых.
1930 год — приказ Наркомпроса №234 от 18 апреля 1930: реорганизация (расформирование) 2-го МГУ.
1967 год — завершено строительство искусственного Красноярского моря.