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Какой сегодня праздник: что за день 18 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

18 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День вина Пино Нуар
Фото Studio_Dagdagaz/istockphoto.com
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18 августа отмечается День воздушного флота России, День географа и день Евстигнея Житника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День воздушного флота России

День воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа, согласно постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 1992 года. Это профессиональный праздник для коллективов предприятий и организаций, работников и ветеранов гражданской авиации.

День географа

У праздника богатая история. 18 августа 1845 года Николай I утвердил план первого в Российской империи Географического общества, председателем которого стал его сын — Константин Николаевич. Сегодня День географа — это профессиональный праздник ученых-географов, путешественников, картографов, гидрометеорологов, мелиораторов и других специалистов, причастных к географической науке.

День географа
Фото April Story/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день вина «Пино-нуар»

18 августа по всему миру отмечается неофициальный праздник — День вина «Пино-нуар». В этот день любители напитка собираются вместе, делятся своими впечатлениями о винах из Пино нуара, проводят дегустации и общаются на тему вина.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 августа

  • День «Никогда не сдавайся».

  • День смеющихся ангелов.

  • День топора.

  • День общего языка.

  • День интуитивной прозорливости.

  • Всемирный день исследования рака молочной железы.

  • День открытия гелия.

Церковные праздники

Предпразднство Преображения Господня

Предпразднство Преображения Господня — особый день, когда верующие готовятся к одному из главных христианских праздников. Православные христиане настраиваются на нужный лад и завершают дела, которыми не смогут заниматься во время праздника. В церквях начинают читать молитвы в честь праздника.

Церковные праздники
Фото Venerala/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа

  • День памяти священномученика Симона Уфимского.

  • День памяти преподобномученика Иова Ущельского.

Традиции и приметы на 18 августа

18 августа в народном календаре — день Евстигнея Житника. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • 18 августа предки пекли ячменный хлеб из первой смолотой муки. Добавляли к нему молодой лук и соль с ячменным квасом, чтобы быть здоровыми и счастливыми.

  • Крестьяне развешивали по комнатам лук и чеснок, чтобы они очищали воздух, уничтожали или прогоняли болезни, защищали дом от нечистой силы.

Традиции и приметы
Фото ClarkandCompany/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Есть пшеничный хлеб, иначе остаток жизни будет наполнен завистью, безденежьем и неудачами.

  • Заключать сделки, вести важные переговоры — к обману и финансовым проблемам.

  • Хвалиться победами и успехами — к проблемам и неприятностям.

Погодные приметы:

  • Дождевые черви выползают на поверхность — к дождю.

  • Вода в реке с пеной — к дождю через день.

  • Громкое и длительное эхо на закате — к солнечному дню.

  • Вода в реке прозрачная и чистая — к проливным дождям.

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