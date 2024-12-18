18 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

18 декабря отмечается День работников органов ЗАГСа, Международный день мигранта и Саввин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников органов ЗАГСа

18 декабря профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России. История органов ЗАГС началась 18 декабря 1917 года. В этот день вышел декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Международные праздники

Международный день мигранта

18 декабря многие страны отмечают Международный день мигранта. Люди, меняющие страну проживания, стали мощной движущей силой как экономического, так и культурного развития.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 декабря

День службы собственной безопасности МВД РФ.

День арабского языка.

День сворачивания в клубочек.

День выпечки печенья в США.

День маффина в Бразилии.

День близнецов в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Саввы Освященного

День памяти преподобного Саввы Освященного отмечается в православной традиции 18 декабря. Савва был одним из величайших святых и основателей монашества в Сербии, жил в XII веке. Он родился в знатной семье и стал монахом, посвятил жизнь служению Богу и помощи людям. Савва сыграл ключевую роль в распространении христианства в Сербии, занимался языковой и культурной миссией. Он также основал монастырь в Хиландаре на Святой горе Афон, который стал важным духовным и культурным центром. Стал известен благодаря произведению «Устав», в котором изложил правила жизни монашеской общины.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 18 декабря

День святителя Гурия Казанского.

День памяти преподобных Кариона монаха и сына его Захарии.

Традиции и приметы на 18 декабря

18 декабря православные христиане вспоминают преподобного Савву Освященного, в народе — Саввин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В народе праздник считался отличным днем для сватовства. Люди верили, что засватанные в этот день семьи будут жить долго и счастливо.

Продолжался Рождественский пост. Люди накрывали стол, воздерживались от молочных и мясных блюд, алкоголя.

День проводили в приподнятом и спокойном настроении.

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Что нельзя делать:

Выходить на улицу после заката или ходить в гости к малознакомым людям — можно навлечь на себя беду.

Скандалить и ругаться перед выездом — в дороге возникнут неприятности.

Браться за новую работу — она пойдет крахом.

Погодные приметы: