18 июня: какой сегодня праздник

18 июня отмечается Международный день паники и в этот же день празднуется День службы военных сообщений ВС РФ. Рассказываем, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день суши. Его начал отмечать Крис Де Мэйн в 2009 году. Он создал страницу Facebook (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена), посвященную его любимому блюду. Торжество носит неофициальный характер.

Международный день паники. Праздник родом из Америки и посвящен различным фобиям. В этот день принято уделять внимание переосмыслению своего отношения к собственным страхам и стрессообразующим факторам.

Международный день пикника. Когда и как появился праздник — неизвестно, но первыми на пикник стали массово отправляться французы. В Англии пикником завершали охоту, а в России перекус на природе стали устраивать в XIX веке.

День устойчивой гастрономии. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Цель торжества — привлечь внимание общественности к роли устойчивой гастрономии в различных областях развития стран.

Всемирный день гармонии. Праздник посвящен самопознанию, стремлению к совершенству и духовному развитию, а также желанию найти баланс между внешним и внутренним миром.

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Профессиональные праздники

День службы военных сообщений ВС РФ. В настоящее время Служба занимается доставкой продовольствия и оборудования, подготавливает транспортные пути для армии и контролирует перевозку сил для стратегических учений, также представляет российское оборонное ведомство на железных дорогах, морском, речном и автомобильном транспорте.

День сыродела. Учредили праздник в 2009 году. Его инициаторами стали представители Российской Академии сельскохозяйственных наук. Торжество направлено на привлечение внимания к сельскому хозяйству и национальным традициям, а также на развитие производств сыра.

Православные праздники

День памяти священномученика Дорофея, или Дорофеев день. Во времена гонений при императоре Диоклетиане святитель Дорофей покинул свою кафедру и скрывался от мучителей. За отказ от жертвоприношения в честь языческих идолов его подвергли пыткам, и мужчина в мучениях скончался.

День памяти Игоревской иконы Божией Матери. Перед ней молился в последние минуты своей жизни великий князь Киевский Игорь Ольгович. Икона размещена в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Необычные праздники

День рождения детской коляски. 18 июня 1889 года изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на реверсивную детскую коляску.

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День поиска четырехлистного клевера. Легенды гласят, что если именно в этот день найти четырехлистный клевер, то исполнятся все желания, а удача будет сопутствовать весь день.

Традиции и приметы

18 июня отмечается Дорофеев день. Славяне полагали, что в этот день расцветает волшебная сон-трава — многолетний цветок из семейства лютиковых. Цветет растение желтыми и голубыми цветами ночью, за что его наделили мистическими свойствами. Цветок использовали в гаданиях, носили как оберег и отпугивали им нечистую силу. Считалось, что соцветия сон-травы помогали при различных болях и воспалениях.

По традиции на день Дорофея хозяйки пополняли запасы травы, а также хлопотали по хозяйству: убирались в доме, стирали, наводили порядки в амбарах и хлевах.

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Большое внимание уделяли снам, которые считались вещими, и погодным приметам. Например, ясная и теплая погода сулила хороший урожай зерновых. А если над водоемами расстилался туман — будет много грибов.

Кроме того, считалось, что в этот день нужно воздержаться от ночных гуляний. Гулять в Дорофееву ночь — значит приблизить к себе болезнь и неприятности. Также нежелательно рассказывать сновидения и заводить новые знакомства. Под запретом в этот день ругань и ссоры. Наоборот, следует проявлять милосердие и терпимость к окружающим. Праздничный день лучше посвятить домашним делам или работам в огороде. Например, прополоть грядки. По поверьям, так можно надолго освободить огород от ненавистных сорняков.