18 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза, День рождения Микки и Минни Маус и Галактион. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День рождения Деда Мороза

В России 18 ноября празднуется День рождения Деда Мороза. Согласно поверью, именно в этот день в Великом Устюге — резиденции зимнего волшебника — приходит настоящая зима.

Фото Mordolff, iStock

Международные праздники

День рождения Микки и Минни Маус

Дни рождения Микки и Минни празднуются 18 ноября, так как именно в этот день они впервые появились на экране в знаменитом короткометражном фильме Уолта Диснея под названием «Пароходик Вилли».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 ноября

День кнопочного телефона;

День придумывания секретов;

День принцесс в США;

День независимости в Марокко;

День революции в Мексике;

День яблочного сидра в США.

Церковные праздники

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии православной церковью отмечается 18 ноября. Галактион и Епистимия были мучениками, которые пострадали за свою веру во время гонений против христиан. Епистимия, согласно легенде, была женой Галактиона, и оба они проявили стойкость и мужество, не отрекшись от своей веры, что и привело к их страдальческой смерти.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 18 ноября

День памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов;

День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского.

Традиции и приметы на 18 ноября

18 ноября православные верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимии, в народе — Галактион. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки готовили разнообразные блюда из редьки. Женщины натирали ее и подавали с растительным маслом, репчатым луком и квашеной капустой.

В этот день также разрешалось гадать, чтобы узнать о своем будущем.

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Что нельзя делать

Принимать важные решения. Например, запрещалось менять место работы, увольняться, переезжать и даже делать предложения любимой.

Начинать новые дела и рискованные проекты — можно столкнуться с серьезными трудностями.

Принимать гостей, даже если это были родственники или близкие друзья — к бедам.

Совершать большие и дорогие покупки — купленные в этот день вещи могут быстро сломаться, быть украденными или потеряться.

Погодные приметы