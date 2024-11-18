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Какой сегодня праздник: что за день 18 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

18 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения Микки и Минни Маус
Фото Кадр из мультсериала «Микки Маус», реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Эдди Тригерос / The Walt Disney Company
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18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза, День рождения Микки и Минни Маус и Галактион. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День рождения Деда Мороза

В России 18 ноября празднуется День рождения Деда Мороза. Согласно поверью, именно в этот день в Великом Устюге — резиденции зимнего волшебника — приходит настоящая зима.

День рождения Деда Мороза
Фото Mordolff, iStock

Международные праздники

День рождения Микки и Минни Маус

Дни рождения Микки и Минни празднуются 18 ноября, так как именно в этот день они впервые появились на экране в знаменитом короткометражном фильме Уолта Диснея под названием «Пароходик Вилли».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 ноября

  • День кнопочного телефона;

  • День придумывания секретов;

  • День принцесс в США;

  • День независимости в Марокко;

  • День революции в Мексике;
    День яблочного сидра в США.

Церковные праздники

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии православной церковью отмечается 18 ноября. Галактион и Епистимия были мучениками, которые пострадали за свою веру во время гонений против христиан. Епистимия, согласно легенде, была женой Галактиона, и оба они проявили стойкость и мужество, не отрекшись от своей веры, что и привело к их страдальческой смерти.

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
Фото Vulkanov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 18 ноября

  • День памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов;

  • День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского.

Традиции и приметы на 18 ноября

18 ноября православные верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимии, в народе — Галактион. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки готовили разнообразные блюда из редьки. Женщины натирали ее и подавали с растительным маслом, репчатым луком и квашеной капустой.

  • В этот день также разрешалось гадать, чтобы узнать о своем будущем.

Редька на столе
Фото meteo021, iStock

Что нельзя делать

  • Принимать важные решения. Например, запрещалось менять место работы, увольняться, переезжать и даже делать предложения любимой.

  • Начинать новые дела и рискованные проекты — можно столкнуться с серьезными трудностями.

  • Принимать гостей, даже если это были родственники или близкие друзья — к бедам.

  • Совершать большие и дорогие покупки — купленные в этот день вещи могут быстро сломаться, быть украденными или потеряться.

Погодные приметы

  • Много снега — будет долгая и снежная зима.

  • Иней с утра на земле — к потеплению.

  • Дымка покрыла Луну — к ненастью.

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