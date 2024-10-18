18 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 октября отмечается Всемирный день конфет, День памяти войсковой казачьей славы и Харитины. Рассказали, какие еще праздники и памятные дни в эту дату.

Праздники в России

День памяти войсковой казачьей славы

18 октября в России отмечается День памяти войсковой казачьей славы. В эту дату вспоминают о вкладе казачества в защиту государства и его роли в истории страны.

Фото Artem Zakharov, iStock

Международные праздники

Всемирный день конфет

18 октября отмечается Всемирный день конфет. Впервые об этом празднике заговорили в 2009 году. Тогда Международная конфетная ассоциация решила учредить торжество, чтобы привлечь внимание к конфетной индустрии и показать, что конфеты — это важный элемент культуры и традиций разных стран.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 октября

Всемирный день женского счастья;

Всемирный день гитары;

Международный день галстука;

День сладкой патоки и восточных сладостей;

Всемирный день менопаузы;

Международный день леггинсов;

День осведомленности о расстройствах развития речи;

День мини-юбки в Японии;

День шоколадного кекса в США;

День бухгалтера в Беларуси.

Церковные праздники

День памяти преподобной Харитины Амисийской

Святая Харитина жила в конце III — начале IV века. Она рано потеряла родителей, ее взял на воспитание христианин Клавдий. Повзрослев, девушка решила посвятить себя служению Богу и сохранить непорочность. Клавдий поддержал ее решение и построил отдельный дом, где Харитина жила в уединении, посвящая себя молитве и посту. Со временем к девушке стали приходить верующие, она давала им мудрые советы. Язычников же святая убеждала отказаться от идолопоклонства. Благодаря ей многие приняли крещение. Казнили Харитину при императоре Диоклетиане.

Фото TPopova, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 18 октября

Собор Московских святителей.

Традиции и приметы на 18 октября

18 октября православная церковь чтит память преподобной Харитины Амисийской, в народном календаре — Харитины. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Женщины ткали холсты, шили одежду для всей семьи, а мужчины валяли валенки и плели лапти.

Первую нить из холста не выбрасывали, а обматывали вокруг запястья как оберег. По поверьям она защищала от сглаза и темных сил.

Незамужние девушки собирались на посиделки с вышивкой, шитьем и пряжей.

Парни и девушки на свидание надевали красную одежду или элемент одежды в этом цвете, чтобы привлечь любовь и счастье.

Фото MilosStankovic, iStock

Что нельзя делать

Лениться и спать до обеда — к нищите и голоду.

Надевать новую одежду, особенно перед важными встречами — к неудачам.

Ссориться и конфликтовать — к затяжным болезням.

Хвалиться достижениями, сплетничать и завидовать — будут неудачи.

Погодные приметы