18 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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18 января отмечается Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения и Всемирный день снеговика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
18 января в России отмечается День рождения детского телевидения. Дата праздника связана с историческим событием в стране. Именно 18 января 1963 года создали Главную редакцию программ для детей Центрального телевидения.
18 января многие страны отмечают Всемирный день снеговика. Праздник связан именно с числом 18, так как оно больше всего похоже на снеговика. Так цифра 8 — это сам снеговик, а 1 — метла в его руке.
День зажигания маяка.
День кофейного гурмана.
День толкового словаря.
День вьюги.
День Главного командования ВВС РФ.
День технического обслуживания.
18 января русская православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник. Это вечер приготовления перед большим православным праздником — Крещением. Крещенский сочельник возник примерно в III веке одновременно с появлением праздника Богоявления.
День памяти преподобной Апполинарии Египетской.
День памяти преподобной Синклитикии Александрийской.
День памяти священномученика Феопемпта Никомидийского.
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси молодежь проводила последние святочные гуляния и гадания. Затем пекли блины, готовили овсяный кисель и кутью, а также выметали весь мусор из избы.
В некоторых деревнях хозяин дома брал ложку, набирал кутью, подходил к окну и приглашал мороз отведать угощения.
Принято проводить уборку дома, особенно тщательно вычищать все углы, чтобы нечисть не задержалась в жилище.
В ночь с 18 на 19 января люди отправлялись к водоемам, набирали воду.
Женщинам ходить к рекам и озерам одним, стирать в воде одежду.
Есть продукты мясного и молочного происхождения, пить алкоголь.
Ссориться и злиться — к несчастьям.
Метель — пчелы будут хорошо роиться.
Пасмурное небо, небольшой снег и иней предвещали урожайный год.
Снег выпал — к урожаю хлеба.
1654 год — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
1778 год — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
1825 год — торжественно открылся Большой театр (новое здание).
1886 год — немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль.
1943 год — прорвана блокада Ленинграда.