19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 апреля отмечается День российской полиграфии, Международный день цирка и Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
19 апреля в России отмечается День российской полиграфии. Именно 19 апреля 1563 года Иван Федоров напечатал первую книгу в истории русского государства — «Апостол».
Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. В 2025 году торжество выпало на 19 апреля. Это праздник всего циркового сообщества и любителей этого искусства.
День работника ломоперерабатывающей отрасли России.
День подснежника.
День велосипеда.
День степи в Калмыкии.
День врожденной диафрагмальной грыжи.
День ликера «Амаретто».
День сушки на бельевой веревке.
День юридической службы МВД РФ.
День образования службы занятости РФ.
День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, отмечается 19 апреля. Святитель Евтихий был близким соратником святого Иоанна Златоуста и известен своей благочестивой жизнью и мудрым управлением Церковью. Он сыграл важную роль в развитии христианского учения и многих церковных делах своего времени.
Великая суббота Страстной недели.
День памяти святых 120 персидских мучеников.
День памяти преподобной Платониды Сирской.
День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.
19 апреля в народе отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Символами праздника предки считали яблоки и горох. Поэтому хозяйки пекли пироги только с этой начинкой.
Женщины выносили к цветущим яблоням полотенца, которые считались приданым их дочерей, и вытряхивали. Так они просили удачного замужества ребенку.
Беременные девушки держались за ствол яблони, чтобы ребенок родился здоровый.
Гнуть, ломать и рубить яблони — к несчастью.
Незамужним девушкам срывать яблоневый цвет — к одиночеству.
Беременным девушкам ходить с распущенными волосами — роды пройдут тяжело.
День тихий и теплый — к урожаю гороха, а дождь и ветер — к плохому урожаю гороха.
Безветренный день сулит отличный урожай яровых.
Утренний туман — к сухой погоде до конца месяца.
1563 год — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — «Апостола».
1780 год — создав Управу благочиния, Екатерина II начала полицейскую реформу в Российской империи.
1783 год — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
1925 год — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька».
1935 год — в СССР основано спортивное общество «Спартак».
1943 год — секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!» — ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время ВОВ, — Прим. Ред.).
1956 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-6».
1970 год — на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный «копейкой».
1971 год — запуск первой советской орбитальной станции «Салют».
1977 год — катастрофа Ан-24 в Моэ, крупнейшая авиакатастрофа в Эстонии.
1987 год — семья Симпсонов впервые появляются в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».