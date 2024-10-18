19 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 октября отмечается Международный день ремонта, Всероссийский день лицеиста и Фомин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Всероссийский день лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Праздник обязан своим появлением открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Именно в этом учебном заведении воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.
Ежегодно в третью субботу октября отмечается Международный день ремонта. В 2024 году праздник выпал на 19 октября. Торжество посвящено обновлению и восстановлению, а также процессу улучшения различных аспектов жизни человека.
День кучерявых;
Международный день джина с тоником (Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, — прим. ред.);
День домашнего кино;
День независимых видеомагазинов;
Всемирный день детской кости и суставов;
День новых друзей в США;
День спасателя в Казахстане.
Святой апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Был одним из 12 апостолов Христа. По преданию, после вознесения Христа, Фома, обретя дар исцелять болезни и изгонять злых духов, отправился проповедовать его учение в Палестину, Месопотамию и Эфиопию, а затем пересек Индию. Принял мученическую смерть в Каламидской стране.
Праздник иконы Божией Матери, именуемой «О Всепетая Мати».
19 октября православная церковь чтит память святого апостола Фомы, в народе — Фомин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали запасы на зиму и благодарили святого за урожай.
Праздник проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.
Родители начинали обучать детей: матери рассказывали девочкам, как готовить и заниматься рукоделием, а мужчины учили сыновей вести хозяйство.
Утром женщины пекли свежий хлеб. Если в доме был больной человек, отдавали ему горбушку. Считалось, что так он быстрее поправится. Также выпечкой делились с соседями и нуждающимися.
Молодым девушкам рассказывать об ухажерах, чтобы не потерять их внимание.
Ссориться с близкими и бурно отмечать праздник — к бедам.
Отсутствие ветра сулит скорое похолодание.
Красный закат — к ухудшению погоды.
Дым по земле стелется — будет ненастье.
Выпал снег — к сильным и скорым снегопадам.