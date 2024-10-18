19 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 октября отмечается Международный день ремонта, Всероссийский день лицеиста и Фомин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день лицеиста

Всероссийский день лицеиста отмечается ежегодно 19 октября. Праздник обязан своим появлением открытию Императорского Царскосельского лицея 19 октября 1811 года. Именно в этом учебном заведении воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

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Международные праздники

Международный день ремонта

Ежегодно в третью субботу октября отмечается Международный день ремонта. В 2024 году праздник выпал на 19 октября. Торжество посвящено обновлению и восстановлению, а также процессу улучшения различных аспектов жизни человека.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 октября

День кучерявых;

Международный день джина с тоником (Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, — прим. ред.);

День домашнего кино;

День независимых видеомагазинов;

Всемирный день детской кости и суставов;

День новых друзей в США;

День спасателя в Казахстане.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Фомы

Святой апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Был одним из 12 апостолов Христа. По преданию, после вознесения Христа, Фома, обретя дар исцелять болезни и изгонять злых духов, отправился проповедовать его учение в Палестину, Месопотамию и Эфиопию, а затем пересек Индию. Принял мученическую смерть в Каламидской стране.

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Какие еще церковные праздники отмечают 19 октября

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «О Всепетая Мати».

Традиции и приметы на 18 октября

19 октября православная церковь чтит память святого апостола Фомы, в народе — Фомин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали запасы на зиму и благодарили святого за урожай.

Праздник проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.

Родители начинали обучать детей: матери рассказывали девочкам, как готовить и заниматься рукоделием, а мужчины учили сыновей вести хозяйство.

Утром женщины пекли свежий хлеб. Если в доме был больной человек, отдавали ему горбушку. Считалось, что так он быстрее поправится. Также выпечкой делились с соседями и нуждающимися.

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Что нельзя делать

Молодым девушкам рассказывать об ухажерах, чтобы не потерять их внимание.

Ссориться с близкими и бурно отмечать праздник — к бедам.

Погодные приметы