19 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 сентября отмечается День российского оружейника, Международный день подражания пиратам и День рождения смайлика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Ежегодно 19 сентября в России отмечают День оружейника — праздник всех работников оборонно-промышленной отрасли. Появилось торжество благодаря конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. В 2010 году он обратился к главе правительства с просьбой утвердить день, который бы объединял представителей оборонно-промышленной отрасли.
19 сентября отмечается День рождения смайлика. Первый смайл в виде улыбающейся рожицы появился благодаря американской страховой фирме. В декабре 1963 года она обратилась к художнику Харви Бэллу с просьбой создать запоминающийся логотип.
Международный день подражания пиратам;
День выгуливания настроения;
День рождения домена .SU (национального домена верхнего уровня для бывшего СССР и постсоветского пространства);
День осведомленности о расслоении аорты;
День кофе в Ирландии;
День бесплатного сырного соуса в США;
День ирисового пудинга в США;
День музея в Таиланде.
Святой Архистратиг Михаил возглавляет все девять чинов ангелов. Согласно церковным канонам, он считается главным воином в битве добра и зла — именно Михаил победил сатану. Однажды архангел, явившись во сне отцу немой девушки, сказал, что его дочь заговорит, если выпьет воды из источника. Девица действительно выпила воды из источника и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, а в благодарность за исцеление построили храм.
Праздник иконы Божией Матери Киево-Братская;
Праздник Арапетской иконы Божией Матери;
День памяти преподобного Архиппа Херотопского.
19 сентября православная церковь вспоминает чудо архангела Михаила. В народном календаре — Михайлов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Верующие рано утром шли в церковь, чтобы помолиться у иконы святого.
По традиции предки в этот день устраивали «сходки», чтобы разрешить разногласия между родственниками и соседями. После обнимались и собирались за одним столом, каждый приносил блюдо.
Хозяйки готовили как можно больше разнообразных блюд. Согласно поверьям, чем больше еды на столе, тем удачнее будет следующий год.
Обязательно подавали милостыню нищим и нуждающимся людям. Помогали бездомным животным, попавшим в беду.
Тяжело физически работать, переедать и пить спиртные напитки.
Обижать стариков, маленьких детей и женщин — к серьезной болезни.
Ругаться, особенно со старшими — к неудачам.
Давать в долг — деньги не вернутся.
Мыть голову — предки верили, что так можно смыть ум и остаться без памяти.
Теплая погода — осень будет долгой.
Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, если наоборот — холодной.
Урожай грибов в лесу — будет снежная зима.
Береза пожелтела — к раннему снегу.