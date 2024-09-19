19 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

19 сентября отмечается День российского оружейника, Международный день подражания пиратам и День рождения смайлика. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского оружейника

Ежегодно 19 сентября в России отмечают День оружейника — праздник всех работников оборонно-промышленной отрасли. Появилось торжество благодаря конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. В 2010 году он обратился к главе правительства с просьбой утвердить день, который бы объединял представителей оборонно-промышленной отрасли.

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Международные праздники

День рождения смайлика

19 сентября отмечается День рождения смайлика. Первый смайл в виде улыбающейся рожицы появился благодаря американской страховой фирме. В декабре 1963 года она обратилась к художнику Харви Бэллу с просьбой создать запоминающийся логотип.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 сентября

Международный день подражания пиратам;

День выгуливания настроения;

День рождения домена .SU (национального домена верхнего уровня для бывшего СССР и постсоветского пространства);

День осведомленности о расслоении аорты;

День кофе в Ирландии;

День бесплатного сырного соуса в США;

День ирисового пудинга в США;

День музея в Таиланде.

Церковные праздники

Воспоминание чуда святого Архистратига Михаила

Святой Архистратиг Михаил возглавляет все девять чинов ангелов. Согласно церковным канонам, он считается главным воином в битве добра и зла — именно Михаил победил сатану. Однажды архангел, явившись во сне отцу немой девушки, сказал, что его дочь заговорит, если выпьет воды из источника. Девица действительно выпила воды из источника и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, а в благодарность за исцеление построили храм.

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Какие еще церковные праздники отмечают 19 сентября

Праздник иконы Божией Матери Киево-Братская;

Праздник Арапетской иконы Божией Матери;

День памяти преподобного Архиппа Херотопского.

Традиции и приметы на 19 сентября

19 сентября православная церковь вспоминает чудо архангела Михаила. В народном календаре — Михайлов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Верующие рано утром шли в церковь, чтобы помолиться у иконы святого.

По традиции предки в этот день устраивали «сходки», чтобы разрешить разногласия между родственниками и соседями. После обнимались и собирались за одним столом, каждый приносил блюдо.

Хозяйки готовили как можно больше разнообразных блюд. Согласно поверьям, чем больше еды на столе, тем удачнее будет следующий год.

Обязательно подавали милостыню нищим и нуждающимся людям. Помогали бездомным животным, попавшим в беду.

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Что нельзя делать

Тяжело физически работать, переедать и пить спиртные напитки.

Обижать стариков, маленьких детей и женщин — к серьезной болезни.

Ругаться, особенно со старшими — к неудачам.

Давать в долг — деньги не вернутся.

Мыть голову — предки верили, что так можно смыть ум и остаться без памяти.

Погодные приметы