19 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 января отмечается Крещение Господне, Всемирный день снега и День рождения Ульяновской области. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
19 января в России отмечается День рождения Ульяновской области. В 1943-1944 годах в СССР появились 13 новых областей. И первой в этом списке оказалась Ульяновская.
19 января во многих странах отмечается Всемирный день снега. Его придумали в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта.
Всемирный день религии.
День апельсиновых сказок.
День патологоанатома.
День нежности ко всем существам.
День хорошей памяти.
19 января православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Крещение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В этот день верующие идут в храм, набирают святую воду на весь год и участвуют в Крещенских купаниях.
19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Верующие обязательно посещали церковь, набирали освященную воду.
Христиане окунались в освященную прорубь.
День проводили в кругу близких, отдыхали и занимались обыденными делами.
Желать зла другому человеку — все вернется бумерангом в стократном размере.
Давать долг — можно отдать удачу и достаток.
Стричь волосы и ногти — это негативно повлияет на судьбу.
Шить, вязать и заниматься рукоделием — можно запутать собственный жизненный путь, все пойдет наперекосяк.
Выносить мусор и любые предметы из дома — к потере удачи.
Убираться — к бедам и проблемам.
Загрязнять и осквернять воду — к болезням.
Сильный мороз — к урожаю зерновых.
Ясная и холодная погода предвещает засушливое лето.
Туман — к богатому урожаю.
Сильный ветер — будут хорошо роиться пчелы, давать много меда.
1388 год — завершив трехлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.
1480 год — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключен последний независимый новгородский архиепископ Феофил.
1728 год — русский император Петр II и его двор переехали в Москву.
1806 год — Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.
1825 год — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
1903 год — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».
1905 год — во время крещенского парада в Санкт-Петербурге произошел случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.
1918 год — разгон Всероссийского Учредительного собрания.
1919 год — в ходе Гражданской войны большевики заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.
1920 год — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огареву.
1938 год — американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1942 год — советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.
1943 год — образована Ульяновская область.
1978 год — основан Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.
2005 год — российская фигуристка Ирина Слуцкая впервые в истории женского одиночного фигурного катания стала семикратной чемпионкой Европы.
2011 год — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.