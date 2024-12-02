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Какой сегодня праздник: что за день 2 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

2 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

2 декабря отмечается День банковского работника России
Мария Задорожная
Автор
Здание Центрального банка России в Москве
Фото Vladislav Zolotov, iStock
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2 декабря отмечается День банковского работника России, Всемирный день компьютерной грамотности и Авдеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День банковского работника России

Ежегодно 2 декабря в России отмечается неофициальный праздник — День банковского работника. Дата торжества была принята в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков, в связи с тем, что 2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей истории российский Федеральный закон (№ 394-1) — «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Международные праздники

Всемирный день компьютерной грамотности

Каждый год 2 декабря отмечается Всемирный день компьютерной грамотности, который стали праздновать в 2001 году. В этот день IT-компании и образовательные организации прилагают усилия к тому, чтобы повысить интерес людей к освоению цифровых навыков. Под цифровой грамотностью понимается умение работать с различными устройствами, такими как стационарные и портативные компьютеры, планшеты, смартфоны и другие IT-гаджеты.

Всемирный день компьютерной грамотности
Фото eclipse_images, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 декабря

  • День фортуны.

  • День 2D-художника.

  • Международный день борьбы за отмену рабства.

  • Международный день модельной железной дороги.

  • День Уолта Диснея в США.

  • День Конституции в Индонезии.

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Церковные праздники

День памяти святого пророка Авдия

День памяти святого пророка Авдия отмечается православной церковью 2 декабря. Авдий — один из двенадцати малых пророков, о котором рассказывается в одноименной книге, вошедшей в Ветхий Завет. Его пророчества, записанные в книге, касаются конца времен, суда над народами и восстановления Израиля. Святой Авдий известен своим переходом от идолопоклонства к истине и служению Богу.

День памяти святого пророка Авдия
Фото supermatros, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 2 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

  • День памяти преподобного Илариона Грузинского.

Традиции и приметы на 2 декабря

2 декабря православная церковь чтит память святого пророка Авдия, в народе — Авдеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Крестьяне стучали обухом топора по рамам окон и косякам дверей, чтобы в праздник в дом не залетела нечистая сила.

  • Семья собиралась за столом и проводила вечер вместе. Женщины занимались рукоделием, а мужчины что-то мастерили.

  • Хозяйки заваривали чай из разных трав, готовили тыквенные пироги с изюмом и орехами.

Заваривать чай из трав
Фото mikimad, iStock

Что нельзя делать

  • Ссориться с родственниками — к длительному конфликту и разладу в семье.

  • Ходить двери и окна открытыми, встречаться с недоброжелателями — к негативным событиям в жизни.

  • Выбрасывать остатки еды после ужина — к нищете и бедности.

Погодные приметы

  • Ясное небо предвещало сильные морозы.

  • Небо затянуло облаками — к оттепели.

  • Розовое небо на закате — будет снегопад.

  • Вьюга — к частой непогоде летом.

  • Мороз — к жаре летом.

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