2 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День буквы Ы и Ефимов день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.
2 февраля Российская Федерация отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день, в 1943 году, советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, что стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Всемирный день гавайской гитары отмечается 2 февраля. Этот четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, который используется для аккордового сопровождения при исполнении песен или игры соло.
День ежа.
Международный день трансформационных игр.
День буквы Ы.
День ездовых собак.
Всемирный день водно-болотных угодий.
День осведомленности о ревматоидном артрите.
День картофельных шариков.
День памяти преподобного Евфимия Великого отмечается 2 февраля в православном календаре. Преподобный Евфимий был известным аскетом и монахом IV-V века, основавшим несколько монастырей. Его жизнь была наполнена глубокими молитвами, аскезами и служением Богу, что сделало его образцом для многих христиан.
2 февраля православные вспоминают преподобного Евфимия Великого, в народе — Ефимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Назначали дату свадьбы, потому что дальше начинался Великий пост, во время которого бракосочетания не проводились.
Мужчины прогоняли Метелицу (дух, который приносит неприятности). Они подметали метлами снег во дворах и у ворот.
Старались сходить в баню, чтобы обрести здоровье предотвратить болезни.
Хозяйки выбрасывали из дома все ненужное, чтобы сохранить финансы.
Женщины пекли хлеб и раздавали по кусочку каждому члену семьи, чтобы привлечь удачу.
Поднимать монетки и купюры — к бедности.
Петь после заката — к разочарованию и слезам.
Выходить из дома в грязной или старой одежде — к неприятностям.
Лениться, иначе в будущем будут проблемы.
Кошка скребет пол — будет метель.
Метет метель, значит такая погода будет на Масленицу.
Солнце вышло в полдень — к ранней весне и дождливому лету.
1238 год — разорение Москвы Батыем.
1589 год — учреждено патриаршество в Москве.
1701 год — вышел указ Петра I о строительстве на Ладожском озере шести кораблей, что послужило началом Балтийского флота.
1732 год — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.
1892 год — американский изобретатель Уильям Пейнтер запатентовал металлическую пробку для бутылок, которая используется до сих пор.
1918 год — Совет народных комиссаров принимает декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».
1937 год — создан Госфильмофонд СССР
1943 год — утверждение Президиумом Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени.
1943 год — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.
1945 год — митрополит Алексий (Симанский) был избран Патриархом Московским и всея Руси на первом Поместном соборе Патриаршей Церкви (не обновленцев) после 1918 года.
1946 год — Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР.
1956 год — впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семипалатинск, СССР).
1959 год — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.