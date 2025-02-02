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Какой сегодня праздник: что за день 2 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

2 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Мария Задорожная
Автор
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Фото NaumB, iStock
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2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День буквы Ы и Ефимов день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля Российская Федерация отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день, в 1943 году, советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, что стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Международные праздники

Всемирный день гавайской гитары

Всемирный день гавайской гитары отмечается 2 февраля. Этот четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, который используется для аккордового сопровождения при исполнении песен или игры соло.

Всемирный день гавайской гитары
Фото Imgorthand, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 февраля

  • День ежа.

  • Международный день трансформационных игр.

  • День буквы Ы.

  • День ездовых собак.

  • Всемирный день водно-болотных угодий.

  • День осведомленности о ревматоидном артрите.

  • День картофельных шариков.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Евфимия Великого

День памяти преподобного Евфимия Великого отмечается 2 февраля в православном календаре. Преподобный Евфимий был известным аскетом и монахом IV-V века, основавшим несколько монастырей. Его жизнь была наполнена глубокими молитвами, аскезами и служением Богу, что сделало его образцом для многих христиан.

День памяти преподобного Евфимия Великого
Фото AlxeyPnferov, iStock

Традиции и приметы на 2 февраля

2 февраля православные вспоминают преподобного Евфимия Великого, в народе — Ефимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Назначали дату свадьбы, потому что дальше начинался Великий пост, во время которого бракосочетания не проводились.

  • Мужчины прогоняли Метелицу (дух, который приносит неприятности). Они подметали метлами снег во дворах и у ворот.

  • Старались сходить в баню, чтобы обрести здоровье предотвратить болезни.

  • Хозяйки выбрасывали из дома все ненужное, чтобы сохранить финансы.

  • Женщины пекли хлеб и раздавали по кусочку каждому члену семьи, чтобы привлечь удачу.

Печь хлеб
Фото Kerkez, iStock

Что нельзя делать:

  • Поднимать монетки и купюры — к бедности.

  • Петь после заката — к разочарованию и слезам.

  • Выходить из дома в грязной или старой одежде — к неприятностям.

  • Лениться, иначе в будущем будут проблемы.

  • Кошка скребет пол — будет метель.

  • Метет метель, значит такая погода будет на Масленицу.

  • Солнце вышло в полдень — к ранней весне и дождливому лету.

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Что произошло 2 февраля

  • 1238 год — разорение Москвы Батыем.

  • 1589 год — учреждено патриаршество в Москве.

  • 1701 год — вышел указ Петра I о строительстве на Ладожском озере шести кораблей, что послужило началом Балтийского флота.

  • 1732 год — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.

  • 1892 год — американский изобретатель Уильям Пейнтер запатентовал металлическую пробку для бутылок, которая используется до сих пор.

  • 1918 год — Совет народных комиссаров принимает декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».

  • 1937 год — создан Госфильмофонд СССР

  • 1943 год — утверждение Президиумом Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени.

  • 1943 год — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.

  • 1945 год — митрополит Алексий (Симанский) был избран Патриархом Московским и всея Руси на первом Поместном соборе Патриаршей Церкви (не обновленцев) после 1918 года.

  • 1946 год — Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР.

  • 1956 год — впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семипалатинск, СССР).

  • 1959 год — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.

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