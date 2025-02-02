2 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

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2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День буквы Ы и Ефимов день. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля Российская Федерация отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день, в 1943 году, советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, что стало коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Международные праздники

Всемирный день гавайской гитары

Всемирный день гавайской гитары отмечается 2 февраля. Этот четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, который используется для аккордового сопровождения при исполнении песен или игры соло.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 февраля

День ежа.

Международный день трансформационных игр.

День буквы Ы.

День ездовых собак.

Всемирный день водно-болотных угодий.

День осведомленности о ревматоидном артрите.

День картофельных шариков.

Церковные праздники

День памяти преподобного Евфимия Великого

День памяти преподобного Евфимия Великого отмечается 2 февраля в православном календаре. Преподобный Евфимий был известным аскетом и монахом IV-V века, основавшим несколько монастырей. Его жизнь была наполнена глубокими молитвами, аскезами и служением Богу, что сделало его образцом для многих христиан.

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Традиции и приметы на 2 февраля

2 февраля православные вспоминают преподобного Евфимия Великого, в народе — Ефимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Назначали дату свадьбы, потому что дальше начинался Великий пост, во время которого бракосочетания не проводились.

Мужчины прогоняли Метелицу (дух, который приносит неприятности). Они подметали метлами снег во дворах и у ворот.

Старались сходить в баню, чтобы обрести здоровье предотвратить болезни.

Хозяйки выбрасывали из дома все ненужное, чтобы сохранить финансы.

Женщины пекли хлеб и раздавали по кусочку каждому члену семьи, чтобы привлечь удачу.

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Что нельзя делать:

Поднимать монетки и купюры — к бедности.

Петь после заката — к разочарованию и слезам.

Выходить из дома в грязной или старой одежде — к неприятностям.

Лениться, иначе в будущем будут проблемы.

Погодные приметы:

Кошка скребет пол — будет метель.

Метет метель, значит такая погода будет на Масленицу.

Солнце вышло в полдень — к ранней весне и дождливому лету.

Что произошло 2 февраля