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Какой сегодня праздник: что за день 2 ноября - традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

2 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

2 ноября отмечается Всемирный день мужчин
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день мужчин
Фото Morsa Images, iStock
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2 ноября отмечается День провозглашения российской империи, Всемирный день мужчин и Артемьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День провозглашения российской империи

2 ноября (22 октября) 1721 года Петр I принял императорский титул, что знаменовало принципиально важные перемены в международном положении России, а именно образование Российской империи.

День провозглашения российской империи
Фото Dmitry Presnyakov, iStock

Международные праздники

Всемирный день мужчин

Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу месяца. В 2024 году его отпразднуют 2 ноября. Учредили торжество по инициативе магистрата Вены и руководства отделения ООН в 2000 году. В честь Всемирного дня мужчин вручалась премия (до 2006 года), ее обладателями становились политики, ученые, бизнесмены и деятели искусства.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 ноября

  • Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов;

  • Дмитриевская суббота;

  • День сумчатого муравьеда;

  • Праздник мутных глаз;

  • День колготок в Японии;

  • День дегустации вина в США;

  • День памяти предков в Беларуси.

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Церковные праздники

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского

Праведный отрок Артемий Веркольский — это святой русского православной церкви, почитаемый как мученик и праведник. Его жизненный путь связан с укреплением христианской веры и борьбой с язычеством, что было характерно для тех лет. С ранних лет Артемий проявлял добродетельную жизнь и стремление к Богу. Он был известен своим благочестием, скромностью и милосердием по отношению к окружающим.

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского
Фото TRAVELARIUM, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 2 ноября

  • День памяти великомученика Артемия Антиохийского;

  • День памяти преподобного Гавриила Самтаврийского.

Традиции и приметы на 2 ноября

2 ноября православная церковь чтит память великомученика Артемия Антиохийского, в народе — Артемьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Артемий Антиохийский считался покровителем военных. В этот день принято ставить свечи и проводить молебны по погибшим защитникам Родины.

  • Хозяйки солили капусту, варили варенья и делали другие заготовки на зиму. Считалось, что приготовленная в Артемьев день консервация не пропадет до весны.

  • Мужчины чинили заборы и замки, чтобы сберечь достаток и счастье в семье.

Квашеная капуста
Фото ollo, iStock

Что нельзя делать

  • Ссориться и ругаться с близкими — иначе отношения с родными испортятся на долгие годы.

  • Заключать брак — союз будет несчастливым.

  • Смотреть на пролетающих в небе птиц — можно лишиться достатка.

Погодные приметы

  • Яркий восход с красными облаками — к ненастью.

  • Снег покрыл сухую землю — будет потепление.

  • Иней на деревьях предсказывал неурожай в следующем году.

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