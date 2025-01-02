Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 2 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

2 января: какой сегодня праздник в России и в мире

2 января в России отмечается День оливье
Мария Задорожная
Автор
День оливье
Фото Olga Mazyarkina, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

2 января отмечается День оливье, Всемирный день интроверта и Игнатьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День оливье

2 января в России отмечается День салата «Оливье», который давно стал символом Нового Года. История происхождения блюда начинается в XIX веке и связана с именем французского повара Люсьена Оливье. Он приехал в Россию работать и открыл в Москве ресторан «Эрмитаж», который стал любимым местом гурманов. Оливье лично разрабатывал меню и на основе вкусов местных посетителей придумал фирменный салат.

Международные праздники

Всемирный день интроверта

2 января отмечается во многих странах Всемирный день интроверта. Праздник неофициальный и празднуется с 2011 года. Его цель — акцентировать внимание на потребностях людей такого склада характера, любящих находиться в спокойствии и уединении.

Всемирный день интроверта
Фото fizkes, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 января

  • День мягких подушек.

  • День мотивации и вдохновения.

  • День швейцарского сыра.

  • День научной фантастики.

  • День Победы на Кубе.

  • День шведского стола в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Игнатия Богоносца

День памяти священномученика Игнатия Богоносца отмечается 2 января. Игнатий Богоносец, также известный как Игнатий Антиохийский, был епископом Антиохии во II веке и одним из ранних христианских святых. Согласно преданию, Игнатий был учеником апостола Иоанна Богослова. Он привел множество людей ко Христу и без усталости заботился о своей пастве. Известен своей глубокой духовностью и религиозными произведениями, такими как письма, в которых он защищал христианскую веру и подчеркивал важность единства церкви. В 107 году его арестовали и по приказу императора Траяна отправили в Рим, где он был приговорен к смертной казни. На пути в Рим Игнатий встречался с христианами, которые пытались его остановить, но он настаивал на своем желании умереть за Христа. Он стал символом преданности и стойкости в вере.

День памяти священномученика Игнатия Богоносца
Фото Alexey Krukovsky, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 2 января

  • День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

  • Праздник иконы Божией Матери «Спасительница утопающих».

  • Праздник Новодворской иконы Божией Матери.

Рождество Христово в&nbsp;2024 году: история и&nbsp;традиции праздника. Рождество Христово в 2025 году: история и традиции праздника

Традиции и приметы на 2 января

2 января православные верующие чтят память священномученика Игнатия Богоносца, в народе — Игнатьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки старались защитить дом. Они брали иконы и ходили вокруг жилища, чтобы уберечь его от злых духов, бедности и голода.

  • Начинали готовиться к празднованию Рождества. Женщины убирались и запасались продуктами, а дети учили песни и колядки.

  • Матери старались допивать за детьми все напитки, чтобы забрать их болезни.

Уборка дома
Фото Sinenkiy, iStock

Что нельзя делать:

  • Покупать обувь — можно лишиться долгих лет жизни.

  • Делать предложения о совместной работе — она будет убыточной.

  • Печь пироги с бобовыми — к неудачам.

  • Есть блюда с грибами — можно впасть в уныние.

  • Выбрасывать волосы с расчески в мусорное ведро — к облысению.

  • Гладить черного кота — к проблемам.

Погодные приметы:

  • Погожий день предвещал солнечный и теплый август.

  • Пошел снег — август будет дождливым.

  • Иней на деревьях — к ясной погоде.

  • Самовар сильно гудит — будет мороз.

Советские елочные игрушки. Какие советские елочные игрушки можно дорого продать
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Кто родился 2 января: список известных личностей