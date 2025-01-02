2 января: какой сегодня праздник в России и в мире

2 января отмечается День оливье, Всемирный день интроверта и Игнатьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День оливье

2 января в России отмечается День салата «Оливье», который давно стал символом Нового Года. История происхождения блюда начинается в XIX веке и связана с именем французского повара Люсьена Оливье. Он приехал в Россию работать и открыл в Москве ресторан «Эрмитаж», который стал любимым местом гурманов. Оливье лично разрабатывал меню и на основе вкусов местных посетителей придумал фирменный салат.

Международные праздники

Всемирный день интроверта

2 января отмечается во многих странах Всемирный день интроверта. Праздник неофициальный и празднуется с 2011 года. Его цель — акцентировать внимание на потребностях людей такого склада характера, любящих находиться в спокойствии и уединении.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 января

День мягких подушек.

День мотивации и вдохновения.

День швейцарского сыра.

День научной фантастики.

День Победы на Кубе.

День шведского стола в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Игнатия Богоносца

День памяти священномученика Игнатия Богоносца отмечается 2 января. Игнатий Богоносец, также известный как Игнатий Антиохийский, был епископом Антиохии во II веке и одним из ранних христианских святых. Согласно преданию, Игнатий был учеником апостола Иоанна Богослова. Он привел множество людей ко Христу и без усталости заботился о своей пастве. Известен своей глубокой духовностью и религиозными произведениями, такими как письма, в которых он защищал христианскую веру и подчеркивал важность единства церкви. В 107 году его арестовали и по приказу императора Траяна отправили в Рим, где он был приговорен к смертной казни. На пути в Рим Игнатий встречался с христианами, которые пытались его остановить, но он настаивал на своем желании умереть за Христа. Он стал символом преданности и стойкости в вере.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 2 января

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Праздник иконы Божией Матери «Спасительница утопающих».

Праздник Новодворской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 2 января

2 января православные верующие чтят память священномученика Игнатия Богоносца, в народе — Игнатьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки старались защитить дом. Они брали иконы и ходили вокруг жилища, чтобы уберечь его от злых духов, бедности и голода.

Начинали готовиться к празднованию Рождества. Женщины убирались и запасались продуктами, а дети учили песни и колядки.

Матери старались допивать за детьми все напитки, чтобы забрать их болезни.

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Что нельзя делать:

Покупать обувь — можно лишиться долгих лет жизни.

Делать предложения о совместной работе — она будет убыточной.

Печь пироги с бобовыми — к неудачам.

Есть блюда с грибами — можно впасть в уныние.

Выбрасывать волосы с расчески в мусорное ведро — к облысению.

Гладить черного кота — к проблемам.

Погодные приметы: