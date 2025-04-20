20 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 апреля отмечается Пасха, День китайского языка и Акулинин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Пасха

Христианская Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. Это праздник — память об искупительной жертве Иисуса Христа и о его чудесном воскресении.

Международные праздники

День китайского языка

20 апреля в мире отмечается День китайского языка. Он был установлен одновременно с другими официальными языками ООН в 2010 году. Предложение выдвинул департамент, занимающийся связями с общественностью.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 апреля

Национальный день донора.

День поисков смысла жизни.

День мобилизационных подразделений МВД РФ.

День уважения лимской фасоли.

День перевернутого ананасового пирога.

День вилкокрута и ложкочерпия.

День двойников.

День свободного аппаратного обеспечения.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Руфина и Акилины

День памяти святых мучеников Руфина и Акилины отмечается 20 апреля. Эти святые, согласно христианской традиции, были подвергнуты мучениям во время гонений на христиан. В этот день православные христиане вспоминают их подвиги и молятся о своих близких, обращая внимание на важность мужества в вере.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 20 апреля

Праздник иконы Божией Матери Византийской.

День памяти преподобного Даниила Переяславского.

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

Традиции и приметы на 20 апреля

20 апреля отмечается Пасха. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Принято посещать храм, принимать участие в пасхальном богослужении, чтобы почувствовать духовную атмосферу праздника.

Нужно освятить пищу. Традиционно в церковь приносятся куличи, яйца и пасхи для освящения.

Важно поздравить близких, помочь нуждающимся и проявить доброту. Например, одиноким родственникам подарить пасхальный подарок.

Проводится Пасха за праздничным столом. Семейный обед считается главным символом единства и тепла.

Предки устраивали игры с крашеными яйцами. Например, «битки». Участники били друг о друга яйца, определяя самое крепкое.

Принято начинать новые дела, которые обретают благословение и успех.

Фото Elena Nikishina, iStock

Что нельзя делать:

Грустить и конфликтовать, ссориться и держать обиду.

Убираться и заниматься тяжелой работой, так как праздник предназначен для молитв и общения с близкими.

Игнорировать традиции — проявление неуважения к празднику.

Злоупотреблять алкоголем.

Погодные приметы:

Солнечная погода — хороший знак для урожая и здоровья.

Пошел снег — весь год будет урожайный.

Облачно — к прохладному лету.

Что произошло 20 апреля