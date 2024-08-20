20 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

20 августа отмечается Всемирный день лени, День рождения Чебурашки и День рождения букваря. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения Чебурашки

20 августа 1966 году была издана первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», рассказывающая о приключениях милого фантастического персонажа по имени Чебурашка. Добрый, наивный малыш и верный друг понравился миллионам читателей и стал настоящим символом русской культуры. А сам праздник возник в 2005 году, когда на благотворительной акции для детей-сирот писатель Эдуард Успенский назвал эту дату Днем рождения Чебурашки.

День рождения букваря

20 августа 1634 года на Московском печатном дворе издали первый Букварь. Первое российское пособие для обучения грамоте придумал Василий Бурцов. До этого основной книгой, по которой шло обучение грамоте, был «Псалтырь».

Международные праздники

Всемирный день лени

Всемирный день лени — это неофициальный праздник всех тех, кто любит отдыхать от работы и повседневных забот. История торжества связана с Фестивалем промышленности, торговли и культуры, который проходил в Колумбии в 1984 году. Тогда организаторы решили сделать последний день мероприятия Днем лени и призывали участников забыть о работе, расслабиться и посвятить время своей семье.

Фото Viktoria Korobova/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 августа

День музыкальных шкатулок.

Всемирный день комара.

Международный день медицинского транспорта.

День виртуальных миров.

Церковные праздники

День памяти преподобного Антония Оптинского

Антоний Оптинский (в миру Александр Иванович Путилов) — оптинский старец, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря. Канонизирован русской православной церковью в лике преподобных. 14 лет начальствовал над Оптинским скитом. 20 августа 1865 года наступил последний день жизни преподобного Антония.

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Какие еще церковные праздники отмечают 20 августа

День памяти преподобномученика Дометия Персиянина.

Попразднство Преображения Господня.

Обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского.

День памяти преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина Кесарийского.

Традиции и приметы на 20 августа

20 августа в православном календаре — День памяти преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина Кесарийского, а в народном — День Марины-Пимены. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки собирались за столом и пили чай всей семьей, а также ели малину.

Девушки отправлялись в лес на поиски малины. По поверьям, если найдешь малину и съешь три ягоды, то исполнятся заветные желания.

Нищих и больных угощали фруктами и медом.

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Что нельзя делать:

Обижать аистов, особенно тем, кто собирался завести ребенка. Обиженная птица могла лишить чуда материнства.

Гулять ночью, иначе можно заболеть.

Погодные приметы: