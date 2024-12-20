20 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 декабря отмечается День Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), Международный день солидарности людей и Амвросимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
20 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств. Праздник подразделений, обеспечивающих национальную безопасность граждан страны, в 1995 году подписал президент России Борис Ельцин.
Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Его учредили в 2006 году по решению ООН. В те годы утвердили резолюцию (№ 60/209), посвященную проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
День игр.
День неудачника.
Международный день мятой рубашки.
День ярких шарфов.
День световых технологий.
День уродливого рождественского свитера в США.
День основания Макао в Китае.
День памяти святителя Амвросия Медиоланского отмечается 20 декабря в православной церкви. Святитель Амвросий жил в IV веке, был епископом Милана и одним из значительных теологов того времени. Он сыграл важную роль в формировании христианской доктрины и противостоянии арианству, еретическому течению, отрицающему божественность Христа.
Праздник иконы Божией Матери Владимирская (Селигерская).
День памяти преподобного Антония Сийского.
День памяти преподобного Нила Столобенского.
День памяти преподобного Павла Послушливого.
20 декабря православные христиане чтят святителя Амвросия Медиоланского, в народе — Амвросимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В праздник на Руси девушки начинали шить, вязать, плести изделия. Так они готовили себе приданое, чтобы поскорее выйти замуж.
Женщины убирались в доме и меняли занавески.
Предки посещали баню, чтобы очистить тело и разум от негатива.
Устраивать вечеринки и шумные посиделки — веселье обернется неприятностями.
Уезжать из дома, ссориться и грустить — будут печальные вести.
Стирать — к мокрому белью пристанут болезни.
Дарить и принимать подарки — можно лишиться удачи.
Кот или собака валяются в снегу — будет сильная вьюга.
Вороны шумят — к скорому мокрому снегу.
Легкий и сухой снег предвещает засуху через полгода.
Снег с дождем — к пасмурному лету.