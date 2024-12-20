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Какой сегодня праздник: что за день 20 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

20 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День ФСБ
Фото irene_rebrova, iStock
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20 декабря отмечается День Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), Международный день солидарности людей и Амвросимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День ФСБ

20 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ряда других силовых ведомств. Праздник подразделений, обеспечивающих национальную безопасность граждан страны, в 1995 году подписал президент России Борис Ельцин.

Международные праздники

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Его учредили в 2006 году по решению ООН. В те годы утвердили резолюцию (№ 60/209), посвященную проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

Международный день солидарности
Фото Jacob Ammentorp Lund, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 декабря

  • День игр.

  • День неудачника.

  • Международный день мятой рубашки.

  • День ярких шарфов.

  • День световых технологий.

  • День уродливого рождественского свитера в США.

  • День основания Макао в Китае.

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Церковные праздники

День памяти святителя Амвросия Медиоланского

День памяти святителя Амвросия Медиоланского отмечается 20 декабря в православной церкви. Святитель Амвросий жил в IV веке, был епископом Милана и одним из значительных теологов того времени. Он сыграл важную роль в формировании христианской доктрины и противостоянии арианству, еретическому течению, отрицающему божественность Христа.

День памяти святителя Амвросия Медиоланского
Фото Vladislav Zolotov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 20 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери Владимирская (Селигерская).

  • День памяти преподобного Антония Сийского.

  • День памяти преподобного Нила Столобенского.

  • День памяти преподобного Павла Послушливого.

Традиции и приметы на 20 декабря

20 декабря православные христиане чтят святителя Амвросия Медиоланского, в народе — Амвросимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В праздник на Руси девушки начинали шить, вязать, плести изделия. Так они готовили себе приданое, чтобы поскорее выйти замуж.

  • Женщины убирались в доме и меняли занавески.

  • Предки посещали баню, чтобы очистить тело и разум от негатива.

Снимать шторы
Фото Valeriy_G, iStock

Что нельзя делать:

  • Устраивать вечеринки и шумные посиделки — веселье обернется неприятностями.

  • Уезжать из дома, ссориться и грустить — будут печальные вести.

  • Стирать — к мокрому белью пристанут болезни.

  • Дарить и принимать подарки — можно лишиться удачи.

Погодные приметы:

  • Кот или собака валяются в снегу — будет сильная вьюга.

  • Вороны шумят — к скорому мокрому снегу.

  • Легкий и сухой снег предвещает засуху через полгода.

  • Снег с дождем — к пасмурному лету.

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